eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościPoradyCiemna elewacja to dobry wybór? Sprawdź, czy naprawdę blaknie i się nagrzewa

Ciemna elewacja to dobry wybór? Sprawdź, czy naprawdę blaknie i się nagrzewa

2026-08-04 07:15

Ciemna elewacja to dobry wybór? Sprawdź, czy naprawdę blaknie i się nagrzewa

Ciemna elewacja to dobry wybór? Sprawdź, czy naprawdę blaknie i się nagrzewa © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (7)

Grafit, antracyt czy czerń to kolory, które potrafią całkowicie odmienić wygląd domu, ale wiele osób wciąż obawia się, że ciemna elewacja będzie nadmiernie się nagrzewać, szybciej wyblaknie i pogorszy komfort latem. Czy rzeczywiście jest się czego bać? Nowoczesne materiały elewacyjne i wyniki badań pokazują, że część popularnych przekonań nie znajduje już potwierdzenia w praktyce.

Przeczytaj także: 4 etapy budowy domu - koszty w 2025 roku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Czy ciemna elewacja rzeczywiście mocniej się nagrzewa?
  • Dlaczego dawniej odradzano stosowanie bardzo ciemnych kolorów na elewacjach?
  • Jak działają pigmenty refleksyjne wykorzystywane w nowoczesnych tynkach i farbach?
  • Czy kolor elewacji wpływa na temperaturę wewnątrz domu?

Siła ciemnych barw


Ciemne odcienie w architekturze zewnętrznej nie są już tylko chwilową modą – stały się wyjątkowym narzędziem w rękach projektantów, oferującym spektakularne możliwości kreowania przestrzeni. Współczesne trendy pozwalają na stosowanie ich na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest elegancki total look, gdzie cała bryła budynku spowita jest w głębokich szarościach, czerniach czy brązach.
Baumit Domki Nowe_Solanki - Inowroclaw
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Baumit Domki Nowe_Solanki - Inowroclaw

Niektórzy obawiają się, że modne grafity i czernie mogą zamienić dom w nagrzaną szklarnię

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Drugim, niezwykle popularnym podejściem jest wykorzystanie ciemnych barw w roli architektonicznego akcentu. Głęboki antracyt lub wyrazisty grafit na elewacji kapitalnie podkreślają podcienia, strefę wejściową, wykusze czy geometryczne wnęki okienne, optycznie rzeźbiąc proporcje budynku.

Ciemne płaszczyzny stanowią również genialny, wyrazisty kontrast dla jasnych tynków oraz naturalnych materiałów wykończeniowych. Dobrze komponują się z ciepłym drewnem elewacyjnym, surowym betonem strukturalnym, wielkoformatowymi przeszkleniami oraz metalowymi detalami.
Baumit Mysłowice osiedle PCK III
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Baumit Mysłowice osiedle PCK III

Jeszcze niedawno wybór ciemnej elewacji wymagał wielu kompromisów

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


To sprawia, że ciemna paleta barw potrafi całkowicie odmienić charakter zarówno kameralnego domu jednorodzinnego, jak i wielorodzinnej inwestycji premium.

Czy ciemna elewacja to ryzykowny wybór?


Ciemna elewacja przyciąga uwagę, podkreśla nowoczesny charakter bryły i pozwala tworzyć efektowne zestawienia. Wielu inwestorów stawia sobie jednak pytanie: czy intensywne kolory nie wiążą się z ryzykiem szybszego starzenia się elewacji i perspektywą rychłego remontu?
Baumit Tetmajera Residence III Kraków
Kliknij, aby powiekszyć

fot. Tomasz Osiak

Baumit Tetmajera Residence III Kraków

Odpowiednio dobrane tynki i farby elewacyjne oraz technologie wykorzystujące coolpigmenty sprawiają, że ciemne kolory mogą być stosowane na dużych powierzchniach fasad bez obaw o przegrzewanie

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Skąd te obawy? Otóż przez lata panowało przekonanie, że głębokich kolorów na elewacji należy unikać. Ciemne powierzchnie z natury pochłaniają znacznie więcej promieniowania słonecznego niż jasne odcienie, przez co podczas upalnych dni osiągają znacznie wyższe temperatury. Tradycyjne materiały wystawione na lipcowe słońce, w zderzeniu z nagłą, letnią ulewą, ulegały szokowi termicznemu. Generowało to duże naprężenia, prowadzące do powstawania mikropęknięć, powłok, a w skrajnych przypadkach – do powstawania spękań i lokalnych uszkodzeń systemu ociepleń.

Drugim, równie często powtarzanym argumentem przeciwko ciemnym fasadom jest obawa przed blaknięciem kolorów. Nie jest ona całkowicie bezpodstawna. Takie powierzchnie są bardziej narażone na niszczące działanie promieniowania UV oraz wysokich temperatur, które przyspieszają proces starzenia się powłok wykończeniowych. W efekcie źle dobrane tynki i farby elewacyjne mogą z czasem bezpowrotnie tracić głębię barwy i swój estetyczny wygląd. Dlatego przy projektowaniu ciemnej elewacji równie ważny jak sam kolor jest dobór materiałów gwarantujących jego długotrwałą stabilność.
Baumit Warszawa W Apartments
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Baumit Warszawa W Apartments

Ciemne kolory mogą być stosowane na dużych powierzchniach fasad bez obaw o przegrzewanie

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Obawy inwestorów i architektów planujących ciemne elewacje są całkowicie zrozumiałe, ponieważ wynikają z podstawowych zjawisk fizycznych związanych z nagrzewaniem się powierzchni pod wpływem promieniowania słonecznego. Nie oznacza to jednak, że należy rezygnować z intensywnych kolorów.

Nowoczesne technologie stosowane w wysokiej jakości tynkach i farbach elewacyjnych pozwalają skutecznie ograniczać negatywne skutki nagrzewania, zapewniając elewacji trwałość oraz wysoką stabilność kolorystyczną – wyjaśnia Paweł Bigaj, Product Manager Baumit Polska.
Baumit Stacja Grochów Makowska
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Baumit Stacja Grochów Makowska

Ciemna elewacja przestała być odważnym eksperymentem

Kliknij, aby przejść do galerii (7)


Ciemna elewacja pod kontrolą


Rosnące zainteresowanie ciemną kolorystyką sprawiło, że niektórzy producenci materiałów elewacyjnych zaczęli poszukiwać rozwiązań pozwalających bezpiecznie stosować intensywne odcienie na elewacjach.
W wybranych, najbardziej wymagających kolorach tynków i farb elewacyjnych stosujemy specjalne pigmenty refleksyjne, tzw. cool pigments. Ich działanie polega na odbijaniu części promieniowania w zakresie podczerwieni (NIR), które odpowiada za nagrzewanie powierzchni elewacji. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie temperatury nawet w przypadku bardzo ciemnych odcieni, co przekłada się na zmniejszenie naprężeń termicznych w systemie ETICS oraz poprawę trwałości i stabilności koloru w czasie – tłumaczy Paweł Bigaj.

Jeszcze do niedawna najgłębsze najciemniejsze kolory elewacyjne wymagały szczególnej ostrożności przy projektowaniu. Rozwój technologii pigmentów sprawił jednak, że współczesna architektura może korzystać z pełnej palety barw bez konieczności rezygnowania z odważnych koncepcji estetycznych.

Komfort termiczny pod lupą


Wątpliwości inwestorów nie kończą się na trwałości elewacji. Równie często pojawia się obawa, że modne grafity i czernie mogą zamienić dom w nagrzaną szklarnię, z której latem trudno będzie korzystać bez klimatyzacji generującej dodatkowe koszty.

Aby precyzyjnie zbadać ten problem i dać inwestorom twarde dowody, zespół naukowców w Baumit Viva Park – największym w Europie kompleksie badawczym domów testowych – przeprowadził symulacje w skali 1:1. Wyniki rzucają zupełnie nowe światło na architektoniczne lęki.
Nasze analizy prowadzone w Baumit Viva Park pokazują, że wpływ koloru elewacji na temperaturę wewnętrzną budynku jest niewielki w porównaniu do znaczenia samej termoizolacji. Podczas testów, przeprowadzonych na budynkach o wysokiej izolacyjności w pełnym słońcu, przy temperaturze zewnętrznej wynoszącej 32°C, różnica temperatury wewnętrznej powierzchni ściany pomiędzy jasną elewacją a bardzo ciemną elewacją z technologią cool pigments wyniosła jedynie 0,6°C. To wartość praktycznie nieodczuwalna dla użytkownika.

Oznacza to, że o komforcie termicznym mieszkańców decyduje przede wszystkim jakość systemu ocieplenia, a nie kolor elewacji – podkreśla Paweł Bigaj.

Architektura bez ograniczeń


Jeszcze niedawno wybór ciemnej elewacji wymagał wielu kompromisów. Dziś dzięki rozwojowi technologii materiałowych inwestorzy i architekci mogą swobodnie korzystać z szerokiej palety barw, nie rezygnując z trwałości czy bezpieczeństwa.

Nowoczesne systemy ociepleń, odpowiednio dobrane tynki i farby elewacyjne oraz technologie wykorzystujące coolpigmenty sprawiają, że ciemne kolory mogą być stosowane na dużych powierzchniach fasad bez obaw o przegrzewanie, uszkodzenia czy utratę intensywności barwy.

Ciemna elewacja przestała być odważnym eksperymentem. Dzięki nowoczesnym technologiom stała się pełnoprawnym narzędziem architektonicznym, które pozwala tworzyć efektowne, trwałe i komfortowe w użytkowaniu budynki bez konieczności rezygnowania z odważnych wizji projektowych.

Przeczytaj także: 100-metrowy dom za 900 tys. zł? Realne koszty budowy w 2026 roku 100-metrowy dom za 900 tys. zł? Realne koszty budowy w 2026 roku

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: budowa domu, tynk elewacyjny, elewacja, budowa domu krok po kroku, dom, domy, budownictwo mieszkaniowe, remont domu, remont budynku mieszkalnego

Przeczytaj także

Koszty budowy domu - prognoza na 2025 rok

Koszty budowy domu - prognoza na 2025 rok

Jak liczba kondygnacji wpływa na koszty budowy domu?

Jak liczba kondygnacji wpływa na koszty budowy domu?

59% Polaków mieszka w domach

59% Polaków mieszka w domach

Budowa domu na zgłoszenie? Decydują się nieliczni

Budowa domu na zgłoszenie? Decydują się nieliczni

Budownictwo jednorodzinne najgorzej od 17 lat

Budownictwo jednorodzinne najgorzej od 17 lat

Zainteresowanie budową domów w Polsce rośnie?

Zainteresowanie budową domów w Polsce rośnie?

Domy na sprzedaż: Bezpieczny Kredyt 2% "rozbujał" rynek

Domy na sprzedaż: Bezpieczny Kredyt 2% "rozbujał" rynek

W ciągu 5 lat budowa domu zdrożała o 76%

W ciągu 5 lat budowa domu zdrożała o 76%

W 2022 roku minął szał na domy jednorodzinne

W 2022 roku minął szał na domy jednorodzinne

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Remarketing - jak skutecznie podążać za klientem

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Jak przygotować mailing, aby nie trafić do spamu

Artykuły promowane

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2026 r.

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. właściciele mieszkań i domów?

Dodatkowy urlop opiekuńczy i nowe umowy na okres próbny. Zmiany w Kodeksie pracy uchwalone

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Mieszkania z licytacji komorniczej - okazja czy pułapka dla nieprzygotowanych?

Mieszkania z licytacji komorniczej - okazja czy pułapka dla nieprzygotowanych?

Nowe mieszkania kurczą się już od kilkunastu lat

Nowe mieszkania kurczą się już od kilkunastu lat

Dom Development buduje Osiedle Wilno II

Dom Development buduje Osiedle Wilno II

Najbardziej słoneczne miasta w Polsce i ceny mieszkań - gdzie warto zamieszkać?

Najbardziej słoneczne miasta w Polsce i ceny mieszkań - gdzie warto zamieszkać?

60 tysięcy mieszkań kupili w III kw. 2023 roku młodzi Polacy

60 tysięcy mieszkań kupili w III kw. 2023 roku młodzi Polacy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

AI Act od 2 sierpnia 2026. Firmy zlecające pracę freelancerom mają nowe obowiązki

AI Act od 2 sierpnia 2026. Firmy zlecające pracę freelancerom mają nowe obowiązki

Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne - jaka różnica i dlaczego to ważne?

Ubezpieczenie chorobowe a zdrowotne - jaka różnica i dlaczego to ważne?

Nowe przepisy AI Act od sierpnia 2026 - co oznaczają dla biznesu?

Nowe przepisy AI Act od sierpnia 2026 - co oznaczają dla biznesu?

KSeF a oszustwa w handlu. Dlaczego system nie ochroni eksporterów?

KSeF a oszustwa w handlu. Dlaczego system nie ochroni eksporterów?

Mama 4+ w 2026 roku. Nie każda matka czwórki dzieci dostanie pełne świadczenie z ZUS

Mama 4+ w 2026 roku. Nie każda matka czwórki dzieci dostanie pełne świadczenie z ZUS

Sztuczna inteligencja w HR - gdzie pomaga, a gdzie decyzję powinien podjąć człowiek?

Sztuczna inteligencja w HR - gdzie pomaga, a gdzie decyzję powinien podjąć człowiek?

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Przedsiębiorcy zapłacą od 10 tys. zł, zwlekanie może kosztować więcej

Ile kosztuje restrukturyzacja firmy? Przedsiębiorcy zapłacą od 10 tys. zł, zwlekanie może kosztować więcej

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: