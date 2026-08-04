Ciemna elewacja to dobry wybór? Sprawdź, czy naprawdę blaknie i się nagrzewa © fot. mat. prasowe

Grafit, antracyt czy czerń to kolory, które potrafią całkowicie odmienić wygląd domu, ale wiele osób wciąż obawia się, że ciemna elewacja będzie nadmiernie się nagrzewać, szybciej wyblaknie i pogorszy komfort latem. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Nowoczesne materiały elewacyjne i wyniki badań pokazują, że część popularnych przekonań nie znajduje już potwierdzenia w praktyce.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy ciemna elewacja rzeczywiście mocniej się nagrzewa?

Dlaczego dawniej odradzano stosowanie bardzo ciemnych kolorów na elewacjach?

Jak działają pigmenty refleksyjne wykorzystywane w nowoczesnych tynkach i farbach?

Czy kolor elewacji wpływa na temperaturę wewnątrz domu?

Siła ciemnych barw

Czy ciemna elewacja to ryzykowny wybór?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Tomasz Osiak Baumit Tetmajera Residence III Kraków Odpowiednio dobrane tynki i farby elewacyjne oraz technologie wykorzystujące coolpigmenty sprawiają, że ciemne kolory mogą być stosowane na dużych powierzchniach fasad bez obaw o przegrzewanie Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Obawy inwestorów i architektów planujących ciemne elewacje są całkowicie zrozumiałe, ponieważ wynikają z podstawowych zjawisk fizycznych związanych z nagrzewaniem się powierzchni pod wpływem promieniowania słonecznego. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z intensywnych kolorów.



Nowoczesne technologie stosowane w wysokiej jakości tynkach i farbach elewacyjnych pozwalają skutecznie ograniczać negatywne skutki nagrzewania, zapewniając elewacji trwałość oraz wysoką stabilność kolorystyczną – wyjaśnia Paweł Bigaj, Product Manager Baumit Polska.

Ciemna elewacja pod kontrolą

W wybranych, najbardziej wymagających kolorach tynków i farb elewacyjnych stosujemy specjalne pigmenty refleksyjne, tzw. cool pigments. Ich działanie polega na odbijaniu części promieniowania w zakresie podczerwieni (NIR), które odpowiada za nagrzewanie powierzchni elewacji. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie temperatury nawet w przypadku bardzo ciemnych odcieni, co przekłada się na zmniejszenie naprężeń termicznych w systemie ETICS oraz poprawę trwałości i stabilności koloru w czasie – tłumaczy Paweł Bigaj.

Komfort termiczny pod lupą

Nasze analizy prowadzone w Baumit Viva Park pokazują, że wpływ koloru elewacji na temperaturę wewnętrzną budynku jest niewielki w porównaniu do znaczenia samej termoizolacji. Podczas testów, przeprowadzonych na budynkach o wysokiej izolacyjności w pełnym słońcu, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 32°C, różnica temperatury wewnętrznej powierzchni ściany pomiędzy jasną elewacją a bardzo ciemną elewacją z technologią cool pigments wyniosła jedynie 0,6°C. To wartość praktycznie nieodczuwalna dla użytkownika.



Oznacza to, że o komforcie termicznym mieszkańców decyduje przede wszystkim jakość systemu ocieplenia, a nie kolor elewacji – podkreśla Paweł Bigaj.

Architektura bez ograniczeń