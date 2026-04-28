Kredyt hipoteczny vs wynajem mieszkania. Sprawdź, co się bardziej opłaca

Czy nadal opłaca się wynajmować mieszkanie, czy może lepiej kupić na kredyt? Najnowsza analiza pokazuje, że granica między tymi opcjami coraz bardziej się zaciera. W części miast różnice w miesięcznych kosztach są symboliczne, a przy większym wkładzie własnym to zakup zaczyna wygrywać finansowo. Do tego dochodzą argumenty pozafinansowe – stabilność i budowanie własnego majątku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje wynajem mieszkania w największych miastach Polski?

Jak rata kredytu hipotecznego wypada na tle czynszu najmu?

Kiedy zakup mieszkania zaczyna być bardziej opłacalny niż wynajem

Jak wkład własny wpływa na opłacalność kredytu hipotecznego?

Ceny najmu – gdzie najdrożej?

Najem czy zakup?

Wynajem czy zakup mieszkania - porównanie Decyzja o zakupie mieszkania nie powinna opierać się wyłącznie na prostym porównaniu miesięcznych kosztów

Decyzja o zakupie mieszkania nie powinna opierać się wyłącznie na prostym porównaniu miesięcznych kosztów. Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których różnica między najmem a ratą kredytu jest symboliczna, a jednocześnie klient buduje własny majątek zamiast finansować cudzą nieruchomość. Dodatkowo należy uwzględnić czynniki pozafinansowe, takie jak stabilność zamieszkania czy swoboda aranżacji przestrzeni. W obecnych warunkach rynkowych kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie do procesu kredytowego oraz wybór banku, który zapewni sprawną decyzję – mówi Marek Jackiewicz, ekspert finansowy Credipass.

Do analizy przyjęliśmy 12 największych miast w Polsce. Jako, że przeciętny najemca wynajmuje mieszkanie dwupokojowe, właśnie takie lokum uwzględniliśmy w naszych wyliczeniach, przyjmując że jego metraż to 40 m kw. Czynsz najmu nie zawiera opłat eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, ani dodatkowych opłat za media nie uwzględnionych w zaliczkach (np. energia elektryczna). Taki sposób ekspozycji danych ułatwi nam późniejsze porównanie, co bardziej opłaca się klientowi – najem, czy zakup mieszkania.Nie jest zaskoczeniem, że spośród analizowanych miast na największe koszty związane z wynajem muszą liczyć się poszukujący mieszkań w Warszawie. Średnia kwota wynajmu 40-metrowego mieszkania w stolicy to według wyliczeń Metrohouse 3 520 zł za miesiąc (pamiętajmy – bez opłat dodatkowych). W dalszej kolejności pojawia się Kraków (2 800 zł) oraz Gdańsk (2 680 zł). Nieco taniej jest w Szczecinie i Poznaniu. Jedynie w Białystoku średnia kwota wynajmu jest niższa niż 2 000 zł. Stawkę miast z relatywnie tanimi mieszkaniami na wynajem uzupełniają Katowice, Olsztyn i Bydgoszcz.Sprawdziliśmy, jak kształtowałaby się najkorzystniejsza rata kredytu hipotecznego dla analizowanego mieszkania. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że nawet przy 10-procentowym wkładzie własnym różnica pomiędzy kosztem najmu a kosztem obsługi kredytu często pozostaje relatywnie niewielka – w wielu przypadkach porównywalna z wydatkami na bieżącą konsumpcję, takimi jak kilka wyjść do restauracji w miesiącu.W Krakowie najem pozostaje tańszym rozwiązaniem – różnica pomiędzy czynszem a ratą kredytu jest tam najwyższa i wynosi 346 zł miesięcznie. W Gdańsku różnica ta kształtuje się na poziomie 148 zł, natomiast w Warszawie jest już marginalna i wynosi zaledwie 18 zł. W pozostałych analizowanych lokalizacjach – w tym także w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Łódź, Katowice, Olsztyn czy Szczecin – poziom raty kredytu przy 10-procentowym wkładzie własnym jest na tyle zbliżony do kosztów najmu, że utrzymywanie się w modelu wynajmu przestaje mieć jednoznaczne uzasadnienie ekonomiczne.Wyraźna zmiana relacji kosztowych następuje przy zwiększeniu wkładu własnego do poziomu 20 proc. W takim scenariuszu, we wszystkich analizowanych miastach, rata kredytu hipotecznego spada poniżej średniego kosztu najmu. Największą przewagę finansową zakupu własnego mieszkania obserwujemy w Bydgoszczy i Szczecinie, jednak nawet w Warszawie potencjalna różnica może sięgać około 500 zł miesięcznie na korzyść właściciela nieruchomości.