Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele
2026-04-17 00:30
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ile mieszkań kupili cudzoziemcy w Polsce w 2025 roku?
- Jaki jest udział cudzoziemców w rynku nieruchomości?
- Które narodowości najczęściej kupują mieszkania w Polsce?
- W których miastach udział zagranicznych nabywców jest najwyższy?
17 720 - tyle mieszkań nabyli cudzoziemcy w Polsce w 2025 roku - wynika z najnowszych danych MSWiA. W sumie lokale te miały ponad milion metrów kwadratowych. To znaczy, że przeciętne mieszkanie, kupione w ubiegłym roku przez cudzoziemca, miało trochę ponad 58 m kw. Wyniki są zbliżone do tych z 2024 roku. Wtedy cudzoziemcy kupili o 390 mieszkań mniej niż w 2025 roku.
Mieszkania kupione w Polsce przez cudzoziemców
Niemcy ustępują pola Ukraińcom i Białorusinom
Już od kilku lat dane MSWiA pokazują systematyczny wzrost skali zakupów dokonywanych przez Ukraińców i Białorusinów. Na pierwszym miejscu są Ukraińcy. W 2025 roku kupili oni co najmniej około 9,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni prawie 560 tys. m kw. To o ponad 13% więcej niż przed rokiem. Na drugim miejscu plasują się Białorusini, którzy kupili niecałe 3 tys. mieszkań o powierzchni ponad 190 tys. m kw. Tu również mamy wzrost, ale już o niecałe 7%.
Na drugim biegunie znajdziemy natomiast Niemców, którzy w ostatnich latach coraz rzadziej decydują się na zakup mieszkań w Polsce. W 2025 roku ich zakupy można ocenić na około 800-900 lokali, bo ministerstwo odnotowało zakupy mieszkań o łącznej powierzchni poniżej 49 tys. m kw. To o prawie 15% mniej niż rok wcześniej i o ponad 1/3 mniej niż w 2023 roku.
Po 2021 roku lawinowo spadły też zakupy realizowane przez Rosjan. W 2025 roku mogły one opiewać na około 300 mieszkań o łącznej powierzchni niecałych 16 tys. m kw. To nie tylko mniej niż rok czy dwa lata temu, ale też ponad 4 razy mniej niż przed agresją Rosji na Ukrainę.
Powierzchnia mieszkań kupionych przez cudzoziemców
Cudzoziemcy kupują już co 14. mieszkanie
O skali zjawiska lepiej świadczyć może jednak nie sama liczba kupowanych mieszkań, ale udział cudzoziemców w rodzimym rynku mieszkaniowym. Bazując na dostępnych danych można szacować, że na przestrzeni ostatnich lat udział ten wyraźnie rośnie. Jeszcze w latach 2019-2021 wynosił on około 4%. To znaczy, że cudzoziemcy kupowali w Polsce około 1 mieszkanie na 25. Teraz udział ten wzrósł do około 7%. To znaczy, że cudzoziemcy kupują około 1 na 14 mieszkań.
Szacunkowy udział cudzoziemców w zakupach mieszkań w Polsce
W dużych miastach cudzoziemcy odpowiadają za nawet kilkanaście procent popytu
Oczywiście skala tego zjawiska jest mocno zróżnicowana terytorialnie. Zagraniczni nabywcy koncentrują swoje zainteresowanie przeważnie na rynkach największych miast. To dlatego cudzoziemcy w Warszawie kupili w 2025 roku ponad 3,1 tys. mieszkań. To trochę mniej niż w 2024 roku, ale wciąż liczba ta odpowiadać może nawet około 12% sprzedanych w stolicy mieszkań.
We Wrocławiu natomiast zagraniczni nabywcy kupili ponad 1,5 tysiąca mieszkań, czyli około 1 na 9 sprzedanych. Z grona miast, dla których MSWiA udostępnia stosowne dane szczególnie wyróżnia się też Gorzów Wielkopolski. Tam w samym tylko 2025 roku cudzoziemcy stali się właścicielami około 210 mieszkań, co bazując na danych MS i GUS może sugerować ich 12-procentowy udział w łącznej liczbie zawartych w tym mieście transakcji. W tym przypadku trudno nie łączyć wysokiego wyniku z faktem bliskości zachodniej granicy. W przypadku Świnoujścia 10-proc. udział zakupów realizowanych przez cudzoziemców może ponadto wynikać nie tylko z lokalizacji blisko polsko-niemieckiej granicy, ale również z zakupów o charakterze inwestycyjno-wakacyjnym.
Dostępne dane pozwalają szacować, że popyt ze strony cudzoziemców powinien mieć wyraźnie mniejszy wpływ na rynek mieszkaniowy w takich miastach jak Gdynia, Szczecin, Gdańsk czy nawet Poznań. Tam udział cudzoziemców w rynku mieszkaniowym można szacować na od około 2% do 6%.
W większości miast cudzoziemcy kupują lokale o przeciętnej powierzchni około 50-60 m kw. W Łodzi jest to trochę mniej (45 m kw.), a w Gdyni więcej (65 m kw.), ale szczególnie od tej prawidłowości odstaje Zakopane z wynikiem na poziomie 38 m kw. To i tak więcej niż w 2024 roku, kiedy średnia powierzchnia sprzedanego cudzoziemcowi mieszkania nie przekroczyła nawet 30 metrów. Powody mogą być dwa – wysokie ceny nieruchomości w sercu Tatr i ich ewidentnie turystyczny charakter.
Mieszkania kupione przez cudzoziemców w wybranych miastach w 2025 roku
Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości
oprac. : eGospodarka.pl
