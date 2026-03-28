Kupujesz działkę budowlaną? Wiosna pokaże wszystko, czego nie zobaczysz latem

2026-03-28 08:54

Kupujesz działkę budowlaną? Wiosna pokaże wszystko, czego nie zobaczysz latem

To, co zimą było tylko działką, wiosną może okazać się… stawem. Wczesne miesiące roku bezlitośnie obnażają słabe strony gruntów wystawionych na sprzedaż, dając kupującym unikalną przewagę. Jednocześnie rynek staje się coraz trudniejszy - ofert ubywa, ceny rosną, a zmiany w planowaniu przestrzennym zwiększają ryzyko inwestycyjne. W efekcie decyzja o zakupie działki wymaga dziś większej ostrożności niż kiedykolwiek wcześniej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego wczesna wiosna to najlepszy moment na ocenę działki budowlanej?
  • Jakie ryzyka związane z wodą i ukształtowaniem terenu ujawniają się po zimie?
  • Dlaczego liczba dostępnych działek spada i co to oznacza dla kupujących?
  • Jak zmiany w planowaniu przestrzennym mogą wpłynąć na możliwość zabudowy?

To, co w lipcu wygląda jak idealna działka pod dom, w marcu potrafi zamienić się w podmokły teren z realnym ryzykiem podtopień. Właśnie teraz grunt przechodzi najważniejszy test — a dla kupującego jest to wiedza bezcenna.
Wiosna działa jak naturalny audyt działki. Jeśli grunt ma problem z wodą, to właśnie teraz wychodzi to na jaw – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Żeby kupić działkę, a nie staw


Ostatnie tygodnie tylko to potwierdzają. Gwałtowna odwilż i szybki spływ wód roztopowych doprowadziły do licznych podtopień w całym kraju. W ciągu jednego dnia strażacy interweniowali blisko dwa tysiące razy — szczególnie w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał jednocześnie ostrzeżenia hydrologiczne dla większości kraju.

To nie są pojedyncze zdarzenia, lecz praktyczny sprawdzian terenu. Pokazuje on, czy działka leży w naturalnym obniżeniu, czy znajduje się na drodze spływu wód, oraz czy lokalna infrastruktura radzi sobie z ich odprowadzaniem.
Widzimy działki, które latem wyglądają jak gotowe pod budowę, a w marcu przypominają rozlewisko. To moment, w którym kupujący może uniknąć bardzo kosztownego błędu – podkreśla Marek Wielgo.

Oferta działek mocno się skurczyła


Choć początek roku sprzyja ocenie przydatności działek do zabudowy, to jednocześnie ostatni dzwonek dla tych, którzy chcieliby jeszcze w tym roku rozpocząć budowę. Problem w tym, że wybór parceli jest wyraźnie mniejszy niż przed rokiem.

Według danych przeszukiwarki nieruchomości Adradar w lutym 2026 r. w całej Polsce dostępnych było ok. 185 tys. unikalnych ogłoszeń dotyczących działek o różnym przeznaczeniu. To o 12% mniej niż rok wcześniej i aż o 25% mniej niż w lipcu 2024 r., kiedy liczba ofert była najwyższa.

Co prawda początek 2026 r. przyniósł odbicie i więcej sprzedających zdecydowało się wystawić działki na rynek, ale liczba nowych ogłoszeń była aż o 37% niższa niż rok temu. O prawie połowę spadła też liczba działek wycofywanych z rynku — najczęściej po sprzedaży.
Rynek działek jest dziś bardzo wymagający dla kupujących. Mamy mniej ofert i ograniczoną skłonność sprzedających do negocjacji, więc presja cenowa pozostaje wysoka – komentuje Marek Wielgo.
Działki w ofercie
Działka w cenie mieszkania


Najbardziej spektakularne zmiany widać w cenach. W dużych miastach działki coraz częściej kosztują tyle co mieszkania — a czasem nawet więcej. Przykład? Parcela o powierzchni niespełna 700 m kw. na warszawskim Mokotowie kosztuje 4,2 mln zł. Za niespełna 1000 m kw. na Pradze-Południe sprzedający żąda 3,3 mln zł. Oferty powyżej miliona złotych przestają kogokolwiek dziwić.

Tańsze działki oczywiście też istnieją — w Wawrze za ok. 650 tys. zł można kupić działkę o powierzchni ok. 730 m kw., czyli za tyle, ile kosztuje tam dwupokojowe mieszkanie.

W innych dużych miastach sytuacja wygląda podobnie — za grunt płaci się coraz więcej, często kwoty zbliżone do cen mieszkań.

Według GUS średnia cena działki pod zabudowę mieszkaniową (ok. 1800 m kw.) w 2024 r. wynosiła 280,3 tys. zł, czyli o prawie 20% więcej niż rok wcześniej. W miastach na prawach powiatu było to średnio ponad 900 tys. zł, a w pozostałych obszarach — ok. 187 tys. zł. Rekordy biją zwłaszcza miasta powiatowe w województwach: mazowieckim (ponad 2,9 mln zł), małopolskim (ok. 1,6 mln zł), dolnośląskim (ok. 1,5 mln zł) i pomorskim (ok. 1,4 mln zł).
Przeciętna cena transakcyjna działki pod zabudowę mieszkaniową
Zakup działki obarczony ryzykiem


Marek Wielgo radzi, by w obecnych warunkach szukać przede wszystkim działek z jasną sytuacją planistyczną. Jeśli teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP) lub sprzedający ma bezterminową decyzję o warunkach zabudowy (WZ), uzyskanie pozwolenia na budowę staje się formalnością.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, gdy MPZP nie ma, a o WZ musi wystąpić kupujący. Wtedy ryzyko wyraźnie rośnie. Działka uznawana dziś za budowlaną może w ciągu kilku miesięcy stracić ten status. To efekt reformy planistycznej, której kluczowym elementem jest plan ogólny gminy — dokument nadrzędny określający, co i gdzie można budować.

Na jego podstawie będą uchwalane nowe MPZP oraz wydawane decyzje WZ, które odtąd będą ważne tylko przez pięć lat.

Dopóki gmina nie uchwali planu ogólnego — a ma na to czas do połowy roku, ewentualnie do końca wakacji — wydawanie decyzji WZ może zostać wstrzymane. Ponieważ większość gmin ma opóźnienia, w praktyce oznacza to ryzyko paraliżu inwestycyjnego.

I to jeszcze nie koniec. Nawet jeśli gmina uchwali plan ogólny na czas, wcale nie oznacza to, że działka pozostanie budowlaną. Może zostać przeznaczona pod zieleń, rekreację, korytarz ekologiczny albo nową drogę.

Innymi słowy: ktoś kupi działkę pięknie położoną przy lesie, nad strumieniem, z cudownym widokiem… a po uchwaleniu planu okaże się, że nie wolno tam budować, bo grunt jest zalewowy albo cenny przyrodniczo.
Działka marzeń może więc stać się działką tylko do piknikowania – przestrzega ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Marek Wielgo, ekspert portalu
