Wpis do księgi wieczystej po spadku - nowe zasady i nawet 10 tys. zł kary

Masz w szufladzie dokumenty po spadku i odkładasz formalności na później? To dobry moment, by do nich wrócić. Nowe przepisy pozwalają załatwić wpis do księgi wieczystej szybciej i bez kontaktu z sądem. Warto jednak się pospieszyć – brak aktualizacji może kosztować nawet 10 tys. zł.

Przeczytaj także: Wpis do księgi wieczystej przez notariusza? Jeszcze nie teraz

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak nowe przepisy zmieniają procedurę wpisu do księgi wieczystej po spadku?

Czy można uregulować sprawy spadkowe sprzed wielu lat?

Jaką rolę w całym procesie pełni notariusz i co może zrobić za spadkobiercę?

Jakie konsekwencje grożą za brak ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej?

Nowelizacja Prawa o notariacie: co zmienia dla spadkobierców? Dzięki nowelizacji Prawa o notariacie spadkobiercy mogą szybciej i łatwiej doprowadzić do wpisu własności w księdze wieczystej – także w sprawach sprzed lat

Czas zajrzeć do szuflad

Obywatele dysponujący aktami poświadczenia dziedziczenia, którzy z różnych przyczyn nie dopełnili dotychczas obowiązku wpisu do księgi wieczystej, mogą skorzystać z trybu notarialnego – zauważa notariusz Anna Szmigiera-Wyrzykowska.



Już nie trzeba mierzyć się z nieintuicyjnymi formularzami sądowymi ani składać ich w różnych sądach – dodaje notariusz Szmigiera-Wyrzykowska.

Korzyść dla obywateli i wymiaru sprawiedliwości

Dotąd droga od notariusza do wpisu w księdze wieczystej bywała dla spadkobierców długa, niejasna i pełna formalnych pułapek. Teraz ma być prościej. Pozwala to załatwić więcej spraw w jednym profesjonalnym obiegu, bez konieczności samodzielnego zmagania się z formularzami i korespondencją – podkreśla Tomasz Karłowski, Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Dla prawników to korekta procedury. Dla obywateli szansa, by sprawy po zmarłym zamknąć sprawniej, bez zbędnych przeszkód i z mniejszą liczbą wizyt w sądzie – podsumowuje Tomasz Karłowski.

Obowiązek, o którym nie można zapominać

Dziś procedura jest prostsza: wystarczy sięgnąć po dokumenty i zgłosić się do notariusza, który przeprowadzi cały proces – podsumowuje Prezes Rady Izby Notarialnej w Warszawie.

Nowelizacja Prawa o notariacie wprowadza rozwiązanie, które porządkuje praktykę i znacząco ułatwia spadkobiercom dopełnienie obowiązków związanych z ujawnieniem prawa własności w księdze wieczystej.Do tej pory, mimo że notariusz potwierdzał dziedziczenie, dalsze formalności pozostawały po stronie obywateli. W praktyce oznaczało to konieczność samodzielnego przygotowywania wniosków, składania ich do właściwych sądów oraz ryzyko błędów formalnych, które wydłużały postępowania. Teraz ten proces może zostać przeprowadzony przez notariusza – szybko, elektronicznie i bezpiecznie.Sednem zmiany jest rozszerzenie uprawnień notariuszy. Mogą oni – na wyraźne żądanie spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjnego – sporządzić protokół obejmujący wniosek o wpis w księdze wieczystej i przekazać go do sądu drogą elektroniczną. Dotyczy to ujawnienia prawa własności nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia.W praktyce oznacza to, że czynności związane z potwierdzeniem dziedziczenia i aktualizacją księgi wieczystej mogą zostać przeprowadzone w ramach jednego profesjonalnego procesu, bez konieczności samodzielnego kontaktu z sądem wieczystoksięgowym.Jednym z najważniejszych aspektów nowych przepisów jest to, że obejmują one nie tylko nowe sprawy, ale również te sprzed lat. A to oznacza, że osoby, które uzyskały akt poświadczenia dziedziczenia, ale nie dokonały wpisu w księdze wieczystej, mogą dziś bez przeszkód wrócić do sprawy. Nie ma znaczenia, kiedy dokument został sporządzony – kluczowe jest to, że można go wykorzystać w obecnym stanie prawnym.W praktyce oznacza to, że wystarczy odnaleźć dokumenty i zgłosić się do kancelarii notarialnej – notariusz przygotuje wniosek i przekaże go do sądu w formie elektronicznej.Nowe rozwiązania pozwalają więc „odblokować” tysiące spraw, które z powodu formalnych trudności były odkładane na później.Nowelizacja ma znaczenie nie tylko dla obywateli, ale także dla funkcjonowania całego systemu.Zaangażowanie notariuszy oznacza, że do sądów trafiają wnioski przygotowane profesjonalnie i kompletne, co ogranicza konieczność ich uzupełniania i skraca czas rozpoznania spraw.Dodatkową korzyścią jest bezpieczeństwo – wzmianka o złożonym wniosku pojawia się w księdze wieczystej niemal natychmiast, co zabezpiecza interesy właścicieli i zwiększa wiarygodność obrotu nieruchomościami.Nowe rozwiązanie nie działa jednak automatycznie. Samo sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia nie skutkuje wpisem w księdze wieczystej. Konieczna jest wyraźna inicjatywa osoby uprawnionej, która zwróci się do notariusza o przygotowanie i złożenie wniosku.Przepisy zostały przy tym skonstruowane elastycznie. Wniosek nie musi być składany w dniu sporządzenia aktu – można wrócić do tej czynności później, po skompletowaniu dokumentów lub ustaleniu pełnego składu majątku. Możliwe jest także stopniowe ujawnianie poszczególnych nieruchomości, bez konieczności obejmowania jednym wnioskiem całego spadku.Eksperci przypominają, że aktualizacja księgi wieczystej to nie tylko formalność, ale ustawowy obowiązek właściciela nieruchomości.Brak wpisu może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno finansowych, jak i prawnych. Właściciel, który nie ujawni swojego prawa, może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich, a sąd może nałożyć grzywnę od 500 do nawet 10 000 zł.Dlatego nowe przepisy to dla wielu osób szansa na zamknięcie spraw, które przez lata pozostawały nieuregulowane. To rozwiązanie szczególnie ważne dla rodzin, które po śmierci bliskich odkładały kwestie formalne na później – często z powodu ich skomplikowania.