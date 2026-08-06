eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościAktualnościPonad milion mieszkań w Polsce ma klimatyzację. W najmie to wciąż rzadkość

Ponad milion mieszkań w Polsce ma klimatyzację. W najmie to wciąż rzadkość

2026-08-06 00:30

Ponad milion mieszkań w Polsce ma klimatyzację. W najmie to wciąż rzadkość

Klimatyzacja w budynku wielorodzinnym © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Jeszcze dwie dekady temu klimatyzacja była w polskich mieszkaniach prawdziwą rzadkością. Dziś korzysta z niej już ponad milion gospodarstw domowych, a każda fala upałów napędza kolejne montaże. Jednocześnie właściciele mieszkań na wynajem wciąż ostrożnie inwestują w takie rozwiązania, bo dla wielu najemców oznacza ono po prostu wyższy czynsz.

Przeczytaj także: Fala upałów. Czy polskie miasta są gotowe na ekstremalne temperatury?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile mieszkań i domów w Polsce jest wyposażonych w klimatyzację?
  • Dlaczego klimatyzacja nadal jest rzadko spotykana w mieszkaniach na wynajem?
  • Ile kosztuje montaż i utrzymanie klimatyzacji w mieszkaniu?
  • Czy klimatyzacja zwiększa wartość i atrakcyjność mieszkania na wynajem?

Jeśli wierzyć prognozom, to pod względem upałów 2026 rok nie da nam tak mocno w kość. Choć w momencie, w którym żar leje się z nieba, trudno w to uwierzyć, to dane i prognozy sugerują, że dni upalnych, czyli takich z temperaturą maksymalną wynoszącą co najmniej 30 stopni Celsjusza, będzie w tym roku mniej niż 20. Warto więc przypomnieć, że w latach 2015, 2018 czy 2019 upalnych dni było po ponad 30.
Liczba dni, w których max temperatura w cieniu wyniosła co najmniej 30 stopni Celsjusza
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Liczba dni, w których max temperatura w cieniu wyniosła co najmniej 30 stopni Celsjusza

Jeśli wierzyć prognozom, to pod względem upałów 2026 rok nie da nam tak mocno w kość

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Ponad milion mieszkań z klimatyzacją


Nie zmienia to faktu, że każda kolejna fala upałów powoduje, że ze sklepowych półek znikają wiatraki, a firmy montujące klimatyzację przeżywają prawdziwe oblężenie. W efekcie wraz z każdą falą upałów rośnie liczba mieszkań i domów, które są wyposażane w klimatyzację.

Najnowsze dane GUS sugerują nawet, że około 7% gospodarstw domowych ma w mieszkaniu lub domu urządzenie dające podczas upałów przyjemny chłód.
Są to różne rozwiązania – zarówno montowane na stałe, jak i te przenośne. Przeliczając ten odsetek przez liczbę gospodarstw domowych, można szacować, że klimatyzacja znajduje się obecnie w około 1,09 mln mieszkań i domów – wynika z obliczeń Mzuri.

Szybko rośnie nasza potrzeba komfortu


To oznacza bardzo szybki wzrost w porównaniu do wyników z ostatnich lat. Dla porównania w latach 2018-2021 liczbę mieszkań wyposażonych w klimatyzację można było szacować na około 350-400 tysięcy. Za to w 2002 roku takie urządzenie mogliśmy znaleźć w zaledwie jednym mieszkaniu na tysiąc. Wtedy liczbę klimatyzowanych mieszkań lub domów można było w Polsce szacować na zaledwie kilkanaście tysięcy.
Szacunkowa liczba mieszkań i domów wyposażonych w klimatyzacje
Kliknij, aby powiekszyć

fot. mat. prasowe

Szacunkowa liczba mieszkań i domów wyposażonych w klimatyzacje

Klimatyzacja znajduje się obecnie w około 1,09 mln mieszkań i domów

Kliknij, aby przejść do galerii (4)


Dane GUS pokazują wyraźny wzrost popularności klimatyzacji w ostatnich latach. Trzeba jednak pamiętać, że są to szacunki oparte na deklaracjach gospodarstw domowych, przeliczane następnie przez liczbę gospodarstw domowych w Polsce.

W kolejnych edycjach badania zdarzają się przy tym wyniki sugerujące okresowy spadek odsetka gospodarstw wyposażonych w klimatyzację. Najprawdopodobniej nie oznacza to rzeczywistego regresu, lecz wynika z błędu statystycznego lub różnic w klasyfikowaniu urządzeń.

Dla większości najemców klimatyzacja to zbyt kosztowny gadżet


Daleko jesteśmy ponadto od tego, aby uznać, że klimatyzacja to rozwiązanie, którego wymagają najemcy. Powód jest prosty - właściciel dodatkowe koszty zwykle chce wkalkulować w czynsz najmu. W efekcie lokale klimatyzowane są przeważnie zauważalnie droższe niż te bez urządzenia chłodzącego. Omijanie takich ogłoszeń przez dużą część najemców może więc wprost wynikać z oszczędności.

Co więcej, nawet przy dodatkowym koszcie rzędu 100-200 złotych miesięcznie najemca może po prostu uznać, że w ciągu roku wyda na najem więcej niż kosztowałby zakup przenośnego klimatyzatora, który przy okazji przeprowadzki pod nowy adres będzie mógł ze sobą zabrać.

Klimatyzacja to kilka wydatków


Warto mieć przy tym świadomość, że klimatyzacja to luksus, którego koszt składa się z co najmniej trzech elementów. Do tego sam montaż klimatyzacji na stałe może wymagać zgody – szczególnie w przypadku budynków zabytkowych albo gdy urządzenie ma zostać zamontowane na elewacji lub balustradzie budynku wielorodzinnego. Jeśli ten etap mamy już za sobą, to przychodzi czas na zakup i montaż urządzenia.

Lepiej planować to w okresie, w którym upałów już nie ma, aby niepotrzebnie nie przepłacać. Nawet jednak poza sezonem trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie lekko licząc kilku tysięcy złotych. To jednak nie wszystko, bo co roku przyjdzie wydać nam też pieniądze na serwisowanie urządzenia (kilkaset złotych), a do tego nie możemy zapomnieć o większym zużyciu energii (w skrajnych warunkach nawet kilkadziesiąt złotych dziennie).

Klimatyzacja mało popularna wśród najemców


Czy więc klimatyzacja to zbędny atrybut współczesnego mieszkania na wynajem? Niekoniecznie. W przypadku części lokali inwestycja taka może się zwrócić w postaci wyższego czynszu lub ograniczenia pustostanów. Szczególnie dotyczyć to może lokali na poddaszach lub mieszkań o podwyższonym standardzie kierowanych do osób o wyższych wymaganiach.

Rozwiązanie takie można też rozważyć w przypadku mieszkania szczególnie mocno nasłonecznionego lub takiego, które tworzone jest z myślą o seniorach, bo przecież większość z nas z wiekiem coraz gorzej znosi upały.

Klimatyzator to wciąż jeszcze często przesada


Efekt jest taki, że pomimo średnio kilkunastu dni, podczas których co roku żar leje nam się z nieba, klimatyzacja w wynajętych mieszkaniach zdarza się rzadko. Takie lokale stanowią tylko trochę ponad 3% zasobu zarządzanego przez Mzuri. To znacznie mniej niż sugerują dane Otodom.

Z tych wynika, że w ofercie mieszkań dostępnych na wynajem te z klimatyzacją stanowią aż 15-20% lokali, w przypadku których właściciele szukają nowych lokatorów. Nie należy tego jednak interpretować wprost, że najemcy omijają oferty dlatego, że w mieszkaniach są klimatyzatory.

Raczej jest to pochodna ceny – mieszkania z klimatyzacją są przeważnie w lepszych lokalizacjach i wyższym standardzie, a więc mamy co najmniej kilka powodów, dla których oferty te są droższe. W efekcie mniej osób na nie stać – z czego wynikać może nadreprezentacja takich lokali w ofercie mieszkań dostępnych na wynajem.

Dział Analiz
Przeczytaj także: Zakup mieszkania: w zielonej okolicy, z klimatyzacją i z dala od miejskiej wyspy ciepła Zakup mieszkania: w zielonej okolicy, z klimatyzacją i z dala od miejskiej wyspy ciepła

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: upały, upał, upał w mieszkaniu, lato, wysokie temperatury, klimatyzacja, klimatyzacja w mieszkaniu

Przeczytaj także

Upały w Polsce najgorsze w Kielcach, Krakowie i Warszawie

Upały w Polsce najgorsze w Kielcach, Krakowie i Warszawie

Największe upały w Opolu i Zielonej Górze

Największe upały w Opolu i Zielonej Górze

Nadciśnienie, cukrzyca i astma w upale - jak bezpiecznie dbać o zdrowie

Nadciśnienie, cukrzyca i astma w upale - jak bezpiecznie dbać o zdrowie

Upały w Polsce: jak z nimi walczyć?

Upały w Polsce: jak z nimi walczyć?

Bezpieczeństwo pracowników w upały - czas na nowe regulacje?

Bezpieczeństwo pracowników w upały - czas na nowe regulacje?

10 sposobów na upał w domu

10 sposobów na upał w domu

Jak radzić sobie z upałem w mieszkaniu?

Jak radzić sobie z upałem w mieszkaniu?

Upał w mieszkaniu: jak sobie z nim radzić?

Upał w mieszkaniu: jak sobie z nim radzić?

Praca w upale - jakie obowiązki ma pracodawca? Prawnik wyjaśnia

Praca w upale - jakie obowiązki ma pracodawca? Prawnik wyjaśnia

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Nieruchomości

Polecamy

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Porównanie i ocena wyników mailingu - czy tylko wskaźniki są ważne?

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Jak zwiększyć otwieralność mailingu? 6 sposobów na wysoki Open Rate

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Linki sponsorowane, dofollow, nofollow. Jak wykorzystać linkowanie w reklamie?

Artykuły promowane

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

Składka zdrowotna 2026: wyższe obciążenia dla przedsiębiorców i nowe zasady wyliczania

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Nieruchomości

Najpopularniejsze galerie

Mieszkania z licytacji komorniczej - okazja czy pułapka dla nieprzygotowanych?

Mieszkania z licytacji komorniczej - okazja czy pułapka dla nieprzygotowanych?

Nowe mieszkania kurczą się już od kilkunastu lat

Nowe mieszkania kurczą się już od kilkunastu lat

60 tysięcy mieszkań kupili w III kw. 2023 roku młodzi Polacy

60 tysięcy mieszkań kupili w III kw. 2023 roku młodzi Polacy

Dom Development buduje Osiedle Wilno II

Dom Development buduje Osiedle Wilno II

Więzienie lub młyn, czyli nietypowe nieruchomości na sprzedaż

Więzienie lub młyn, czyli nietypowe nieruchomości na sprzedaż

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najnowsze w serwisie

Suwerenność cyfrowa coraz ważniejsza. Europa walczy o rynek wart 1,02 bln euro

Suwerenność cyfrowa coraz ważniejsza. Europa walczy o rynek wart 1,02 bln euro

Badania internetu Gemius/PBI VII 2026

Badania internetu Gemius/PBI VII 2026

Deficyt kadrowy w FMCG: kto jest najbardziej poszukiwany i ile zarabia?

Deficyt kadrowy w FMCG: kto jest najbardziej poszukiwany i ile zarabia?

Praca na urlopie: dlaczego najlepsze firmy zniechęcają do sprawdzania poczty?

Praca na urlopie: dlaczego najlepsze firmy zniechęcają do sprawdzania poczty?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jakie warunki trzeba spełnić?

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jak wybrać auto na wakacje i do codziennej jazdy? Najważniejsze kwestie

Jak wybrać auto na wakacje i do codziennej jazdy? Najważniejsze kwestie

Ataki typu jailbreak na AI - raport F5 ujawnia nową technikę hakerów

Ataki typu jailbreak na AI - raport F5 ujawnia nową technikę hakerów

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: