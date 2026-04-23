eGospodarka.pl poleca

2026-04-23 00:20

Koszt wynajmu magazynu to znacznie więcej niż czynsz. Za co naprawdę płaci najemca?

Wprawdzie niski czynsz niewątpliwie potrafi przyciągnąć, to jednak niejednokrotnie okazuje się być kosztowną pułapką. Coraz więcej firm przekonuje się, że realny koszt najmu magazynu kryje się w „drugiej kolumnie Excela” - w opłatach eksploatacyjnych, energii, adaptacji czy logistyce. W dobie presji kosztowej i rosnących cen mediów przedsiębiorstwa są wręcz zmuszone analizować nie tylko stawki bazowe, lecz całkowity koszt kontraktu i elastyczność umowy.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego czynsz bazowy nie odzwierciedla realnego kosztu najmu magazynu?
  • Jakie elementy – poza czynszem – mają największy wpływ na całkowity koszt użytkowania?
  • W jaki sposób lokalizacja i standard techniczny wpływają na koszty operacyjne?
  • Dlaczego analiza cash flow i negocjacje umowy są kluczowe dla opłacalności najmu?

Szczególnie branża logistyczna działa dziś pod silną presją kosztową, dlatego wysokość czynszu ma znaczenie. Z praktyki wiemy jednak, że stawka bazowa to tylko początek rozmowy – dopiero zestawienie jej z kosztami operacyjnymi, lokalizacją, standardem technicznym czy planami rozwojowymi firmy pokazuje, która oferta rzeczywiście jest najbardziej opłacalna – mówi Katarzyna Adamska, doradczyni w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Newmark Polska.
Co naprawdę wpływa na koszt magazynu?
Przy rosnących kosztach energii i zróżnicowanych standardach technicznych realny koszt najmu wykracza daleko poza kwotę za metr kwadratowy


Polski rynek magazynowy osiągnął wolumen ponad 36,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni, a w 2026 r. planowane jest oddanie kolejnych prawie 2 mln mkw. Przy wzroście zasobów rzędu 6 – 7 proc. rocznie najemcy mają z czego wybierać – od starszych, tańszych obiektów po nowe, droższe, ale bardziej energooszczędne parki. Różnice w standardzie i konstrukcji budynków są coraz większe, a wraz z nimi – różnice w całkowitym koszcie użytkowania.

Czynsz to tylko pierwsza pozycja w Excelu


Niski czynsz przyciąga jak magnes, ale nie zawsze odzwierciedla realne koszty najmu. Skupianie się wyłącznie na stawkach bazowych upraszcza ocenę i może prowadzić do nietrafionych decyzji. Analizując jedynie poziom czynszu, najemca ryzykuje odrzucenie lokalizacji, które po dokładniejszym przeanalizowaniu mogłyby okazać się najlepiej dopasowane do jego potrzeb i najbardziej korzystne kosztowo.
Od początku nalegamy, aby przy tworzeniu krótkiej listy podejść wielowątkowo, nie tylko na podstawie czynszu bazowego, lecz uwzględniając także wszystkie składowe kosztów operacyjnych oraz standard techniczny i lokalizację. W praktyce wielokrotnie okazywało się, że oferty początkowo odrzucone przez klienta ze względu na wyższy czynsz, po kompleksowym przeanalizowaniu tych elementów, okazywały się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem – twierdzi Katarzyna Adamska.

Ekspertka dodaje, że doradcy Newmark Polska już na początku procesu najmu prezentują najemcy wszystkie opcje, przygotowując równocześnie szczegółowy cash flow na wstępnie wybrane lokalizacje, czyli prognozę kosztów w całym okresie umowy. Taki dokument obejmuje nie tylko czynsz i jego indeksację, lecz także koszty eksploatacyjne, zachęty finansowe, nakłady na adaptację oraz, jeżeli takie są, dodatkowe opłaty za miejsca parkingowe czy reklamę na obiekcie.
Analizujemy również dostępność OZE, w tym fotowoltaiki, sprawdzamy możliwość kontrolowania zużycia mediów dzięki opomiarowaniu i weryfikujemy przykładowe zużycie mediów przez najemców o podobnym profilu i metrażu na danym magazynie. Dopiero takie całościowe zestawienie pozwala rzetelnie ocenić, która lokalizacja rzeczywiście spełnia potrzeby biznesu i jest optymalna kosztowo w całym horyzoncie najmu – podkreśla Katarzyna Adamska.

Prawdziwy koszt zaczyna się po analizie


Za samym czynszem kryje się znacznie więcej – opłaty eksploatacyjne, rachunki za media, indeksacja, a także zabezpieczenia najmu, najczęściej w formie kaucji lub gwarancji bankowej, które w różny sposób obciążają bilans najemcy.
Poziom kosztów eksploatacyjnych potrafi znacząco różnić się nawet między strefami tego samego miasta. Istotną pozycję w kosztach zajmuje podatek od nieruchomości, a czasowe zwolnienie w pierwszym roku nie znosi tego wydatku w kolejnych latach. Kluczowe pozostaje też spojrzenie na dostosowania techniczne i realne potrzeby operacyjne – w działalności produkcyjnej trzeba myśleć nie tylko o tym, co potrzebne jest dziś, ale też o tym, co może być konieczne za kilka lat. Zmiany w zakresie ochrony przeciwpożarowej czy rodzaju składowanych materiałów mogą wówczas znacząco podnieść koszty adaptacji – wyjaśnia Katarzyna Adamska.

O opłacalności całego projektu często decyduje lokalizacja magazynu. Przeniesienie hali w inne miejsce może zwiększyć rotację pracowników i podnieść koszty pracy, co bezpośrednio wpłynie na koszty prowadzenia działalności. Do pełnego obrazu warto doliczyć też wydatki na parkingi czy infrastrukturę informatyczną, na przykład rozprowadzenie sieci zgodnie z wewnętrznymi wymaganiami IT u klienta.

Liczby ukryte w drugiej kolumnie


Koszty operacyjne coraz częściej decydują o opłacalności magazynu.
Wzrost cen energii sprawił, że efektywność energetyczna przestała być tylko dodatkiem – w cieplejsze lata trzeba intensywnie chłodzić magazyny i biura, zwłaszcza przy produktach wrażliwych na temperaturę. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają częściowo stabilizować koszty. Zdarza się, że energia z fotowoltaiki pokrywa np. zapotrzebowanie na klimatyzację całej części biurowej. W efekcie najemcy coraz częściej są gotowi zaakceptować wyższy czynsz w zamian za przewidywalne i konkurencyjne koszty mediów – wyjaśnia ekspertka Newmark Polska.

Coraz bardziej widoczne są też różnice między starszymi a nowymi obiektami. Jak podkreśla Katarzyna Adamska, nowoczesne obiekty wyposażone w systemy BMS optymalizują zużycie energii i pozwalają szybciej wychwycić potencjalne awarie, a to dopiero początek zmian technologicznych. Standardem staje się dziś inteligentne sterowanie oświetleniem (DALI – Digital Addressable Lighting Interface), oparte na czujnikach ruchu i światła dziennego, które ogranicza straty energii, a podliczniki umożliwiają bieżący monitoring jej zużycia.
Do tego dochodzi lepsza, grubsza izolacja, redukująca straty ciepła i chłodu. W starszych magazynach wiele z tych rozwiązań wymaga modernizacji, co wprost przekłada się na wyższy całkowity koszt użytkowania – wyjaśnia Katarzyna Adamska.

Magazyn na miarę operacji


Parametry obiektu powinny wynikać z realnych potrzeb biznesu, a nie z maksymalnych możliwości budynku. Nie każda firma wykorzysta 12 m wysokości składowania – takie magazyny były bardzo pożądane jeszcze kilka lat temu. Praktyka pokazała, że dla wielu najemców optymalne i zgodne z przepisami okazuje się 10 m, co pozwala uniknąć płacenia za niewykorzystane powierzchnie czy ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z adaptacją.
O sprawności operacyjnej obiektu przesądzają takie elementy, jak: rozstaw słupów, nośność posadzki, dostępność doków, parametry PPOŻ czy przygotowanie budynku do wdrożenia rozwiązań automatyzacyjnych – mówi ekspertka.

I dodaje, że coraz większe znaczenie w parku magazynowym ma część biurowa. Dla wielu najemców magazyn to nie tylko zaplecze operacyjne, lecz także miejsce pracy zespołu i element wizerunku pracodawcy. W efekcie rosną oczekiwania wobec standardu wykończenia i komfortu biur zlokalizowanych przy hali – wiele firm jest gotowych zapłacić więcej za przestrzeń dopasowaną do swoich procesów i ambicji.
Istotne stają się też wymagania ESG: nowe obiekty częściej spełniają standardy raportowania środowiskowego oczekiwane przez międzynarodowe korporacje, podczas gdy starsze parki stopniowo przechodzą modernizacje – dodaje Katarzyna Adamska.

Negocjacje to gra o cały kontrakt


Ostateczny koszt najmu kształtuje się przy stole negocjacyjnym. Na bilans projektu wpływają m.in. zapisy o okresach bezczynszowych czy budżecie na fit-out. Trzeba też uwzględnić obowiązek przywrócenia powierzchni do stanu pierwotnego – właściciele różnie definiują zakres tych prac, co może istotnie zmienić końcowy rachunek.
Rodzaj i forma zachęt zależą od regionu, poziomu pustostanów i aktywności deweloperów – w starszych budynkach częściej pojawiają się okresy bezczynszowe, a w nowym obiektach najemcy mogą liczyć na kontrybucje finansowe. Przedsiębiorcy zwracają uwagę również na elastyczność zapisów, długość kontraktu i możliwość wcześniejszego opuszczenia budynku – informuje ekspertka Newmark Polska.

Najem powierzchni magazynowej jest dziś decyzją strategiczną, wymagającą porównania kilku scenariuszy – pozostania w dotychczasowej lokalizacji, relokacji albo konsolidacji operacji w jednym obiekcie.
To jednocześnie projekt operacyjny i finansowy. Liczy się nie tylko stawka bazowa, ale całkowity koszt kontraktu oraz elastyczność, jaką daje umowa. Dobrze przygotowana strategia i odpowiednio wczesne rozpoczęcie rozmów pozwalają realnie zwiększyć przestrzeń do negocjacji i wybrać rozwiązanie, które będzie bezpieczne biznesowo przez cały okres najmu – podsumowuje Katarzyna Adamska.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

