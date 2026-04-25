Jak kupić mieszkanie w Hiszpanii? Praktyczny przewodnik dla Polaków

2026-04-25 01:11

Hiszpania © AdobeStock

Marzenie o własnym mieszkaniu w Hiszpanii często zaczyna się od wakacyjnej fascynacji, ale jego realizacja wymaga czegoś więcej niż emocji. Klucz do udanej inwestycji to zrozumienie lokalnego rynku i procedur - od umowy rezerwacyjnej po wpis do rejestru nieruchomości. Choć na pierwszy rzut oka formalności mogą wydawać się skomplikowane, w praktyce tworzą naprawdę przejrzysty proces. Odpowiednie przygotowanie pozwala nie tylko ograniczyć stres, ale też zwiększyć bezpieczeństwo całej transakcji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Od czego zacząć przygotowania do zakupu mieszkania w Hiszpanii?
  • Dlaczego określenie celu zakupu ma kluczowe znaczenie dla całej inwestycji?
  • Gdzie najlepiej kupić nieruchomość?
  • Jakie koszty i ryzyka wiążą się z poszczególnymi etapami transakcji?
Wielu naszych klientów przyznaje, że decyzja o zakupie zaczęła się od wakacji. Zakochali się w Hiszpanii, wrócili do Polski i zaczęli przeglądać oferty. Warto jednak, zanim zaczniemy szukać wymarzonego domu, najpierw poznać procedury. To oszczędza czas, nerwy i pieniądze – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji nieruchomości By-Bright.

Najważniejszy krok: określenie celu i budżetu


Przed zakupem warto odpowiedzieć sobie na jedno kluczowe pytanie: po co kupujemy tę nieruchomość? To właśnie cel determinuje wszystkie kolejne decyzje – od wyboru lokalizacji, przez formę zakupu (osoba prywatna czy firma), aż po finansowanie.
Czy zależy nam na wakacyjnym mieszkaniu tylko dla siebie, wynajmie krótkoterminowym, który będzie generował regularny dochód, a może szukamy zabezpieczenia kapitału poza Polską? Kompleksowe przygotowanie do transakcji pozwala uniknąć nieprzewidzianych kosztów oraz problemów prawnych – mówi Joanna Ossowska-Rodziewicz, współwłaścicielka agencji By-Bright.

Wybór lokalizacji to jedna z ważniejszych decyzji całego procesu. Nieruchomości na wynajem powinny być usytuowane w odległości spaceru od centrum miasta, np. Marbelli oraz wzdłuż wybrzeża. Jeśli więc priorytetem jest maksymalizacja przychodów z wynajmu, warto celować w pierwszą lub drugą linię brzegową – turyści są gotowi płacić zdecydowanie więcej za widok na morze i bliski dostęp do plaży.

Zupełnie inaczej wygląda to w przypadku osób, które myślą o Hiszpanii jako miejscu do życia na co dzień – pracują np. zdalnie, są na emeryturze lub po prostu Hiszpania ma być ich drugim domu.
Jeśli mamy czas, nie kupujmy nieruchomości od razu. Kilka miesięcy wynajmu przed zakupem to inwestycja w wiedzę. Pozwala poznać różne dzielnice, zrozumieć lokalny rytm życia, sprawdzić rzeczywiste koszty. Widzimy klientów, którzy po roku wynajmu kupują w zupełnie innej lokalizacji niż początkowo planowali – mówi Robert Reiski, współwłaściciel agencji nieruchomości By-Bright.

Miejscowości położone kilka kilometrów od morza, jak Mijas Pueblo czy Benahavís oferują spokój, zieleń, niższe ceny i autentyczniejszy klimat andaluzyjski. To wybór dla tych, którym codzienny hałas nadmorskich kurortów w szczycie sezonu nie odpowiada.

Formalności i przebieg transakcji


Gdy już wiemy, czego szukamy, możemy przejść do właściwego poszukiwania nieruchomości.

1. Umowa rezerwacyjna (señal) i depozyt


Podpisanie umowy rezerwacyjnej to pierwszy oficjalny krok po wyborze konkretnej nieruchomości. Kwota depozytu wchodzi w skład ceny zakupu, ale w razie wycofania się nabywcy - przepada.
Depozyt zazwyczaj wynosi 3–10 tys. euro i zabezpiecza transakcję, wstrzymując możliwość sprzedaży nieruchomości innym zainteresowanym – mówi Robert Reiski.

2. Umowa przedwstępna (contrato privado de compraventa)


To rozbudowany kontrakt, w którym strony szczegółowo regulują warunki transakcji: cenę, termin finalizacji, plan płatności. Zazwyczaj na tym etapie wpłacana jest zaliczka w wysokości 10 procent ceny. Jej utrata lub konieczność zwrotu w podwójnej wysokości przez sprzedającego, stanowi zabezpieczenie dla obu stron.

3. Akt notarialny (escritura pública)


Finalizacja zakupu następuje przed notariuszem. Po podpisaniu aktu notarialnego i uiszczeniu pozostałej ceny nabywca staje się oficjalnym właścicielem nieruchomości. Notariusz przesyła dane do Urzędu Katastralnego i właściwej gminy.

4. Wpis do rejestru nieruchomości


Ostatni krok to wpis do Rejestru Nieruchomości (Registro de la Propiedad). Zazwyczaj zajmuje się tym kancelaria prawna towarzysząca transakcji. Po dokonaniu wpisu zakup jest w pełni sfinalizowany i chroniony prawnie.

Z zewnątrz proces zakupu może wyglądać skomplikowanie, ale gdy rozłoży się go na etapy, okazuje się, że każdy z nich jest prosty i przewidywalny. Wielu naszych klientów przyznaje już po zakupie, że najbardziej stresujące było samo podjęcie decyzji. Reszta okazała się znacznie łatwiejsza, niż się spodziewali – podsumowuje Joanna Ossowska-Rodziewicz.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

