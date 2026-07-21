Spada rentowność wynajmu mieszkań. Oto trzy najważniejsze powody

Czy wynajem mieszkania nadal się opłaca? Choć nieruchomości pozostają jedną z najpopularniejszych form inwestowania, osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu jest dziś znacznie trudniejsze niż kilkanaście lat temu. Ceny mieszkań rosną szybciej od czynszów, koszty utrzymania lokali zwiększają się, a zmiany podatkowe ograniczyły możliwości optymalizacji. Analiza pokazuje, dlaczego rentowność wynajmu mieszkań spada i co najmocniej wpływa dziś na zyski właścicieli.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego rentowność wynajmu mieszkań w Polsce systematycznie spada mimo rosnących cen nieruchomości?

Jakie trzy czynniki najmocniej wpływają dziś na opłacalność inwestowania w mieszkania na wynajem?

Jak wprowadzone przez Polski Ład zmiany podatkowe wpłynęły na zyski właścicieli mieszkań?

Jakie koszty należy uwzględnić, aby realnie obliczyć stopę zwrotu z wynajmu mieszkania?

Cena i czynsz to tylko wierzchołek góry lodowej

Kompresja rentowności trwa od lat

Podatki ograniczyły zyskowność wynajmu

Inwestorzy podbijają ceny mieszkań

i konkurują o najemców