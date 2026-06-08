Twoje mieszkanie może nasilać objawy alergii. Eksperci radzą, co sprawdzić

Kaszel i zatkany nos mimo zamkniętych okien? Przyczyna może być w ścianach © fot. mat. prasowe

Kichasz, masz zatkany nos lub kaszlesz mimo zamkniętych okien i braku kontaktu z pyłkami? Problem może kryć się nie na zewnątrz, ale wewnątrz - za ścianą, pod podłogą lub w źle wentylowanej łazience. Eksperci ostrzegają, że dla milionów alergików dom nie zawsze jest bezpiecznym schronieniem przed alergenami. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego objawy alergii mogą utrzymywać się lub nasilać również po powrocie do domu?

Jak wilgoć, pleśń i niewydolna wentylacja wpływają na zdrowie oraz jakość powietrza w mieszkaniu?

Jakie błędy związane z ogrzewaniem i instalacjami mogą sprzyjać rozwojowi alergenów?

Co każdy domownik może samodzielnie sprawdzić, aby ograniczyć ryzyko alergii i problemów oddechowych?

Miliony alergików w Polsce i Europie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kaszel i zatkany nos mimo zamkniętych okien? Przyczyna może być w ścianach Kurz, roztocza, wilgoć, pleśń czy zanieczyszczone powietrze sprawiają, że dla wielu alergików własne mieszkanie zamiast miejscem odpoczynku staje się kolejnym źródłem problemów.

Ekspert ostrzega: możemy praś, sprzątać i filtrować, a mimo to chorować

W takim domu alergik może sprzątać perfekcyjnie, prać pościel w wysokiej temperaturze i kupować kolejne filtry, a mimo to przegrywać, bo problem nie leży wyłącznie w kurzu. Leży w bilansie wilgoci, temperatury i wymiany powietrza – ostrzega Piotr Serafin ekspert ds. systemów instalacyjnych, Uponor (będący częścią GF).



O instalacjach w kontekście zdrowia mówimy zwykle wtedy, gdy coś się zepsuje: pojawi się awaria, przeciek albo spadnie jakość wody. Tymczasem dobrze zaprojektowana instalacja pracuje na komfort mieszkańców każdego dnia, również wtedy, gdy jej nie widzimy.

ograniczenie ryzyka zawilgoceń, stabilna temperatura powierzchni oraz przewidywalna praca ogrzewania.

Jeżeli rury są prowadzone i izolowane poprawnie, a system grzewczy nie powoduje dużych wahań temperatury, łatwiej utrzymać w domu warunki, które nie sprzyjają pleśni i roztoczom. Dlatego przy modernizacji warto pytać nie tylko o koszt źródła ciepła, ale też o to, jak system wpłynie na wilgotność, temperaturę przegród, możliwość regulacji w poszczególnych pomieszczeniach i długoterminowe bezpieczeństwo instalacji.



Dla alergika to mogą być różnice odczuwalne codziennie, zwłaszcza w sypialni i łazience – dodaje Piotr Serafin ekspert Uponor (GF).

Co może sprawdzić domownik, aby oddychać lżej?