Rejestr Cen Nieruchomości bez opłat. Jak sprawdzić cenę mieszkania?

Koniec monopolu na wiedzę o realnych cenach mieszkań. Dane z Rejestru Cen Nieruchomości - dotąd płatne i dostępne głównie dla banków czy rzeczoznawców - są już bezpłatne. Teraz każdy może sprawdzić, za ile faktycznie sprzedano dom, mieszkanie czy działkę. Zdaniem ekspertów Extradom.pl to krok w stronę większej przejrzystości i bardziej realistycznych wycen na rynku nieruchomości.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie dane zawiera Rejestr Cen Nieruchomości i kto może z nich korzystać bez opłat?

Dlaczego dotychczasowy dostęp do cen transakcyjnych wzmacniał przewagę banków i inwestorów?

Jak większa transparentność może wpłynąć na wyceny i negocjacje cen mieszkań?

Gdzie i w jaki sposób sprawdzić rzeczywiste ceny sprzedaży nieruchomości?

Dostęp dla osób prywatnych

Uwolnienie dostępu do cen transakcyjnych zmniejsza asymetrię informacji między uczestnikami rynku. Osoby prywatne zyskują dostęp do narzędzia, które do tej pory było domeną banków, rzeczoznawców i dużych podmiotów inwestycyjnych – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.

Jak znajomość cen wpłynie na rynek?

Warto zaznaczyć, że to nie jest jedynie zmiana techniczna – dotyczy w końcu rynku wartego setki miliardów złotych rocznie. Szeroki dostęp do tych danych może ograniczyć rozbieżności między ceną ofertową a transakcyjną i zwiększyć racjonalność podejmowania decyzji inwestycyjnych – stwierdza Rynkowski z Extradom.pl.



Gdzie sprawdzić ceny nieruchomości?

