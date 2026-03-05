eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPoradyRejestr Cen Nieruchomości bez opłat. Jak sprawdzić cenę mieszkania?

Rejestr Cen Nieruchomości bez opłat. Jak sprawdzić cenę mieszkania?

2026-03-05 00:20

Rejestr Cen Nieruchomości bez opłat. Jak sprawdzić cenę mieszkania?

Jak sprawdzić cenę mieszkania? © pexels

Koniec monopolu na wiedzę o realnych cenach mieszkań. Dane z Rejestru Cen Nieruchomości - dotąd płatne i dostępne głównie dla banków czy rzeczoznawców - są już bezpłatne. Teraz każdy może sprawdzić, za ile faktycznie sprzedano dom, mieszkanie czy działkę. Zdaniem ekspertów Extradom.pl to krok w stronę większej przejrzystości i bardziej realistycznych wycen na rynku nieruchomości.

Przeczytaj także: Co zmienia darmowy dostęp do Rejestru Cen Nieruchomości?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jakie dane zawiera Rejestr Cen Nieruchomości i kto może z nich korzystać bez opłat?
  • Dlaczego dotychczasowy dostęp do cen transakcyjnych wzmacniał przewagę banków i inwestorów?
  • Jak większa transparentność może wpłynąć na wyceny i negocjacje cen mieszkań?
  • Gdzie i w jaki sposób sprawdzić rzeczywiste ceny sprzedaży nieruchomości?

Koniec monopolu na wiedzę o cenach mieszkań. Dane transakcyjne nareszcie stały się dostępne bez opłat. Czy zmienią się zasady gry na rynku nieruchomości? Znamy komentarz ekspertów Extradom.pl.

Od lutego dane z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN), obejmujące rzeczywiste ceny sprzedaży mieszkań, domów i działek, są udostępniane bez opłat. To zmiana, która może mieć istotne znaczenie dla rynku nieruchomości w Polsce. Ten dotychczas w dużej mierze opierał się przecież na cenach ofertowych z publikowanych ogłoszeń.

Dostęp dla osób prywatnych


RCN zawiera dane bezpośrednio z aktów notarialnych - cenę sprzedaży, datę transakcji, lokalizację oraz podstawowe parametry nieruchomości. Rejestr nie obejmuje danych osobowych stron. Dotychczas dostęp do tych informacji był odpłatny, co w praktyce wzmacniało przewagę informacyjną profesjonalnych uczestników rynku.
Uwolnienie dostępu do cen transakcyjnych zmniejsza asymetrię informacji między uczestnikami rynku. Osoby prywatne zyskują dostęp do narzędzia, które do tej pory było domeną banków, rzeczoznawców i dużych podmiotów inwestycyjnych – mówi Wojciech Rynkowski, ekspert Extradom.pl.

Jak znajomość cen wpłynie na rynek?


Zdaniem eksperta większa transparentność może przełożyć się na bardziej realistyczne wyceny oraz zmianę dynamiki negocjacji.
Warto zaznaczyć, że to nie jest jedynie zmiana techniczna – dotyczy w końcu rynku wartego setki miliardów złotych rocznie. Szeroki dostęp do tych danych może ograniczyć rozbieżności między ceną ofertową a transakcyjną i zwiększyć racjonalność podejmowania decyzji inwestycyjnych – stwierdza Rynkowski z Extradom.pl.

Eksperci podkreślają, że sama dostępność danych nie oznacza automatycznej korekty cen. Ich poziom nadal determinują czynniki makroekonomiczne, dostępność finansowania czy relacja popytu do podaży. W praktyce oznacza to większą przejrzystość jednego z kluczowych segmentów polskiej gospodarki.

Gdzie sprawdzić ceny nieruchomości?


Dane z RCN można przeglądać w serwisie Geoportal.gov.pl w warstwie „Rejestr Cen Nieruchomości”, która prezentuje ceny transakcyjne na mapie – w zakresie udostępnionym przez poszczególne powiaty. Pełne dane można natomiast bezpłatnie uzyskać na wniosek w starostwie powiatowym właściwym dla lokalizacji danej nieruchomości.

Przeczytaj także: Jak wojna i geopolityka zmieniły ceny mieszkań przy granicy? Jak wojna i geopolityka zmieniły ceny mieszkań przy granicy?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: Rejestr Cen Nieruchomości, ceny nieruchomości, kupno nieruchomości, rynek mieszkaniowy, Prawo geodezyjne i kartograficzne, zmiany w prawie

Przeczytaj także

Kupno nieruchomości: 20% Polaków rozmyśliło się

Kupno nieruchomości: 20% Polaków rozmyśliło się

Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym?

Ceny mieszkań w Polsce rosną, a sprzedaż spada - co dalej z rynkiem mieszkaniowym?

Ceny mieszkań wzrosły w ciągu roku o 7,8%

Ceny mieszkań wzrosły w ciągu roku o 7,8%

Ceny mieszkań w UE: Polska w czołówce państw z najdroższymi nieruchomościami

Ceny mieszkań w UE: Polska w czołówce państw z najdroższymi nieruchomościami

Polski rynek nieruchomości w styczniu 2025

Polski rynek nieruchomości w styczniu 2025

Deweloperzy, banki i rząd cieszą się, gdy ceny nieruchomości rosną powoli

Deweloperzy, banki i rząd cieszą się, gdy ceny nieruchomości rosną powoli

W Polsce ceny mieszkań rosły w podobnym tempie co wynagrodzenia

W Polsce ceny mieszkań rosły w podobnym tempie co wynagrodzenia

Kryzys to najlepszy moment na zakup mieszkania?

Kryzys to najlepszy moment na zakup mieszkania?

Na rynku nieruchomości w Polsce nie ma bańki

Na rynku nieruchomości w Polsce nie ma bańki

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak temat maila wpływa na open rate i skuteczność mailingu?

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Artykuły promowane

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Najem prywatny 2023. Podatek od wynajmu mieszkania, innych nieruchomości i ruchomości - jakie zmiany?

Mały ZUS Plus od 2026 roku: nowe zasady, dłuższa ulga i ważne terminy

Ulga B+R 2024/2025. Kto może skorzystać?

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Czynsz najmu mieszkania, czyli o drożyźnie w Warszawie i nie tylko

Czynsz najmu mieszkania, czyli o drożyźnie w Warszawie i nie tylko

Ceny mieszkań 2026: ile metrów więcej w obwarzanku niż w centrum?

Ceny mieszkań 2026: ile metrów więcej w obwarzanku niż w centrum?

Budownictwo mieszkaniowe w II poł. XX wieku: rama H i wielka płyta

Budownictwo mieszkaniowe w II poł. XX wieku: rama H i wielka płyta

Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

Ile kosztuje remont mieszkania w 2026? Blisko 70 tys. zł to wariant ekonomiczny

Usługi remontowe coraz droższe i coraz popularniejsze

Usługi remontowe coraz droższe i coraz popularniejsze

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Bez feedbacku i doceniania trudno o satysfakcję z pracy

Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2

Ustawa o KSC podpisana. Firmy mają tylko miesiąc na przygotowanie do NIS2

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

Cieśnina Ormuz jako globalne wąskie gardło inflacji

W Polsce brakuje pracowników. 57% firm ma problemy z rekrutacją, jakich kompetencji poszukują?

W Polsce brakuje pracowników. 57% firm ma problemy z rekrutacją, jakich kompetencji poszukują?

Okiem CEO: generatywna AI i M&A napędzą sektor finansowy

Okiem CEO: generatywna AI i M&A napędzą sektor finansowy

Lenovo Yoga, Legion i inni - nowe laptopy i tablety już wkrótce w sprzedaży

Lenovo Yoga, Legion i inni - nowe laptopy i tablety już wkrótce w sprzedaży

Co naprawdę sprawdzają inwestorzy w due diligence?

Co naprawdę sprawdzają inwestorzy w due diligence?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: