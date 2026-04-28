eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPoradyKsiążeczka mieszkaniowa z PRL: nawet zgubiona, wciąż może mieć znaczną wartość

Książeczka mieszkaniowa z PRL: nawet zgubiona, wciąż może mieć znaczną wartość

2026-04-28 14:12

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (3)

Książeczka mieszkaniowa z czasów PRL może być warta nawet 21,4 tys. zł - tyle wynosiła średnia premia gwarancyjna w 2025 roku. Choć wiele osób uważa te dokumenty za bezwartościowe, wciąż istnieje szansa na odzyskanie zgromadzonych środków, nawet jeśli książeczka została zgubiona. Jak sprawdzić, czy przysługuje Ci premia, i jakie kroki podjąć, aby ją odzyskać? Wyjaśniamy, kto może skorzystać z tego świadczenia i jakie inwestycje mieszkaniowe uprawniają do wypłaty.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie książeczki mieszkaniowe uprawniają do otrzymania premii gwarancyjnej i jakie są warunki jej wypłaty.
  • Jak odzyskać premię gwarancyjną, nawet jeśli książeczka mieszkaniowa została zgubiona lub zniszczona.
  • Jakie inwestycje mieszkaniowe uprawniają do wypłaty premii gwarancyjnej, bez konieczności kupna mieszkania lub budowy domu.
  • Jak zarejestrować książeczkę mieszkaniową w PKO BP i dlaczego jest to kluczowe dla odzyskania premii.
  • Jakie są możliwości przekazania książeczki mieszkaniowej w rodzinie i jakie korzyści niesie to rozwiązanie.
  • Jak sprawdzić wysokość przysługującej premii gwarancyjnej i jakie kroki podjąć, aby ją odzyskać.

W latach 70. i 80. była symbolem nadziei. Dla wielu rodzin stanowiła jedyny realny bilet do własnego „M”, na które czekało się latami, często całym dorosłym życiem. Transformacja ustrojowa i hiperinflacja brutalnie zmieniły realia. Oszczędności zgromadzone na książeczkach straciły realną wartość, a same dokumenty lądowały w szufladach albo znikały podczas przeprowadzek i porządków po bliskich.

Nic dziwnego, że dziś książeczki mieszkaniowe wielu osobom kojarzą się wyłącznie z pamiątką po minionym ustroju. Tymczasem państwo nigdy tego rozdziału definitywnie nie zamknęło. Mechanizm premii gwarancyjnej działa do dziś, a skala zobowiązań wobec posiadaczy książeczek może sięgać 20 mld zł. Z danych PKO BP wynika, że bez premii gwarancyjnej zgromadzone na książeczkach wkłady są dziś na ogół niewiele warte, a dopiero państwowy bonus nadaje im realne znaczenie.

– Mało który dokument finansowy z czasów PRL okazał się tak odporny na historyczne turbulencje. Przepisy były wielokrotnie nowelizowane, katalog celów mieszkaniowych poszerzano, ale istota mechanizmu pozostała niezmienna: jeśli ktoś kiedyś odkładał pieniądze na książeczce, dziś – po spełnieniu określonych warunków – może odzyskać je wraz z premią gwarancyjną – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jak dodaje, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie zmieniły się ani zasady, ani katalog inwestycji uprawniających do wypłaty premii.
Średnia wysokość premii gwarancyjnej wypłacanej posiadaczom książeczek mieszkaniowych
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Średnia wysokość premii gwarancyjnej wypłacanej posiadaczom książeczek mieszkaniowych systematycznie rosła w latach 2018-2025. W 2018 roku wynosiła 9,3 tys. zł, a w 2025 roku osiągnęła rekordowy poziom 21,4 tys. zł. To oznacza, że wartość premii gwarancyjnej wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu siedmiu lat, co czyni książeczki mieszkaniowe atrakcyjnym źródłem dodatkowych środków dla ich posiadaczy.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Nie każda książeczka daje prawo do premii


Tu pojawia się bardzo ważne ograniczenie, które bywa pomijane lub źle rozumiane. Premia gwarancyjna przysługuje wyłącznie książeczkom mieszkaniowym założonym przed 24 października 1990 r. To graniczna data wynikająca z przepisów – młodsze książeczki nie dają prawa do państwowego bonusu.

Drugim warunkiem jest rejestracja książeczki w PKO BP. Obowiązek ten został wprowadzony ustawowo kilka lat temu. Choć przepisy nie wskazują ostatecznego terminu rejestracji, ma ona bardzo praktyczne znaczenie. Brak rejestracji nie powoduje utraty prawa do premii, ale opóźnia jej wypłatę. W przypadku książeczek zarejestrowanych po 1 stycznia 2023 r. premia może zostać wypłacona najwcześniej w roku następującym po rejestracji.

Zgubiona książeczka nie oznacza utraty pieniędzy


Marek Wielgo nie ma wątpliwości, że wiele dokumentów uległo zniszczeniu, zapodziało się albo zostało wyrzuconych przy okazji porządków po rodzicach czy dziadkach. Potwierdzeniem tej tezy są dane PKO BP pokazujące malejącą z roku na rok liczbę likwidowanych książeczek, przy czym zdecydowana większość z nich kończy się wypłatą premii gwarancyjnej. W 2025 r. ubyło zaledwie 6,5 tys. książeczek, w tym 6 tys. z wypłatą premii.
Liczba zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z premią gwarancyjną i bez
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

W latach 2017-2025 zlikwidowano łącznie ponad 962 tys. książeczek mieszkaniowych. Większość z nich została zlikwidowana z wypłatą premii gwarancyjnej, co świadczy o dużym zainteresowaniu tym rozwiązaniem. W 2025 roku zlikwidowano 6 tys. książeczek z premią, podczas gdy bez premii było to zaledwie 0,5 tys. Największa liczba likwidacji z premią miała miejsce w 2017 roku – 23,4 tys. książeczek.

Kliknij, aby przejść do galerii (3)


Wbrew obiegowej opinii nie oznacza to jednak utraty prawa do pieniędzy. Jeżeli książeczka została kiedyś założona w PKO BP – a bank miał w praktyce monopol na tego rodzaju rachunki – informacja o zgromadzonych wpłatach nadal istnieje w systemach bankowych. W takiej sytuacji bank umarza starą książeczkę i wystawia jej duplikat. Prawo do premii wynika bowiem z historii wpłat, a nie z samego papierowego dokumentu.

Książeczka może zmienić właściciela


Równie mało znanym rozwiązaniem jest możliwość cesji książeczki mieszkaniowej w rodzinie. Prawo dopuszcza przekazanie jej pomiędzy małżonkami, dziećmi i rodzicami, dziadkami i wnukami czy rodzeństwem. Co więcej, możliwy jest także łańcuch cesji, dzięki któremu w praktyce książeczka może trafić nawet do osoby niespokrewnionej. To rozwiązanie bywa wykorzystywane zwłaszcza wtedy, gdy pierwotny właściciel nie planuje już żadnej inwestycji mieszkaniowej.

Nie trzeba kupować mieszkania ani budować domu


Najważniejszy element tej historii często umyka uwadze posiadaczy książeczek. Aby odzyskać pieniądze z książeczki wraz z premią gwarancyjną, nie trzeba kupować mieszkania ani budować domu, co wiązałoby się z ogromnym wydatkiem. Co prawda możliwa jest również likwidacja książeczki bez realizacji celu mieszkaniowego, ale wówczas bank wypłaca jedynie zwaloryzowany wkład, który zazwyczaj ma dziś symboliczną wartość. Dopiero premia nadaje całej operacji realny sens finansowy.

Tymczasem państwo od lat premiuje także znacznie mniejsze przedsięwzięcia. Premię można uruchomić m.in. przy okazji remontu mieszkania, wymiany instalacji lub okien, termomodernizacji domu czy nawet regularnych wpłat na fundusz remontowy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. W praktyce oznacza to, że sięgnięcie po premię nie wymaga ani wieloletniego kredytu, ani wejścia na rynek nieruchomości.

Wysokość samej premii nie jest z góry określona. Zależy od kwot wpłacanych w poszczególnych latach oraz od wskaźnika ceny metra kwadratowego w budownictwie mieszkaniowym, publikowanego kwartalnie przez GUS. Dlatego przed podjęciem decyzji warto poprosić w PKO BP o wyliczenie – pierwsze jest bezpłatne i pozwala ocenić, czy gra rzeczywiście jest warta świeczki.


Autor: Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl
oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: książeczka mieszkaniowa, książeczki mieszkaniowe, premia gwarancyjna, Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa, oszczędzanie na mieszkanie, PKO BP, wkład mieszkaniowy

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Jak najkorzystniej wysyłać i odbierać przelewy walutowe w EURO

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

Artykuły promowane

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Kto kupuje mieszkania w Polsce? Ukraińcy i Białorusini na czele

Czy ceny mieszkań w Polsce spadną?

Czy ceny mieszkań w Polsce spadną?

Ceny materiałów budowlanych w II 2025

Ceny materiałów budowlanych w II 2025

7 najdroższych zamków na sprzedaż

7 najdroższych zamków na sprzedaż

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Wzrost kosztów budowy mieszkań 2026: nawet +1000 zł za mkw.

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

KSeF 2.0 z nowym narzędziem. Jak zgłosić podejrzaną fakturę? Instrukcja krok po kroku

KSeF 2.0 z nowym narzędziem. Jak zgłosić podejrzaną fakturę? Instrukcja krok po kroku

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Kto musi złożyć dokumenty do 20 maja?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 r. Kto musi złożyć dokumenty do 20 maja?

Majówka 2026: gdzie korki, remonty i nowe fotoradary?

Majówka 2026: gdzie korki, remonty i nowe fotoradary?

AI w pracy programisty. Czym wyróżniają się Polacy?

AI w pracy programisty. Czym wyróżniają się Polacy?

Polska logistyka bez Ukraińców? 41% pracowników rozważa powrót do ojczyzny po wojnie

Polska logistyka bez Ukraińców? 41% pracowników rozważa powrót do ojczyzny po wojnie

Greenwashing, dark patterns i promocje: Kiedy prawo konkurencji spotyka się z ochroną konsumentów?

Greenwashing, dark patterns i promocje: Kiedy prawo konkurencji spotyka się z ochroną konsumentów?

Obliczanie stażu pracy 2026: Jak wliczyć działalność gospodarczą i umowy zlecenia? Praktyczny poradnik

Obliczanie stażu pracy 2026: Jak wliczyć działalność gospodarczą i umowy zlecenia? Praktyczny poradnik

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: