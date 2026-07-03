Nowe przepisy przeciwpożarowe: czujniki dymu obowiązkowe w wynajmie krótkoterminowym

Od 30 czerwca 2026 r. nowe rozporządzenie MSWiA nakłada obowiązek montażu autonomicznych czujek dymu we wszystkich obiektach świadczących usługi hotelarskie, a w niektórych przypadkach również czujników tlenku węgla. Zmiany dotyczą wynajmu krótkoterminowego, w tym apartamentów, domów, willi i pokoi gościnnych. Eksperci Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele branży czujników wyjaśniają, na co zwrócić uwagę przed rezerwacją noclegu.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie obowiązki nałożono od 30 czerwca 2026 r. na właścicieli obiektów w wynajmie krótkoterminowym?

W jakich przypadkach oprócz czujki dymu wymagany jest również czujnik tlenku węgla?

Jak sprawdzić przed rezerwacją, czy wybrany nocleg spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czujniki dymu obowiązkowe w wynajmie krótkoterminowym Od 30 czerwca 2026 r. wszystkie istniejące pomieszczenia i lokale mieszkalne, w których świadczone są usługi hotelarskie, muszą być wyposażone w autonomiczne czujki dymu

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Nowe obowiązki właścicieli obiektów noclegowych

To rozporządzenie powoduje, że nie tylko nowo budowane obiekty będą musiały posiadać tego typu urządzenia autonomiczne, ale również (obiekty świadczące) usługi hotelarskie od 30 czerwca 2026 roku będą musiały posiadać tego typu czujki oraz wszystkie obiekty mieszkalne od 1 stycznia 2030 roku- wskazuje Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.

W przypadku obiektów noclegowych kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie są dodatkiem, lecz wynikają wprost z obowiązujących przepisów dotyczących warunków technicznych budynków oraz ochrony przeciwpożarowej. Obejmują one zarówno wymagane zabezpieczenia instalacji, jak i wyposażenie obiektu w rozwiązania umożliwiające wczesne wykrycie zagrożenia – podkreśla Paweł Warski, Business Development Manager w Ei Electronics, firmie specjalizującej się w produkcji autonomicznych czujników dymu i tlenku węgla.



Z perspektywy gościa te elementy często pozostają niewidoczne, ponieważ są częścią infrastruktury budynku, a nie jego wyposażenia użytkowego. Tymczasem czujniki dymu czy tlenku węgla powinny być traktowane jako standardowy element bezpieczeństwa, podobnie jak dostęp do sprawnych wyjść ewakuacyjnych czy gaśnicy. Ich zadaniem jest po prostu wykrycie zagrożenia na możliwie wczesnym etapie, zanim sytuacja rozwinie się w sposób trudny do opanowania – dodaje Warski.

Europa od lat stawia na czujniki dymu

Jak sprawdzić, czy wynajmowany obiekt jest bezpieczny?