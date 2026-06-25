Deweloper opóźnia oddanie mieszkania. Jakie prawa ma kupujący?

Opóźniony odbiór mieszkania to scenariusz, którego obawia się wielu kupujących. I nie jest to żadnym zaskoczeniem, bo często oznacza konieczność dalszego opłacania wynajmu, spłaty kredytu i odkładania planów przeprowadzki. Czy w takiej sytuacji nabywca jest bezradny? Eksperci wskazują, że obowiązujące przepisy zapewniają konkretne narzędzia ochrony - od możliwości dochodzenia odszkodowania po odstąpienie od umowy deweloperskiej.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie prawa przysługują kupującemu, gdy deweloper opóźnia oddanie mieszkania?

Kiedy można odstąpić od umowy deweloperskiej i odzyskać wpłacone środki?

Czy opóźnienie odbioru mieszkania uprawnia do żądania odszkodowania?

Na jakie zapisy w umowie deweloperskiej warto zwrócić uwagę jeszcze przed jej podpisaniem?

Opóźnienia nadal są obecne na rynku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Opóźniony odbiór mieszkania – co mówi nowa ustawa deweloperska? Samo opóźnienie odbioru mieszkania nie zawsze oznacza automatyczne rozwiązanie umowy

Fakt, że deweloper opóźnia oddanie mieszkania nie musi oznaczać, że popadł w tarapaty finansowe. W praktyce bardzo często wynika ono z czynników niezależnych od inwestora, takich jak przedłużające się procedury administracyjne, oczekiwanie na decyzje urzędowe, odbiory techniczne, zmiany projektowe czy sytuacja na rynku wykonawczym. Warto pamiętać, że proces realizacji inwestycji mieszkaniowej angażuje wiele podmiotów, a niektóre etapy pozostają poza bezpośrednią kontrolą dewelopera – komentuje Karol Szumański, współzałożyciel Marshall Real Estate.



Z perspektywy klienta najważniejsze jest jednak nie samo opóźnienie, ale sposób, w jaki inwestor nim zarządza. Kluczowe znaczenie ma transparentna komunikacja, regularne informowanie nabywców o postępie prac, wskazywanie realnych przyczyn przesunięcia terminu oraz przedstawianie konkretnych działań mających na celu ograniczenie skutków opóźnienia. Dziś klienci oczekują nie tylko terminowej realizacji inwestycji, ale również partnerskiego podejścia i poczucia, że są na bieżąco informowani o sytuacji.

Co mówi ustawa deweloperska?

termin zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego,

termin przeniesienia własności,

warunki odstąpienia od umowy,

zasady odbioru lokalu.

Kiedy można odstąpić od umowy?

Samo opóźnienie nie zawsze oznacza automatyczne rozwiązanie umowy. Kluczowe znaczenie mają zapisy kontraktu oraz skala opóźnienia. W określonych sytuacjach nabywca może wyznaczyć deweloperowi dodatkowy termin na wykonanie zobowiązania, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy i żądać zwrotu wpłaconych środków – wyjaśnia adwokat Andrzej Hantke z Kancelarii Hantke&Piskor.

Czy od dewelopera można żądać odszkodowania?

koszty wynajmu mieszkania w okresie oczekiwania na odbiór lokalu,

dodatkowe raty kredytu,

koszty przechowywania wyposażenia,

wydatki związane z koniecznością zmiany planów przeprowadzki.

Jeżeli opóźnienie wynika z okoliczności leżących po stronie dewelopera, nabywca może dochodzić naprawienia szkody. Kluczowe znaczenie ma jednak wykazanie związku pomiędzy opóźnieniem a poniesionymi kosztami. W praktyce warto gromadzić dokumentację potwierdzającą wydatki poniesione w związku z przesunięciem terminu odbioru mieszkania – dodaje mec. Andrzej Hantke.

Na co zwrócić uwagę jeszcze przed podpisaniem umowy?

termin zakończenia inwestycji,

termin przeniesienia własności,

przesłanki umożliwiające zmianę harmonogramu,

kary umowne,

procedurę odstąpienia od umowy,

obowiązki stron w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Rynek coraz bardziej premiuje przewidywalność

Jeszcze kilka lat temu klienci koncentrowali się przede wszystkim na lokalizacji, metrażu i cenie mieszkania. Dziś proces zakupowy jest znacznie bardziej świadomy. Nabywcy analizują nie tylko samą ofertę, ale również doświadczenie dewelopera, historię ukończonych inwestycji, terminowość realizacji wcześniejszych projektów oraz sposób komunikacji z klientami. Wynika to między innymi z rosnących kosztów finansowania zakupu nieruchomości oraz większej ostrożności konsumentów przy podejmowaniu wieloletnich zobowiązań finansowych.



Kupujący chcą mieć pewność, że inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z deklarowanym harmonogramem, ponieważ każde opóźnienie może oznaczać dla nich dodatkowe koszty związane z kredytem, najmem czy organizacją przeprowadzki. Dlatego przewidywalność, transparentność i wiarygodność stają się dziś jednymi z najważniejszych elementów budujących zaufanie do dewelopera– podsumowuje Tomasz Kozioł, współzałożyciel Marshall Real Estate.

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