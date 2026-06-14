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Własne mieszkanie czy kredyt hipoteczny? Polacy nie mają wątpliwości

2026-06-14 09:45

Własne mieszkanie czy kredyt hipoteczny? Polacy nie mają wątpliwości

Własne mieszkanie czy kredyt hipoteczny? Polacy nie mają wątpliwości © pexels

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Zakup mieszkania lub domu to decyzja, której skutki odczuwamy przez dziesięciolecia, jednak większość Polaków podejmuje ją z myślą o bieżących potrzebach. Raport ING Insights „Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości” pokazuje, że choć własne „M” pozostaje ważnym życiowym celem, zmieniają się oczekiwania młodych pokoleń, podejście do kredytów hipotecznych oraz sposób postrzegania wspólnego mieszkania z rodzicami. Badanie zwraca też uwagę na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i długoterminową wartością nieruchomości.

Przeczytaj także: Gniazdownicy: mieszkanie z rodzicami to wybór nie konieczność?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:



Polska to kraj właścicieli nieruchomości. Według danych Eurostatu z 2025 roku aż 87 proc. mieszka w nieruchomości, którą posiada na własność, podczas gdy średnia w UE to 70 proc. Badanie Ipsos pokazuje, że własność jest najmniej istotna dla pokolenia Z, ale wciąż dla ponad połowy z nich posiadanie własnego mieszkania jest ważne.
Nieruchomości. Własne czy wynajmowane. Polska na tle UE
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fot. mat. prasowe

Nieruchomości. Własne czy wynajmowane. Polska na tle UE

Liderami wynajmu mieszkań są Niemcy

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Zetkom lepiej mieszka się z rodzicami niż milenialsom


Mimo, że trzy czwarte Polaków uważa, że momentem prawdziwego wejścia w dorosłość jest zamieszkanie bez rodziców, to istotnym zjawiskiem jest gniazdownictwo, czyli wspólne mieszkanie młodych dorosłych z rodzicami. Według badania Ipsos, w ten sposób mieszka 54 proc. osób z pokolenia Z (18-29 lat) oraz 23 proc. milenialsów (30-45 lat).
Mieszkanie/dom, musi być własne
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fot. mat. prasowe

Mieszkanie/dom, musi być własne

Dla 73% Polaków w wieku 18-65 lat posiadanie własnego mieszkania jest ważne

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W obu tych pokoleniach przeważa chęć wyprowadzki od rodziców, jednak nawet te zetki, które chciałyby zamieszkać na swoim, zdecydowanie bardziej lubią mieszkać ze swoimi rodzicami (58 proc.) niż milenialsi (36 proc.).
Droga do własnego M dla części Polaków wiedzie przez kredyt hipoteczny
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fot. mat. prasowe

Droga do własnego M dla części Polaków wiedzie przez kredyt hipoteczny

20% badanych posiada kredyt hipoteczny

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Może to wynikać z tego, że zetki mają lepsze relacje z rodzicami niż starsze pokolenia – rzadziej deklarują, że wspólne mieszkanie dorosłych dzieci z rodzicami wywołuje napięcia. Dodatkowo zetki częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania (45 proc. zetki, milenialsi 34 proc.). Milenialsi częściej doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób (60 proc., zetki 54 proc.) i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własna przestrzeń (36 proc., zetki 28 proc.) i ograniczone poczucie swobody/samodzielności (41 proc. milenialsi, zetki 28 proc.).
Z czego był/a/byś w stanie zrezygnować, aby mieć własne mieszkanie?
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fot. mat. prasowe

Z czego był/a/byś w stanie zrezygnować, aby mieć własne mieszkanie?

Aby zakupić własne mieszkanie, najczęściej rezygnujemy z dalekich podróży, z wyjść do restauracji, kawiarni oraz z wyjść ze znajomym

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Co może więc być zaskakujące, wśród osób, które mieszkają z rodzicami i mają pieniądze, by się wyprowadzić, tylko 25 proc. deklaruje, że chciałoby to zrobić.
Gniazdownictwo
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fot. mat. prasowe

Gniazdownictwo

67% Polaków wskazuje, że kiedyś młodzi ludzie chętniej chcieli się usamodzielnić i wyprowadzić od rodziców niż obecnie

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Kredyt hipoteczny – mniejszy strach niż brak własnego „M”


Dwie trzecie badanych jest zadowolona z miejsca, w którym mieszka. Najwyższy poziom satysfakcji jest wśród właścicieli domów, niezależnie od tego czy mają go na kredyt (76 proc.) czy bez (72 proc.). Najmniej zadowolonych jest wśród osób wynajmujących i mieszkających z rodzicami (odpowiednio 42 proc. i 56 proc.).
Wymarzone mieszkanie - marzenia vs rzeczywistość
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fot. mat. prasowe

Wymarzone mieszkanie - marzenia vs rzeczywistość

Wymarzone mieszkanie nie zawsze pokrywa się z tym, co finalnie jest kupowane

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Niecała jedna trzecia badanych myśli natomiast o kupnie lub budowie nieruchomości w ciągu najbliższych 10 lat. Blisko połowa osób planujących taką inwestycję (44 proc.) zakłada, że będzie musiała posiłkować się kredytem hipotecznym. Dla znacznej większości dorosłych Polaków (76 proc.) brak własnego mieszkania jest większym zmartwieniem niż perspektywa wieloletniego kredytu. Co więcej, 62 proc. Polaków woli spłacać ratę kredytu niż płacić za najem.

Mieszkania na każdy etap życia?


Autorzy raportu zwracają uwagę na kluczowe wyzwanie demograficzne: starzenie się społeczeństwa. Do 2050 roku co drugi Polak będzie miał powyżej 50 lat. Mimo to, zaledwie 16 proc. badanych kupując nieruchomość myśli o udogodnieniach na dalsze etapy życia. Co więcej, gotowość do przeprowadzki spada z wiekiem, co oznacza, że decyzja podjęta w młodości może uwięzić nas w przestrzeni niedostosowanej do potrzeb osoby w podeszłym wieku.
Kryteria wyboru mieszkań i domów
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fot. mat. prasowe

Kryteria wyboru mieszkań i domów

Bariery architektoniczne nie są aktualnie istotnym kryterium wyboru mieszkań i domów

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Jak wynika z badania, 8 proc. Polaków w wieku 18-65 lat mieszka obecnie samotnie, a 14 proc. przewiduje, że będzie mieszkać samotnie za 10 lat. Wśród osób w wieku 18-24 lat ta liczba rośnie aż do 18 proc. Realnym wyzwaniem staje się więc projektowanie przestrzeni, które będą sprzyjać nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich. Problem w tym, że wiele osób wybierając nieruchomość robi to w wieku, gdy relacje sąsiedzkie nie są dla nich jeszcze aż tak bardzo istotne – otwartość na nie wzrasta z wiekiem i najwyższa jest w grupie 61-65-latków.
5 udogodnień istotnych dla generacji przy wyborze lokalizacji dla domów / mieszkań
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fot. mat. prasowe

5 udogodnień istotnych dla generacji przy wyborze lokalizacji dla domów / mieszkań

Preferencje dotyczące udogodnień odzwierciedlają zmiany demograficzne: liczy się opieka zdrowotna, a żłobki i przedszkola są poza „short list” konsumentów

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Autorzy raportu zwracają również uwagę, by nie traktować każdej nieruchomości jako pewnej inwestycji. O jej wartości za kilkadziesiąt lat zdecydują bowiem trendy, jak wyludnianie się terenów poza największymi aglomeracjami. Sielska wizja domu na wsi może okazać się więc niepraktyczna dla przyszłych pokoleń.


O badaniu
Badanie ING Insights. „Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości” zrealizowane przez Ipsos dla ING Banku Śląskiego w kwietniu 2026 roku. Badanie składało się z dwóch etapów – badania jakościowego oraz badania ilościowego. Badanie jakościowe obejmowało 10 diad z partnerami/małżonkami, prowadzącymi jedno gospodarstwo domowe, decydującymi wspólnie o inwestycjach finansowych, w tym dotyczących nieruchomości. Wywiady prowadzone były z osobami, które planowały wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie/dom w ciągu najbliższego roku oraz z osobami, które wzięły kredyt hipoteczny na mieszkanie/dom w ciągu ostatnich dwóch lat.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone na panelu internetowym Ipsos (CAWI) na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18-65 we względu w płeć, wiek, wielkość miejscowości oraz region zamieszkania. Wielkość próby: N=1017.

Przeczytaj także: Raport KONSUMER 2026 - kompleksowy przewodnik po zachowaniach zakupowych Polaków Raport KONSUMER 2026 - kompleksowy przewodnik po zachowaniach zakupowych Polaków

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: własne mieszkanie, kupno mieszkania, kupno domu, decyzje zakupowe, zachowania konsumentów, gniazdownicy, pokolenie Z, mieszkanie z rodzicami, starzenie się społeczeństwa

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