eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPoradyKredyt hipoteczny vs wynajem mieszkania. Sprawdź, co się bardziej opłaca

Kredyt hipoteczny vs wynajem mieszkania. Sprawdź, co się bardziej opłaca

2026-04-28 00:20

Własne mieszkanie czy wynajem?

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Czy nadal opłaca się wynajmować mieszkanie, czy może lepiej kupić na kredyt? Najnowsza analiza pokazuje, że granica między tymi opcjami coraz bardziej się zaciera. W części miast różnice w miesięcznych kosztach są symboliczne, a przy większym wkładzie własnym to zakup zaczyna wygrywać finansowo. Do tego dochodzą argumenty pozafinansowe – stabilność i budowanie własnego majątku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile kosztuje wynajem mieszkania w największych miastach Polski?
  • Jak rata kredytu hipotecznego wypada na tle czynszu najmu?
  • Kiedy zakup mieszkania zaczyna być bardziej opłacalny niż wynajem
  • Jak wkład własny wpływa na opłacalność kredytu hipotecznego?

Ceny najmu – gdzie najdrożej?


Do analizy przyjęliśmy 12 największych miast w Polsce. Jako, że przeciętny najemca wynajmuje mieszkanie dwupokojowe, właśnie takie lokum uwzględniliśmy w naszych wyliczeniach, przyjmując że jego metraż to 40 m kw. Czynsz najmu nie zawiera opłat eksploatacyjnych na rzecz spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej, ani dodatkowych opłat za media nie uwzględnionych w zaliczkach (np. energia elektryczna). Taki sposób ekspozycji danych ułatwi nam późniejsze porównanie, co bardziej opłaca się klientowi – najem, czy zakup mieszkania.

Nie jest zaskoczeniem, że spośród analizowanych miast na największe koszty związane z wynajem muszą liczyć się poszukujący mieszkań w Warszawie. Średnia kwota wynajmu 40-metrowego mieszkania w stolicy to według wyliczeń Metrohouse 3 520 zł za miesiąc (pamiętajmy – bez opłat dodatkowych). W dalszej kolejności pojawia się Kraków (2 800 zł) oraz Gdańsk (2 680 zł). Nieco taniej jest w Szczecinie i Poznaniu. Jedynie w Białystoku średnia kwota wynajmu jest niższa niż 2 000 zł. Stawkę miast z relatywnie tanimi mieszkaniami na wynajem uzupełniają Katowice, Olsztyn i Bydgoszcz.

Najem czy zakup?


Sprawdziliśmy, jak kształtowałaby się najkorzystniejsza rata kredytu hipotecznego dla analizowanego mieszkania. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że nawet przy 10-procentowym wkładzie własnym różnica pomiędzy kosztem najmu a kosztem obsługi kredytu często pozostaje relatywnie niewielka – w wielu przypadkach porównywalna z wydatkami na bieżącą konsumpcję, takimi jak kilka wyjść do restauracji w miesiącu.
Wynajem czy zakup mieszkania - porównanie
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Wynajem czy zakup mieszkania - porównanie

Decyzja o zakupie mieszkania nie powinna opierać się wyłącznie na prostym porównaniu miesięcznych kosztów

Kliknij, aby przejść do galerii (2)


W Krakowie najem pozostaje tańszym rozwiązaniem – różnica pomiędzy czynszem a ratą kredytu jest tam najwyższa i wynosi 346 zł miesięcznie. W Gdańsku różnica ta kształtuje się na poziomie 148 zł, natomiast w Warszawie jest już marginalna i wynosi zaledwie 18 zł. W pozostałych analizowanych lokalizacjach – w tym także w dużych ośrodkach miejskich, takich jak Łódź, Katowice, Olsztyn czy Szczecin – poziom raty kredytu przy 10-procentowym wkładzie własnym jest na tyle zbliżony do kosztów najmu, że utrzymywanie się w modelu wynajmu przestaje mieć jednoznaczne uzasadnienie ekonomiczne.

Wyraźna zmiana relacji kosztowych następuje przy zwiększeniu wkładu własnego do poziomu 20 proc. W takim scenariuszu, we wszystkich analizowanych miastach, rata kredytu hipotecznego spada poniżej średniego kosztu najmu. Największą przewagę finansową zakupu własnego mieszkania obserwujemy w Bydgoszczy i Szczecinie, jednak nawet w Warszawie potencjalna różnica może sięgać około 500 zł miesięcznie na korzyść właściciela nieruchomości.
Decyzja o zakupie mieszkania nie powinna opierać się wyłącznie na prostym porównaniu miesięcznych kosztów. Coraz częściej obserwujemy sytuacje, w których różnica między najmem a ratą kredytu jest symboliczna, a jednocześnie klient buduje własny majątek zamiast finansować cudzą nieruchomość. Dodatkowo należy uwzględnić czynniki pozafinansowe, takie jak stabilność zamieszkania czy swoboda aranżacji przestrzeni. W obecnych warunkach rynkowych kluczowe jest jednak odpowiednie przygotowanie do procesu kredytowego oraz wybór banku, który zapewni sprawną decyzję – mówi Marek Jackiewicz, ekspert finansowy Credipass.

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: mieszkania, kupno mieszkania, wynajem mieszkania, ceny mieszkań, rynek mieszkaniowy, kredyty hipoteczne, zdolność kredytowa, ceny najmu, rynek najmu, nowe mieszkania

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Jak pisać i publikować artykuły sponsorowane. 6 najczęściej popełnianych błędów

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Najtańsze pożyczki pozabankowe - ranking

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Nowe limity podatkowe na 2025 rok

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Czy ceny mieszkań w Polsce spadną?

Czy ceny mieszkań w Polsce spadną?

Ceny materiałów budowlanych w II 2025

Ceny materiałów budowlanych w II 2025

7 najdroższych zamków na sprzedaż

7 najdroższych zamków na sprzedaż

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Jak poznać że akumulator nadaje się do wymiany?

Jak poznać że akumulator nadaje się do wymiany? REKLAMA

Majówka 2026: gdzie korki, remonty i nowe fotoradary?

Majówka 2026: gdzie korki, remonty i nowe fotoradary?

AI w pracy programisty. Czym wyróżniają się Polacy?

AI w pracy programisty. Czym wyróżniają się Polacy?

Polska logistyka bez Ukraińców? 41% pracowników rozważa powrót do ojczyzny po wojnie

Polska logistyka bez Ukraińców? 41% pracowników rozważa powrót do ojczyzny po wojnie

Greenwashing, dark patterns i promocje: Kiedy prawo konkurencji spotyka się z ochroną konsumentów?

Greenwashing, dark patterns i promocje: Kiedy prawo konkurencji spotyka się z ochroną konsumentów?

Obliczanie stażu pracy 2026: Jak wliczyć działalność gospodarczą i umowy zlecenia? Praktyczny poradnik

Obliczanie stażu pracy 2026: Jak wliczyć działalność gospodarczą i umowy zlecenia? Praktyczny poradnik

Tylko 23% polskich firm korzysta z AI. Pozostałe muszą walczyć o konkurencyjność

Tylko 23% polskich firm korzysta z AI. Pozostałe muszą walczyć o konkurencyjność

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: