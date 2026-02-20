Ceny mieszkań rosną wolniej niż zarobki Polaków. Stać nas na większe mieszkania

Ceny mieszkań: mniej niż 10 tys. zł za 1m2 to rzadkość? © pexels

Pod koniec 2025 roku za mieszkania w większości dużych miast trzeba było płacić więcej niż rok wcześniej – wynika z indeksu publikowanego przez NBP. Przeciętny wzrost cen bank centralny oszacował na ponad 3% (r/r). W znacznie szybszym tempie rosły wiec w ubiegłym roku pensje. Skokowo poprawiła się też dostępność kredytów. Dzięki temu możemy dziś kupić mieszkanie nawet o ponad 20-30% większe niż przed rokiem.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak według danych NBP zachowywały się ceny mieszkań w Polsce w 2025 r.?

Dlaczego indeks hedoniczny lepiej pokazuje realne zmiany cen niż średnia transakcyjna?

Jak wzrost płac i liberalizacja kredytów wpłynęły na dostępność mieszkań?

W których miastach ceny przekroczyły 10 tys. zł za metr i gdzie rosły najszybciej

Za mieszkania z „drugiej ręki" trzeba płacić o 3,2% więcej niż przed rokiem

Więcej tańszych mieszkań mogło zaniżyć średnią

Nie tylko wzrost, ale też przyspieszenie?

Możemy kupić dodatkowy pokój

58 m kw. to o ponad 10 m kw., czyli o ponad 20% więcej niż przed rokiem

W przypadku nowych mieszkań do wyceny metra potrzebnych jest 5 cyfr

W Polsce mamy już7 miast wojewódzkich, w których za metr lokalu „z drugiej ręki" trzeba płacić ponad 10 tys. złotych

W większości miast jest drożej niż przed rokiem