Planujesz budowę domu lub zakup mieszkania? Nowe klasy energetyczne mogą obniżyć koszty kredytu

eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.pl

2026-03-15 12:04

Nowe klasy energetyczne mogą obniżyć koszty kredytu © pixabay

Nowe oznaczenia energetyczne budynków już wkrótce staną się standardem na rynku nieruchomości. Podobnie jak w przypadku sprzętu AGD, kolorowa skala od A do G ma pomóc kupującym szybko ocenić, ile energii zużywa dom lub mieszkanie. Dla osób planujących zakup lub budowę nieruchomości może to oznaczać nie tylko większą przejrzystość ofert, ale także realne oszczędności - zarówno na rachunkach za energię, jak i przy finansowaniu inwestycji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czym są nowe klasy energetyczne budynków i kiedy zaczną obowiązywać?
  • Jak oznaczenia energetyczne mogą wpływać na decyzje osób planujących budowę domu lub zakup mieszkania?
  • Dlaczego efektywność energetyczna może mieć znaczenie przy uzyskaniu kredytu hipotecznego?
  • Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu i budowie domu w kontekście nowych przepisów?

Każdy, kto w ostatnich latach kupował urządzenia AGD czy RTV, z pewnością spotkał się z oznaczeniami klasyfikacji energetycznej - na skali od A do G. Ułatwiają one ocenę efektywności energetycznej pralki, telewizora czy lodówki. Analogiczne przedstawienie w postaci kolorowych oznaczeń klas energetycznych budynków ma ułatwić osobom kupującym ocenę nieruchomości. Zgodnie z dyrektywą, świadectwa z powyższymi oznaczeniami będą obowiązkowe od końca maja.
Kliknij, aby powiekszyć

fot. pixabay

Wprowadzenie oznaczeń klas energetycznych budynków ma ułatwić osobom kupującym ocenę nieruchomości.


Co nowa klasyfikacja oznacza dla kupujących?


Konieczność określenia klasy energetycznej budynku dotyczy nieruchomości, które mają zostać sprzedane lub wynajęte, a także tych nowopowstałych.
Kupno domu to jeden z największych życiowych “projektów”, na który składa się wiele decyzji, w tym - często długie - poszukiwania odpowiedniej nieruchomości. Nowe oznaczenia ułatwią ocenę domu w jednym z kluczowych aspektów - pozwoli lepiej oszacować koszty jego ogrzewania. Za energooszczędnym budynkiem idą także inne korzyści.

Wybór takiej nieruchomości umożliwia uzyskanie kredytu hipotecznego na lepszych warunkach. Część banków ma specjalną ofertę kredytową na zakup efektywnego energetycznie domu - komentuje Joanna Komoszewska z Działu wsparcia kredytów hipotecznych ANG Odpowiedzialne Finanse, firmy pośrednictwa finansowego.

Budowa domu - istotne zmiany


Dyrektywa EPBD jest istotna także z perspektywy osób, które planują budowę domu.
Docelowo zgodnie z założeniami dyrektywy, od 2030 roku wszystkie nowe domy jednorodzinne będą budynkami zeroemisyjnymi. Jednak już teraz opłaca się uwzględnić w projekcie domu rozwiązania i materiały poprawiające efektywność energetyczną budynku. Poza niższymi kosztami za energię potrzebną w przyszłości do ogrzania i utrzymania budynku, już teraz może okazać się to istotne przy wyborze oferty kredytu na budowę - mówi Patryk Nowak, ekspert kredytowy ANG Odpowiedzialne Finanse.

Wszystkie rozwiązania zgodne z dyrektywą EPBD, które poprawiają wskaźniki zapotrzebowania na energię nieodnawialną, działają na korzyść osoby zainteresowanej kredytem. Wiele banków oferuje bowiem preferencyjne warunki finansowania właśnie dla takich ekologicznych i energooszczędnych projektów - podobnie jak w przypadku zakupu domu już gotowego - dodaje ekspert.

W szerszym kontekście wdrożenie dyrektywy ma przynieść kilka kluczowych korzyści tj. wyraźną poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego, a także wzrost wartości nieruchomości i wydłużenie okresu użytkowania budynków.

Oznacza to brak emisji CO₂ pochodzącej z paliw kopalnych na poziomie samego budynku, bardzo wysoką efektywność energetyczną oraz pokrycie większości lub całego zapotrzebowania na energię energią odnawialną. Można to osiągnąć przez zastosowanie takich rozwiązań jak panele fotowoltaiczne, pompa ciepła, magazyn energii czy odpowiednia izolacja termiczna - zauważa Patryk Nowak z ANG.

Eko kredyty popularne wśród kredytobiorców


Coraz więcej banków ma w swojej ofercie tzw. eko kredyty przeznaczone na budowę lub nabycie domu lub lokalu mieszkalnego na rynku pierwotnym lub nabycie gotowego na rynku wtórnym.
Skorzystanie z oferty kredytu na energooszczędną nieruchomość umożliwia uzyskanie obniżki na marży - zwykle do 0,2% - co sprawi, że nasz kredyt będzie tańszy. W przypadku kwoty kredytu hipotecznego na 450 tys. zł, pożyczonej na 25 lat i oprocentowania na poziomie 5,24 proc., miesięczna rata będzie niższa o ponad 53 zł w porównaniu z ofertą “podstawową” (oprocentowaną na 5,44 proc.) - mówi Joanna Komoszewska z ANG Odpowiedzialne Finanse.

W większości banków oferta wybierana jest na etapie składanie wniosku, choć zdarza się również, że dopuszczalne jest przyznanie obniżki po zawarciu umowy kredytowej i przedstawieniu świadectwa charakterystyki energetycznej. Dokumentami, które pozwalają na przyznanie oferty eko na rynku wtórnym są świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku kredytu na budowę domu domu kluczowa jest prognozowana charakterystyka energetyczna.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: budowa domu, zakup domu, kupno nieruchomości, klasy energetyczne budynków, zużycie energii, kredyty hipoteczne, koszty kredytu, energooszczędność, emisja CO2

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w sierpniu 2025

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Przelew zagraniczny - jaką opcję wybrać?

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Składka zdrowotna - co się zmieni po 1 stycznia 2025 roku?

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Czynsz najmu mieszkania, czyli o drożyźnie w Warszawie i nie tylko

Czynsz najmu mieszkania, czyli o drożyźnie w Warszawie i nie tylko

Ceny materiałów budowlanych znowu w górę

Ceny materiałów budowlanych znowu w górę

Wynajem mieszkania czy kredyt? Gdzie rata jest tańsza niż czynsz?

Wynajem mieszkania czy kredyt? Gdzie rata jest tańsza niż czynsz?

Apartamenty Angel Wawel w Krakowie

Apartamenty Angel Wawel w Krakowie

Wycena mieszkania: jak to zrobić?

Wycena mieszkania: jak to zrobić?

Eksperci egospodarka.pl

Najnowsze w serwisie

Dark patterns: Jak rozpoznawać manipulacyjne triki w internecie i się przed nimi bronić?

Dark patterns: Jak rozpoznawać manipulacyjne triki w internecie i się przed nimi bronić?

Liderzy też się boją. Jak jedno pytanie może odmienić Twoje przywództwo?

Liderzy też się boją. Jak jedno pytanie może odmienić Twoje przywództwo?

Od employer brandingu do kontroli kosztów. Jak zmienia się rola HR w erze drogiego kapitału?

Od employer brandingu do kontroli kosztów. Jak zmienia się rola HR w erze drogiego kapitału?

Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii?

Czy dane w KSeF są bezpieczne w czasie awarii?

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

USA łagodzi restrykcje wobec Rosji, by uspokoić rynek ropy

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Europa w tyle za Chinami i USA. Nowy raport o innowacjach w inżynierii

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Rynek pracy w Polsce, czyli więcej satysfakcji, ale i większy stres

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: