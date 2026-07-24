Czy w nowym mieszkaniu będzie słychać sąsiadów, kroki z lokalu nad nami albo pracującą windę? Takie pytania coraz częściej zadają kupujący, dla których wyciszenie mieszkania staje się równie ważne jak lokalizacja czy cena. Od września 2026 r. nowe warunki techniczne mają zaostrzyć wymagania dotyczące izolacji akustycznej budynków. Zmiany mogą podnieść koszty budowy, ale jednocześnie sprawić, że komfort akustyczny stanie się nowym standardem na rynku nieruchomości.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.: Co najbardziej przeszkadza mieszkańcom nowych osiedli i skąd dochodzi najwięcej hałasu?

Jakie rozwiązania wpływają na izolację akustyczną budynku i wyciszenie mieszkania?

Co zmienią nowe warunki techniczne 2026 i jak wpłyną na koszty budowy oraz ceny mieszkań?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koniec z hałasem od sąsiadów? Nowe wymagania dla budynków mieszkalnych Komfort akustyczny zawsze był istotnym argumentem dla nabywców, ale dzisiaj stał się jednym z kluczowych elementów oceny jakości mieszkania

Komfort akustyczny zawsze był istotnym argumentem dla nabywców, ale dzisiaj stał się jednym z kluczowych elementów oceny jakości mieszkania. Oczekiwania klientów zmieniły się pod wpływem dwóch czynników: upowszechnienia pracy hybrydowej oraz rosnącego przebodźcowania w miastach. Kupujący coraz częściej zwracają uwagę na prywatność i komfort codziennego funkcjonowania, a nie tylko na podstawowe parametry nieruchomości. To sprawia, że rozwiązania akustyczne stają się ważnym elementem nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego, a cisza w mieszkaniu stała się synonimem bezpieczeństwa psychicznego i zdrowia – mówi Piotr Łopatka, dyrektor operacyjny i członek zarządu Area Development.

Kupujący coraz częściej pytają o hałas

odgłosy kroków z mieszkania powyżej,

głośna muzyka zza ściany,

hałas windy,

głośna praca drzwi wejściowych do budynku i na klatkach schodowych,

instalacje wodno-kanalizacyjne,

echo na klatkach schodowych.

Na to, czy mieszkanie będzie ciche, wpływa znacznie więcej czynników niż sama grubość ścian. Znaczenie ma lokalizacja inwestycji, układ budynków na osiedlu, rozmieszczenie wind, klatek schodowych i pomieszczeń technicznych, a także jakość zastosowanych materiałów oraz sposób wykonania instalacji – mówi Piotr Łopatka.

materiały konstrukcyjne o wysokiej gęstości: stosowanie bloczków silikatowych lub pełnej cegły do budowy ścian między lokalami,

zaawansowana stolarka: okna o podwyższonym współczynniku izolacyjności akustycznej (Rw pow. 40 dB) oraz drzwi wejściowe o podwyższonym standardzie (min. 37 dB),

stropy: układanie warstw styropianu akustycznego lub wełny mineralnej pod wylewką, odcinających dźwięki uderzeniowe (kroki, upadające przedmioty),

izolacja instalacji (wibroakustyka): ciche rury kanalizacyjne, elastyczne podkładki pod agregatami oraz właściwe prowadzenie szachtów.

Nowe warunki techniczne 2026 zaostrzą wymagania dotyczące akustyki

Sporym wyzwaniem jest wymóg dostarczenia rzetelnego operatu (projektu) akustycznego na etapie zatwierdzania projektu technicznego – głównie z powodu braku odpowiedniej liczby specjalistów oraz dodatkowych kosztów. To nie wszystko. Są też wyzwania konstrukcyjne – kontrola tzw. bocznego przenoszenia dźwięku oraz likwidacja mostków akustycznych w miejscach łączenia ścian ze stropami. Ważna jest również eliminacja potencjalnych błędów wykonawczych – tłumaczy dyrektor operacyjny Area Development.

Nowe przepisy w praktyce wymuszają standardy zbliżone do dotychczasowej klasy premium – zauważa Piotr Łopatka.

Lepsza izolacja akustyczna może podnieść koszty budowy mieszkań

Użycie droższych materiałów izolacyjnych, specjalistycznej stolarki oraz konieczność zatrudniania certyfikowanych akustyków podnosi koszt metra kwadratowego budowy. Równolegle jednak te zaostrzone wymagania bardzo szybko staną się nowym rynkowym standardem. Podobnie jak stało się to z pakietami trzyszybowymi w oknach po wejściu norm WT 2021 – to, co kiedyś było opcją dodatkową, dziś jest normą, poniżej której nikt już nie projektuje – wyjaśnia dyrektor operacyjny Area Development.

Wyciszenie mieszkania może zyskać na znaczeniu przy zakupie nieruchomości

Komfort akustyczny ma potencjał, by dorównywać takim elementom jak lokalizacja, energooszczędność budynku czy zielone otoczenie. O ile lokalizacja i zieleń są widoczne na pierwszy rzut oka i raczej dotyczą ogólnych doznań, o tyle złą akustykę nabywca odczuwa bardzo indywidualnie. Świadomi deweloperzy już teraz wykorzystują certyfikaty akustyczne jako mocny wyróżnik marketingowy. Ponieważ koszty energii elektrycznej i cieplnej są łatwo mierzalne rachunkami, energooszczędność zachowa pozycję lidera w kalkulacjach. Jednak w obszarze komfortu życia (wellness, longevity) cisza będzie bezkonkurencyjnym argumentem przemawiającym za zakupem – zauważa Piotr Łopatka.