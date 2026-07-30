Najbardziej zielone miasta w Polsce 2026. Ranking pokazuje wyraźnych liderów

Czy polskie miasta rzeczywiście znikają pod warstwą betonu? Dane Geoportal.gov.pl, przeanalizowane przez portal GetHome.pl, tego nie potwierdzają. W większości miast wojewódzkich powierzchnia lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych w ciągu ostatniego roku praktycznie się nie zmieniła, a w kilku nawet wzrosła. Jest szansa na cień w gorące lato.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które miasta znalazły się w czołówce rankingu najbardziej zielonych miast w Polsce?

Gdzie w ostatnich latach najbardziej zwiększyła się powierzchnia terenów zielonych?

Dlaczego zmiany w ewidencji gruntów nie zawsze oznaczają faktyczne wycinanie zieleni?

Jak bliskość parków i lasów wpływa na atrakcyjność mieszkań i jakość życia?



Tereny zielone łagodzą skutki upałów, pomagają zatrzymywać wodę opadową i poprawiają komfort życia mieszkańców. Dlatego miasta coraz częściej inwestują w parki, zadrzewienia i tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.



Zielona Góra wciąż bezkonkurencyjna

Największe zmiany widać we Wrocławiu i Poznaniu

Na uwagę zasługuje zwłaszcza Poznań. Od kilku lat miasto konsekwentnie zwiększa udział zieleni w przestrzeni publicznej – powstają nowe skwery i niewielkie parki, prowadzone są akcje odbrukowywania ulic oraz nasadzenia drzew. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić, w jakim stopniu działania te przełożyły się na dane ewidencyjne, ale skala zmian widoczna w Geoportalu jest wyraźna – komentuje Marek Wielgo.

Nie wszędzie zieleni przybywało

Dane nie pokazują całej zieleni

Surowe dane z ewidencji gruntów nie pokazują całego zasobu zieleni w miastach. Nie uwzględniają wielu mniejszych form zieleni, takich jak przydomowe ogródki, drzewa między blokami czy łąki. W rzeczywistości udział terenów biologicznie czynnych jest znacznie większy niż wynikałoby to wyłącznie z danych o lasach oraz gruntach zadrzewionych i zakrzewionych – podkreśla ekspert GetHome.pl.

Mieszkania położone w pobliżu parków, lasów czy dużych terenów rekreacyjnych cieszą się większym zainteresowaniem kupujących. Bliskość zieleni jest dziś jednym z najczęściej wskazywanych atutów lokalizacji, szczególnie w największych miastach – dodaje Marek Wielgo.

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