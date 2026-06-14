Własne mieszkanie czy kredyt hipoteczny? Polacy nie mają wątpliwości

Zakup mieszkania lub domu to decyzja, której skutki odczuwamy przez dziesięciolecia, jednak większość Polaków podejmuje ją z myślą o bieżących potrzebach. Raport ING Insights „Polacy na swoim dzisiaj i w przyszłości” pokazuje, że choć własne „M” pozostaje ważnym życiowym celem, zmieniają się oczekiwania młodych pokoleń, podejście do kredytów hipotecznych oraz sposób postrzegania wspólnego mieszkania z rodzicami. Badanie zwraca też uwagę na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i długoterminową wartością nieruchomości.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego przedstawiciele pokolenia Z częściej niż milenialsi pozytywnie oceniają mieszkanie z rodzicami?

Czego Polacy obawiają się bardziej: kredytu hipotecznego, czy braku własnego mieszkania?

Jakie wyzwania dla właścicieli nieruchomości przyniesie starzenie się społeczeństwa?

Zetkom lepiej mieszka się z rodzicami niż milenialsom

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Z czego był/a/byś w stanie zrezygnować, aby mieć własne mieszkanie? Aby zakupić własne mieszkanie, najczęściej rezygnujemy z dalekich podróży, z wyjść do restauracji, kawiarni oraz z wyjść ze znajomym Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Kredyt hipoteczny – mniejszy strach niż brak własnego „M”

Mieszkania na każdy etap życia?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 5 udogodnień istotnych dla generacji przy wyborze lokalizacji dla domów / mieszkań Preferencje dotyczące udogodnień odzwierciedlają zmiany demograficzne: liczy się opieka zdrowotna, a żłobki i przedszkola są poza „short list” konsumentów Kliknij, aby przejść do galerii (9)

Polska to kraj właścicieli nieruchomości. Według danych Eurostatu z 2025 roku aż 87 proc. mieszka w nieruchomości, którą posiada na własność, podczas gdy średnia w UE to 70 proc. Badanie Ipsos pokazuje, że własność jest najmniej istotna dla pokolenia Z, ale wciąż dla ponad połowy z nich posiadanie własnego mieszkania jest ważne.Mimo, że trzy czwarte Polaków uważa, że momentem prawdziwego wejścia w dorosłość jest zamieszkanie bez rodziców, to istotnym zjawiskiem jest gniazdownictwo, czyli wspólne mieszkanie młodych dorosłych z rodzicami. Według badania Ipsos, w ten sposób mieszka 54 proc. osób z pokolenia Z (18-29 lat) oraz 23 proc. milenialsów (30-45 lat).W obu tych pokoleniach przeważa chęć wyprowadzki od rodziców, jednak nawet te zetki, które chciałyby zamieszkać na swoim, zdecydowanie bardziej lubią mieszkać ze swoimi rodzicami (58 proc.) niż milenialsi (36 proc.).Może to wynikać z tego, że zetki mają lepsze relacje z rodzicami niż starsze pokolenia – rzadziej deklarują, że wspólne mieszkanie dorosłych dzieci z rodzicami wywołuje napięcia. Dodatkowo zetki częściej dostrzegają benefity emocjonalne mieszkania z rodzicami, jak możliwość porozmawiania (45 proc. zetki, milenialsi 34 proc.). Milenialsi częściej doceniają to, że koszty rozkładają się na kilka osób (60 proc., zetki 54 proc.) i częściej widzą wady, jak niewystarczającą własna przestrzeń (36 proc., zetki 28 proc.) i ograniczone poczucie swobody/samodzielności (41 proc. milenialsi, zetki 28 proc.).Co może więc być zaskakujące, wśród osób, które mieszkają z rodzicami i mają pieniądze, by się wyprowadzić, tylko 25 proc. deklaruje, że chciałoby to zrobić.Dwie trzecie badanych jest zadowolona z miejsca, w którym mieszka. Najwyższy poziom satysfakcji jest wśród właścicieli domów, niezależnie od tego czy mają go na kredyt (76 proc.) czy bez (72 proc.). Najmniej zadowolonych jest wśród osób wynajmujących i mieszkających z rodzicami (odpowiednio 42 proc. i 56 proc.).Niecała jedna trzecia badanych myśli natomiast o kupnie lub budowie nieruchomości w ciągu najbliższych 10 lat. Blisko połowa osób planujących taką inwestycję (44 proc.) zakłada, że będzie musiała posiłkować się kredytem hipotecznym. Dla znacznej większości dorosłych Polaków (76 proc.) brak własnego mieszkania jest większym zmartwieniem niż perspektywa wieloletniego kredytu. Co więcej, 62 proc. Polaków woli spłacać ratę kredytu niż płacić za najem.Autorzy raportu zwracają uwagę na kluczowe wyzwanie demograficzne: starzenie się społeczeństwa. Do 2050 roku co drugi Polak będzie miał powyżej 50 lat. Mimo to, zaledwie 16 proc. badanych kupując nieruchomość myśli o udogodnieniach na dalsze etapy życia. Co więcej, gotowość do przeprowadzki spada z wiekiem, co oznacza, że decyzja podjęta w młodości może uwięzić nas w przestrzeni niedostosowanej do potrzeb osoby w podeszłym wieku.Jak wynika z badania, 8 proc. Polaków w wieku 18-65 lat mieszka obecnie samotnie, a 14 proc. przewiduje, że będzie mieszkać samotnie za 10 lat. Wśród osób w wieku 18-24 lat ta liczba rośnie aż do 18 proc. Realnym wyzwaniem staje się więc projektowanie przestrzeni, które będą sprzyjać nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów sąsiedzkich. Problem w tym, że wiele osób wybierając nieruchomość robi to w wieku, gdy relacje sąsiedzkie nie są dla nich jeszcze aż tak bardzo istotne – otwartość na nie wzrasta z wiekiem i najwyższa jest w grupie 61-65-latków.Autorzy raportu zwracają również uwagę, by nie traktować każdej nieruchomości jako pewnej inwestycji. O jej wartości za kilkadziesiąt lat zdecydują bowiem trendy, jak wyludnianie się terenów poza największymi aglomeracjami. Sielska wizja domu na wsi może okazać się więc niepraktyczna dla przyszłych pokoleń.