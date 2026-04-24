Przeciekający balkon, czyli diabeł tkwi w hydroizolacji
2026-04-24 00:10
Balkony przeciekają przez detale © pexels
Przeczytaj także: Hydroizolacja balkonu: najczęstsze błędy i sprawdzone rozwiązania
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- W których miejscach balkonów i tarasów najczęściej dochodzi do przecieków?
- Jakie błędy wykonawcze prowadzą do utraty szczelności?
- Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu i remoncie balkonów?
Przeciekający balkon? 5 kluczowych miejsc
1. Połączenie płyty balkonu ze ścianą budynku
To jedno z najbardziej narażonych miejsc w całej konstrukcji balkonu. W strefie styku poziomej płyty balkonowej z pionową ścianą występują największe naprężenia wynikające ze zmian temperatury oraz pracy konstrukcji budynku.
Jeżeli hydroizolacja nie jest w tym miejscu odpowiednio wywinięta na ścianę i zabezpieczona, szybko dochodzi do utraty szczelności. Woda przenika wówczas pod warstwy wykończeniowe i może powodować zawilgocenie przegrody.
Połączenie płyty balkonu ze ścianą budynku
2. Strefa progu drzwi balkonowych
Połączenie balkonu z drzwiami prowadzącymi do mieszkania jest szczególnie trudne do prawidłowego wykonania. W tym miejscu spotykają się elementy o różnych właściwościach – betonowa płyta balkonowa, stolarka drzwiowa oraz warstwy izolacyjne. Nawet niewielkie błędy wykonawcze mogą prowadzić do powstania nieszczelności, przez które woda dostaje się do wnętrza budynku. Dlatego próg drzwi balkonowych wymaga starannego uszczelnienia i zachowania ciągłości hydroizolacji.
Strefa progu drzwi balkonowych
3. Dylatacje i połączenia konstrukcyjne
Dylatacje umożliwiają kompensację ruchów substancji budowlanej wynikających ze zmian temperatury oraz pracy budynku. Jednocześnie są to miejsca szczególnie podatne na powstawanie nieszczelności.
Jeżeli izolacja wodoszczelna nie jest odpowiednio dostosowana do pracy dylatacji, może z czasem ulec uszkodzeniu. W efekcie woda wnika w głąb warstw konstrukcyjnych, zapoczątkowując proces ich stopniowej degradacji.
Dylatacje i połączenia konstrukcyjne
4. Mocowania balustrad
Balustrady balkonowe są często montowane bezpośrednio do płyt balkonowych lub do ich krawędzi. Każdy punkt mocowania stanowi potencjalne miejsce przerwania ciągłości hydroizolacji. W praktyce oznacza to, że wokół kotew i elementów montażowych mogą powstawać mikroszczeliny, przez które woda wnika w konstrukcję. Z czasem prowadzi to do zawilgocenia betonu, a w skrajnych przypadkach także do korozji zbrojenia.
Mocowania balustrad
5. Obróbki krawędzi i okapów balkonowych
Krawędzie balkonów są bezpośrednio narażone na działanie opadów wody spływającej z powierzchni balkonu oraz na cykliczne zmiany temperatury. Właściwe wykonanie obróbek blacharskich i połączeń z warstwą hydroizolacyjną ma kluczowe znaczenie dla trwałości całego systemu. Błędy w tym obszarze mogą prowadzić do wnikania wody w konstrukcję płyty balkonowej oraz uszkodzeń warstw wykończeniowych.
Obróbki krawędzi i okapów balkonowych
Dlaczego szczelna powierzchnia to za mało?
Na dużych, jednorodnych powierzchniach balkonów i tarasów uzyskanie szczelności nie stanowi zazwyczaj wyzwania. Przy prawidłowo zaprojektowanym układzie warstw oraz poprawnym wykonaniu hydroizolacja tworzy ciągłą barierę, która skutecznie chroni konstrukcję przed wodą opadową.
Szczególnej uwagi wymagają natomiast miejsca, w których ciągłość hydroizolacji musi zostać zachowana w obrębie detali konstrukcyjnych. To właśnie tam dochodzi do koncentracji naprężeń wynikających ze zmian temperatury, pracy budynku oraz różnic we właściwościach materiałów. W efekcie nawet niewielkie niedokładności wykonawcze mogą prowadzić do powstawania mikroszczelin, które z czasem stają się drogą migracji wody.
Z punktu widzenia fizyki budowli powierzchnia balkonu jest stosunkowo łatwa do zabezpieczenia – wyzwaniem są natomiast detale, w których spotykają się różne materiały i kierunki pracy konstrukcji – wyjaśnia Wojciech Buczek, Regional Sales Manager w firmie Triflex.
Jak podkreśla ekspert, w tych obszarach system hydroizolacji musi zachowywać wysoką elastyczność – także w niskich, ujemnych temperaturach – oraz skutecznie łączyć się z różnymi materiałami, aby kompensować ich naturalne ruchy.
W praktyce oznacza to konieczność stosowania rozwiązań, które nie tylko minimalizują ryzyko powstawania nieszczelności, ale również gwarantują długotrwałą trwałość całej konstrukcji.
Choć koszt początkowy takich systemów może być wyższy, w perspektywie całego cyklu życia budynku pozwalają one znacząco ograniczyć wydatki związane z kolejnymi remontami i naprawami. Dlatego w praktyce warto stosować systemy uszczelniające oparte na żywicach PMMA, które pozwalają na wykonanie bezspoinowej izolacji przeciwwodnej także w obrębie skomplikowanych geometrii i połączeń konstrukcyjnych, zapewniając trwałość rozwiązań liczonych w dekadach, a nie w sezonach - dodaje Wojciech Buczek.
Na co zwrócić uwagę przy remoncie balkonów?
Podczas projektowania i renowacji balkonów kluczowe jest nie tylko zabezpieczenie dużych powierzchni, ale przede wszystkim:
- zachowanie ciągłości hydroizolacji w obrębie detali,
- dostosowanie systemu do pracy podłoża i zmiennych temperatur,
- właściwe uszczelnienie miejsc połączeń, przejść i obróbek,
- dobór rozwiązań umożliwiających precyzyjne wykonanie w trudnych geometrycznie strefach.
W praktyce oznacza to konieczność stosowania rozwiązań uszczelniających, które pozwalają na dokładne odwzorowanie kształtów detali oraz zachowanie elastyczności połączeń w całym okresie eksploatacji.
Detale jako najsłabsze ogniwo systemu
O trwałości balkonów i tarasów w największym stopniu decyduje nie tyle sama powierzchnia użytkowa, co jakość wykonania detali konstrukcyjnych oraz ich prawidłowego uszczelnienia. To właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do przerwania ciągłości hydroizolacji i inicjacji procesów degradacyjnych.
Dlatego zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji prac renowacyjnych, kluczowe jest uwzględnienie specyfiki tych obszarów oraz zastosowanie rozwiązań, które zapewnią ich długotrwałą szczelność w warunkach zmiennych obciążeń eksploatacyjnych i klimatycznych.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
Przeczytaj także
