Inwestycja w mieszkanie na wynajem? Te cechy zwiększają szanse na sukces
2026-06-02 00:20
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie cechy mieszkania mają dziś największy wpływ na szybkie znalezienie najemcy?
- Dlaczego płynność najmu staje się dla inwestorów ważniejsza niż maksymalna wysokość czynszu?
- Jak zmieniają się oczekiwania najemców i które lokale cieszą się największym zainteresowaniem?
- Dlaczego lokalizacja mieszkania oznacza dziś coś więcej niż bliskość centrum miasta?
Większa podaż oznacza większą konkurencję między mieszkaniami. A skoro najemcy mają wybór, coraz większe znaczenie ma nie tylko cena mieszkania, ale jakość lokalizacji i codzienna wygoda życia.
Najemcy są bardziej wymagający
Płynność najmu staje się ważniejsza niż maksymalny czynsz
Dla inwestorów kluczowym parametrem coraz częściej nie jest już maksymalna możliwa stawka za wynajem meszkania, ale czas potrzebny na znalezienie najemcy. W praktyce oznacza to zmianę myślenia o inwestowaniu. Jeszcze niedawno wiele osób skupiało się głównie na potencjalnym wzroście cen mieszkań. Dziś coraz większą rolę odgrywa przewidywalność: czy mieszkanie będzie łatwe do wynajęcia również za kilka lat i czy obroni się w bardziej konkurencyjnym rynku.
Rynek pokazuje, że popyt nadal istnieje, ale najemcy podejmują decyzje ostrożniej. Według danych Otodom liczba zapytań dotyczących najmu wzrosła w styczniu o 29 proc. miesiąc do miesiąca i aż o 40 proc. rok do roku. Jednocześnie czynsze pozostały stabilne.
Jeszcze kilka lat temu inwestorzy pytali głównie o możliwy wzrost wartości mieszkania. Dziś coraz częściej analizują, jak szybko lokal znajdzie najemcę i czy będzie atrakcyjny także za kilka lat. To wyraźna zmiana sposobu myślenia o inwestowaniu - mówi Zuzanna Należyta, Dyrektor ds. Handlowych Eco-Classic.
Lokalizacja nadal wygrywa. Ale dziś rozumiemy ją inaczej
Jeszcze niedawno dobra lokalizacja oznaczała przede wszystkim „blisko centrum”. Dziś definicja jest znacznie bardziej praktyczna. Najemcy coraz częściej patrzą na to, czy do tramwaju można dojść pieszo w kilka minut, gdzie znajduje się najbliższy sklep, czy w okolicy są usługi, punkty gastronomiczne i miejsca do codziennego funkcjonowania bez konieczności korzystania z samochodu.
Dziś sama nazwa dzielnicy nie wystarcza. Liczy się to, czy mieszkanie pozwala wygodnie funkcjonować na co dzień: szybko dojechać do pracy, zrobić zakupy, wyjść do kawiarni czy poruszać się po mieście bez samochodu. To właśnie takie lokalizacje najłatwiej utrzymują płynność najmu - podkreśla Zuzanna Należyta.
Najemcy wybierają dziś wygodę dnia, nie sam metraż
Zmienia się także sam profil najemcy. Rynek wynajmu mieszka nie opiera się już wyłącznie na studentach. Lokali szukają dziś młodzi specjaliści pracujący hybrydowo, osoby relokujące się między miastami, pary odkładające zakup własnego mieszkania czy rodzice kupujący lokal dla dorosłego dziecka. Łączy ich jedno: oczekiwanie funkcjonalności.
Największym zainteresowaniem cieszą się obecnie mieszkania kompaktowe, dobrze zaprojektowane i łatwe do codziennego użytkowania. Według danych Otodom największy udział zapytań dotyczył lokali dwupokojowych o powierzchni ok. 40 mkw. - odpowiadały one za 22 proc. wszystkich wyszukiwań.
Coraz większe znaczenie ma również możliwość wygodnej pracy lub nauki z domu, dostęp do światła dziennego, balkon czy przewidywalne koszty utrzymania mieszkania.
Największym zainteresowaniem cieszą się dziś mieszkania uniwersalne: dobrze skomunikowane, funkcjonalne i łatwe do urządzenia pod potrzeby różnych grup najemców. To właśnie takie lokale najdłużej utrzymują swoją atrakcyjność na rynku. Coraz większe znaczenie ma też lokalny charakter miejsca. Najemcy zwracają uwagę nie tylko na sam budynek, ale również na to, czy okolica „żyje”: czy są kawiarnie, lokalne sklepy, targ, czy miejsca spotkań – wyjaśnia Zuzanna Należyta.
Dzielnica zaczyna mieć większe znaczenie niż sam budynek
Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że najemcy coraz częściej wybierają nie tylko mieszkanie, ale całe otoczenie. Znaczenie ma dostęp do komunikacji publicznej, usług, terenów spacerowych, punktów gastronomicznych i infrastruktury codziennego życia. Dzielnice dobrze skomunikowane z centrum miasta utrzymują przewagę także dlatego, że trafiają do bardzo różnych grup odbiorców - studentów, młodych pracujących, osób pracujących hybrydowo czy par.
Dobrym przykładem tego trendu jest Wilda w Poznaniu, która w ostatnich latach wyraźnie zmieniła swój charakter i coraz częściej postrzegana jest jako jedna z najbardziej praktycznych lokalizacji do życia w mieście.
Rynek premiuje dziś przewidywalność
Po okresie bardzo dynamicznych wzrostów rynek najmu stał się bardziej racjonalny. Najemcy porównują oferty dokładniej, a inwestorzy coraz ostrożniej podejmują decyzje zakupowe. To sprawia, że przypadkowy zakup mieszkania przestaje być bezpieczną strategią inwestycyjną.
Coraz większą przewagę zyskują adresy, które odpowiadają na realne potrzeby codziennego życia - dobrze skomunikowane, funkcjonalne i osadzone w rozwiniętej tkance miejskiej.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
