Fit-out biura droższy niż kiedykolwiek. Firmy zmieniają strategie najmu

Jeszcze kilka lat temu gotowe biuro w standardzie "pod klucz" było rynkowym standardem. Dziś staje się luksusem. Rosnące koszty fit-outu i coraz wyższe oczekiwania najemców sprawiają, że firmy muszą dokładniej planować budżety i decyzje dotyczące wynajmu. Analiza AXI IMMO pokazuje, że różnice między standardami wykończenia rosną, a dostępne środki często nie nadążają za realiami rynku, zmuszając firmy do strategicznych wyborów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje dziś wykończenie biura w różnych standardach?

Dlaczego budżety deweloperskie nie pokrywają kosztów fit-outu?

Jak rosnące koszty wpływają na decyzje najemców?

Dlaczego biura „pod klucz” stają się coraz mniej dostępne?

Fit-out biura droższy niż kiedykolwiek Obecna sytuacja rynkowa wymusza na firmach bardziej świadome podejście do planowania relokacji i budżetowania fit-outu

Jeszcze przed pandemią możliwe było uzyskanie biura w pełni przygotowanego do użytkowania (przy finansowaniu fit-outu przez dewelopera) w budżecie rzędu 550–600 euro za 1 mkw. Wycena była liczona od stanu shell & core, czyli powierzchni przekazywanej w formie surowej/deweloperskiej wymagającej pełnej aranżacji. Taki poziom nakładów pozwalał wówczas na osiągnięcie średniego standardu wykończenia.



Dziś podobne oferty należą do rzadkości. Najemcy, którzy chcą wprowadzić się do gotowej przestrzeni, muszą liczyć się z koniecznością dopłaty za udogodnienie tego typu. Inną możliwością jest podpisanie dłuższej umowy najmu – często na 7, nawet 10 lat zamiast standardowych pięciu.

Warto zauważyć, że rosnące koszty fit-outu wynikają nie tylko ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych, ale również z coraz wyższych oczekiwań najemców względem jakości przestrzeni biurowej. Coraz częściej biura muszą spełniać dodatkowe kryteria – od akustyki, przez ergonomię, po zgodność z ESG i certyfikacjami środowiskowymi (np. LEED, BREEAM). To oznacza, że nawet pozornie średni standard wykończenia może dziś obejmować rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były zarezerwowane dla segmentu premium.

Obecna sytuacja rynkowa wymusza więc na firmach bardziej świadome podejście do planowania relokacji i budżetowania fit-outu. Różnice między standardami wykończenia są coraz bardziej widoczne, a dostępne budżety – coraz częściej niewspółmierne do realnych kosztów. To sprawia, że decyzje dotyczące wyboru powierzchni, długości umowy najmu i zakresu prac aranżacyjnych stają się jednym z kluczowych elementów strategii biurowej każdej organizacji”