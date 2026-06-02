Inwestycja w mieszkanie na wynajem? Te cechy zwiększają szanse na sukces

Inwestowanie w mieszkanie na wynajem staje się coraz bardziej wymagające. O sukcesie inwestycji nie decyduje już wyłącznie atrakcyjny adres czy potencjalny wzrost wartości nieruchomości. Co zatem ma największe znaczenie? Eksperci wskazują, że w obecnych warunkach rynkowych przewagę zyskują lokale odpowiadające na codzienne potrzeby najemców i łatwe do wynajęcia w dłuższej perspektywie.

Najemcy są bardziej wymagający Inwestycja w mieszkanie nie jest już gwarantem szybkiego i pewnego zysku

Płynność najmu staje się ważniejsza niż maksymalny czynsz

Jeszcze kilka lat temu inwestorzy pytali głównie o możliwy wzrost wartości mieszkania. Dziś coraz częściej analizują, jak szybko lokal znajdzie najemcę i czy będzie atrakcyjny także za kilka lat. To wyraźna zmiana sposobu myślenia o inwestowaniu - mówi Zuzanna Należyta, Dyrektor ds. Handlowych Eco-Classic.

Lokalizacja nadal wygrywa. Ale dziś rozumiemy ją inaczej

Dziś sama nazwa dzielnicy nie wystarcza. Liczy się to, czy mieszkanie pozwala wygodnie funkcjonować na co dzień: szybko dojechać do pracy, zrobić zakupy, wyjść do kawiarni czy poruszać się po mieście bez samochodu. To właśnie takie lokalizacje najłatwiej utrzymują płynność najmu - podkreśla Zuzanna Należyta.

Najemcy wybierają dziś wygodę dnia, nie sam metraż

Największym zainteresowaniem cieszą się dziś mieszkania uniwersalne: dobrze skomunikowane, funkcjonalne i łatwe do urządzenia pod potrzeby różnych grup najemców. To właśnie takie lokale najdłużej utrzymują swoją atrakcyjność na rynku. Coraz większe znaczenie ma też lokalny charakter miejsca. Najemcy zwracają uwagę nie tylko na sam budynek, ale również na to, czy okolica „żyje”: czy są kawiarnie, lokalne sklepy, targ, czy miejsca spotkań – wyjaśnia Zuzanna Należyta.

Dzielnica zaczyna mieć większe znaczenie niż sam budynek

Rynek premiuje dziś przewidywalność