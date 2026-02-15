Ceny mieszkań 2026: ile metrów więcej w obwarzanku niż w centrum?

55 mkw. w Warszawie czy 88 mkw. pod miastem w tej samej cenie? Wybór między centrum a obwarzankiem przestaje być wyłącznie kwestią stylu życia, a coraz częściej staje się twardą kalkulacją. Dane Otodom pokazują, ile dodatkowej przestrzeni można "dokupić", rezygnując z miejskiego adresu i gdzie różnice są największe. W niektórych aglomeracjach stawką jest metraż całej kawalerki.

Przeczytaj także: Ceny mieszkań zaskoczyły nawet ekspertów. Chodzi o taktykę deweloperów

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile metrów kwadratowych można zyskać, wybierając aglomerację zamiast mieszkania w granicach miasta?

Jakie są różnice cen mieszkań pomiędzy mieszkaniami w Warszawie a lokalami usytuowanymi jej obwarzanku?

W których miejscach kraju przewaga obwarzanka maleje i aglomeracja zaczyna „gonić” miasto?

Ile wart jest miejski adres?

Ten mechanizm działa na każdym z siedmiu największych rynków w Polsce, choć z różną siłą. Gdyby różnicę w cenie całkowitej przeciętnego mieszkania między miastem a jego aglomeracją przeliczyć na przestrzeń, w samym tylko obwarzanku Trójmiasta można by dokupić dodatkowe 33 mkw., czyli metraż kawalerki.



Oczywiście nie wszędzie te kontrasty są tak wyraźne. Najmniejsza rozpiętość pomiędzy ceną przeciętnego mieszkania oferowanego na rynku deweloperskim w mieście i poza nim występuje w Łodzi i jej okolicach. Tam, wybierając lokalizację pod miastem zamiast inwestycji w granicach administracyjnych, zyskuje się 15 mkw., a więc zaledwie połowę tego, co w aglomeracji Trójmiasta – wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom.

Dynamika zmian, czyli dlaczego obwarzanek zyskuje na znaczeniu

Dodatkowe 10 mkw. w rok oznacza, że dystans między miastem a aglomeracją Trójmiasta przestał być symboliczny. Warto jednak zaznaczyć, że ten trend wzrostowy nie jest regułą dla wszystkich siedmiu rynków.



Analiza danych pokazuje, że we Wrocławiu i w Katowicach przewaga aglomeracji (mierzona liczbą dodatkowych metrów kwadratowych możliwych do kupienia w tym samym budżecie, co przeciętne mieszkanie w mieście), choć nadal wyraźna, w ujęciu rocznym zmalała. Z kolei w Łodzi pozostała bez zmian – dodaje Katarzyna Kuniewicz.

Gdy aglomeracja goni miasto