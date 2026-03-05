Rejestr Cen Nieruchomości bez opłat. Jak sprawdzić cenę mieszkania?
2026-03-05 00:20
Jak sprawdzić cenę mieszkania? © pexels
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie dane zawiera Rejestr Cen Nieruchomości i kto może z nich korzystać bez opłat?
- Dlaczego dotychczasowy dostęp do cen transakcyjnych wzmacniał przewagę banków i inwestorów?
- Jak większa transparentność może wpłynąć na wyceny i negocjacje cen mieszkań?
- Gdzie i w jaki sposób sprawdzić rzeczywiste ceny sprzedaży nieruchomości?
Koniec monopolu na wiedzę o cenach mieszkań. Dane transakcyjne nareszcie stały się dostępne bez opłat. Czy zmienią się zasady gry na rynku nieruchomości? Znamy komentarz ekspertów Extradom.pl.
Od lutego dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), obejmujące rzeczywiste ceny sprzedaży mieszkań, domów i działek, są udostępniane bez opłat. To zmiana, która może mieć istotne znaczenie dla rynku nieruchomości w Polsce. Ten dotychczas w dużej mierze opierał się przecież na cenach ofertowych z publikowanych ogłoszeń.
Dostęp dla osób prywatnych
RCN zawiera dane bezpośrednio z aktów notarialnych - cenę sprzedaży, datę transakcji, lokalizację oraz podstawowe parametry nieruchomości. Rejestr nie obejmuje danych osobowych stron. Dotychczas dostęp do tych informacji był odpłatny, co w praktyce wzmacniało przewagę informacyjną profesjonalnych uczestników rynku.
Uwolnienie dostępu do cen transakcyjnych zmniejsza asymetrię informacji między uczestnikami rynku. Osoby prywatne zyskują dostęp do narzędzia, które do tej pory było domeną banków, rzeczoznawców i dużych podmiotów inwestycyjnych – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.
Jak znajomość cen wpłynie na rynek?
Zdaniem eksperta większa transparentność może przełożyć się na bardziej realistyczne wyceny oraz zmianę dynamiki negocjacji.
Warto zaznaczyć, że to nie jest jedynie zmiana techniczna – dotyczy w końcu rynku wartego setki miliardów złotych rocznie. Szeroki dostęp do tych danych może ograniczyć rozbieżności między ceną ofertową a transakcyjną i zwiększyć racjonalność podejmowania decyzji inwestycyjnych – stwierdza Rynkowski z Extradom.pl.
Eksperci podkreślają, że sama dostępność danych nie oznacza automatycznej korekty cen. Ich poziom nadal determinują czynniki makroekonomiczne, dostępność finansowania czy relacja popytu do podaży. W praktyce oznacza to większą przejrzystość jednego z kluczowych segmentów polskiej gospodarki.
Gdzie sprawdzić ceny nieruchomości?
Dane z RCN można przeglądać w serwisie Geoportal.gov.pl w warstwie „Rejestr Cen Nieruchomości”, która prezentuje ceny transakcyjne na mapie – w zakresie udostępnionym przez poszczególne powiaty. Pełne dane można natomiast bezpłatnie uzyskać na wniosek w starostwie powiatowym właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
