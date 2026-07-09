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Płyty OSB i drewno coraz droższe. Ceny materiałów budowlanych odbiły najmocniej od wielu miesięcy

2026-07-09 00:30

Płyty OSB i drewno coraz droższe. Ceny materiałów budowlanych odbiły najmocniej od wielu miesięcy

Podwyżki cen objęły m.in. płyty OSB © pexels

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Kolejny miesiąc wyraźnego wzrostu cen materiałów budowlanych. Były one średnio o 3 proc. wyższe niż rok wcześniej. Pozycję lidera wzrostów potwierdziły izolacje termiczne z dynamiką rzędu 17 proc., wyprzedzając wciąż zdecydowanie drożejące płyty OSB i drewno. W opinii analityków portalu RynekPierwotny.pl kwietniowe odreagowanie po wielu miesiącach spadków zyskało tym samym mocne potwierdzenie. Coraz więcej wskazuje na to, że okres cenowej stagnacji na rynku materiałów budowlanych dobiegł końca.

Przeczytaj także: Ceny materiałów budowlanych zastygły, ale są już pierwsze sygnały zmiany trendu

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • O ile wzrosły ceny materiałów budowlanych i które produkty podrożały najbardziej?
  • Dlaczego eksperci uważają, że okres stabilizacji cen na rynku dobiegł końca?
  • Jak rosnące koszty energii, transportu i surowców wpływają na ceny materiałów budowlanych?
  • Jak ożywienie w budownictwie i inwestycje z KPO mogą przełożyć się na kolejne podwyżki cen?

Z najnowszej informacji Grupy PSB, prezentującej dynamikę cen materiałów budowlanych w maju 2026 r., wynika, że średnia zmiana cen ponownie wyraźnie przesunęła się w stronę wartości dodatnich i wyniosła 3 proc. rok do roku. To kolejny sygnał, że na rynku może rozpoczynać się nowa tendencja wzrostowa.

W sprzedaży detalicznej odnotowano zwyżkę cen na poziomie 1,4 proc. Znacznie mocniej podrożały jednak materiały sprzedawane w hurcie, gdzie wzrost wyniósł 5 proc. rok do roku. To najwyraźniejszy sygnał od wielu miesięcy, że rynek materiałów budowlanych zaczyna ponownie przyspieszać.

Podobnie jak miesiąc wcześniej szczególnie ciekawie prezentuje się różnica pomiędzy dynamiką cen w kanale hurtowym i detalicznym. Sprzedaż detaliczna wykazała już wyraźniejszy niż w kwietniu wzrost cen, jednak wciąż pozostaje daleko za hurtem. Tego typu rozbieżność może świadczyć zarówno o szybszym przenoszeniu rosnących kosztów producentów do kanału hurtowego, jak również o poprawie aktywności inwestycyjnej w budownictwie mieszkaniowym.

W praktyce hurt często wyprzedza detal, dlatego obecne wzrosty mogą być zapowiedzią dalszego umacniania się trendu wzrostowego w kolejnych miesiącach.
Średnia dynamika cen materiałów budowlanych rdr
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fot. mat. prasowe

Średnia dynamika cen materiałów budowlanych rdr

Średnia zmiana cen ponownie wyraźnie przesunęła się w stronę wartości dodatnich i wyniosła 3 proc. rok do roku

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W ten sposób trwający od wielu miesięcy okres cenowej stagnacji został z dużym prawdopodobieństwem zakończony. Rynek materiałów budowlanych wszedł w fazę umiarkowanych, ale coraz wyraźniejszych wzrostów – prognozuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Co istotne, przejście średniej dynamiki na wyraźne plusy nastąpiło przy znacznym zwiększeniu liczby grup towarowych notujących dodatnie zmiany cen rok do roku. Wzrost stawek w maju 2026 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r. odnotowano aż w czternastu grupach towarowych. W trzech przypadkach ceny nie uległy zmianie, a w trzech kolejnych zanotowano jedynie kosmetyczne spadki.

Największe wzrosty cen wystąpiły w przypadku izolacji termicznych, które podrożały o 17 proc. rok do roku, oraz płyt OSB i drewna, gdzie dynamika wyniosła 8 proc. Z kolei nieznaczne spadki, rzędu 1 proc., odnotowano w przypadku wyposażenia i AGD, wykończeń oraz otoczenia domu.
Dynamika cen materiałów budowlanych w maju 2026 r. w relacji r/r
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fot. mat. prasowe

Dynamika cen materiałów budowlanych w maju 2026 r. w relacji r/r

Największe wzrosty cen wystąpiły w przypadku izolacji termicznych, które podrożały o 17 proc. rok do roku, oraz płyt OSB i drewna, gdzie dynamika wyniosła 8 proc.

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Za umacnianiem się tendencji wzrostowej cen materiałów budowlanych stoi obecnie kilka nakładających się zjawisk o charakterze kosztowym i popytowym. Z jednej strony producenci coraz mocniej odczuwają skutki wyższych cen energii, gazu i paliw, które szczególnie silnie wpływają na materiały energochłonne oraz produkty bazujące na surowcach petrochemicznych i drzewnych.

Dotyczy to m.in. izolacji termicznych, chemii budowlanej, dachów czy płyt OSB i drewna. Rosną także koszty transportu, które przy materiałach budowlanych mają wyjątkowo duże znaczenie ze względu na ich gabaryty i masę.

Z drugiej strony coraz wyraźniej widoczne są symptomy ożywienia aktywności inwestycyjnej. Dane GUS pokazują, że po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa była w maju o 4,8 proc. wyższa niż rok wcześniej. Szczególnie mocno wzrosła aktywność firm wykonujących roboty specjalistyczne oraz zajmujących się budową budynków. Może to oznaczać, że po dłuższym okresie słabszej koniunktury rynek zaczyna stopniowo odbudowywać popyt na materiały budowlane.

Co ciekawe, wzrost cen materiałów budowlanych następuje mimo relatywnie niskiej inflacji konsumenckiej, która w ostatnich miesiącach ponownie zbliżyła się do celu inflacyjnego NBP. Pokazuje to, że rynek budowlany zaczyna coraz mocniej reagować na własne czynniki branżowe, a nie wyłącznie na ogólną sytuację inflacyjną w gospodarce.

W tle pozostaje także kwestia uruchamiania inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych i KPO. Choć w danych nie widać jeszcze silnego odbicia budownictwa infrastrukturalnego, to właśnie ten segment w kolejnych kwartałach może dodatkowo zwiększyć popyt na cement, stal, izolacje czy chemię budowlaną.

Gdyby taki scenariusz zrealizował się równolegle z poprawą koniunktury mieszkaniowej, presja na wzrost cen materiałów mogłaby okazać się znacznie silniejsza niż obecnie.
Wiele wskazuje na to, że trwający od blisko dwóch lat okres stabilizacji cen materiałów budowlanych dobiegł końca. Na razie mówimy jeszcze o umiarkowanej tendencji wzrostowej, jednak jej źródła są coraz bardziej trwałe i wielowątkowe – podsumowuje Jarosław Jędrzyński.

Jarosław Jędrzyński
Przeczytaj także: Ceny materiałów budowlanych wciąż na niewielkim minusie Ceny materiałów budowlanych wciąż na niewielkim minusie

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

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