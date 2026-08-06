Ponad milion mieszkań w Polsce ma klimatyzację. W najmie to wciąż rzadkość
2026-08-06 00:30
Klimatyzacja w budynku wielorodzinnym © fot. mat. prasowe
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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Ile mieszkań i domów w Polsce jest wyposażonych w klimatyzację?
- Dlaczego klimatyzacja nadal jest rzadko spotykana w mieszkaniach na wynajem?
- Ile kosztuje montaż i utrzymanie klimatyzacji w mieszkaniu?
- Czy klimatyzacja zwiększa wartość i atrakcyjność mieszkania na wynajem?
Jeśli wierzyć prognozom, to pod względem upałów 2026 rok nie da nam tak mocno w kość. Choć w momencie, w którym żar leje się z nieba, trudno w to uwierzyć, to dane i prognozy sugerują, że dni upalnych, czyli takich z temperaturą maksymalną wynoszącą co najmniej 30 stopni Celsjusza, będzie w tym roku mniej niż 20. Warto więc przypomnieć, że w latach 2015, 2018 czy 2019 upalnych dni było po ponad 30.
fot. mat. prasowe
Liczba dni, w których max temperatura w cieniu wyniosła co najmniej 30 stopni Celsjusza
Ponad milion mieszkań z klimatyzacją
Nie zmienia to faktu, że każda kolejna fala upałów powoduje, że ze sklepowych półek znikają wiatraki, a firmy montujące klimatyzację przeżywają prawdziwe oblężenie. W efekcie wraz z każdą falą upałów rośnie liczba mieszkań i domów, które są wyposażane w klimatyzację.
Najnowsze dane GUS sugerują nawet, że około 7% gospodarstw domowych ma w mieszkaniu lub domu urządzenie dające podczas upałów przyjemny chłód.
Są to różne rozwiązania – zarówno montowane na stałe, jak i te przenośne. Przeliczając ten odsetek przez liczbę gospodarstw domowych, można szacować, że klimatyzacja znajduje się obecnie w około 1,09 mln mieszkań i domów – wynika z obliczeń Mzuri.
Szybko rośnie nasza potrzeba komfortu
To oznacza bardzo szybki wzrost w porównaniu do wyników z ostatnich lat. Dla porównania w latach 2018-2021 liczbę mieszkań wyposażonych w klimatyzację można było szacować na około 350-400 tysięcy. Za to w 2002 roku takie urządzenie mogliśmy znaleźć w zaledwie jednym mieszkaniu na tysiąc. Wtedy liczbę klimatyzowanych mieszkań lub domów można było w Polsce szacować na zaledwie kilkanaście tysięcy.
fot. mat. prasowe
Szacunkowa liczba mieszkań i domów wyposażonych w klimatyzacje
Dane GUS pokazują wyraźny wzrost popularności klimatyzacji w ostatnich latach. Trzeba jednak pamiętać, że są to szacunki oparte na deklaracjach gospodarstw domowych, przeliczane następnie przez liczbę gospodarstw domowych w Polsce.
W kolejnych edycjach badania zdarzają się przy tym wyniki sugerujące okresowy spadek odsetka gospodarstw wyposażonych w klimatyzację. Najprawdopodobniej nie oznacza to rzeczywistego regresu, lecz wynika z błędu statystycznego lub różnic w klasyfikowaniu urządzeń.
Dla większości najemców klimatyzacja to zbyt kosztowny gadżet
Daleko jesteśmy ponadto od tego, aby uznać, że klimatyzacja to rozwiązanie, którego wymagają najemcy. Powód jest prosty - właściciel dodatkowe koszty zwykle chce wkalkulować w czynsz najmu. W efekcie lokale klimatyzowane są przeważnie zauważalnie droższe niż te bez urządzenia chłodzącego. Omijanie takich ogłoszeń przez dużą część najemców może więc wprost wynikać z oszczędności.
Co więcej, nawet przy dodatkowym koszcie rzędu 100-200 złotych miesięcznie najemca może po prostu uznać, że w ciągu roku wyda na najem więcej niż kosztowałby zakup przenośnego klimatyzatora, który przy okazji przeprowadzki pod nowy adres będzie mógł ze sobą zabrać.
Klimatyzacja to kilka wydatków
Warto mieć przy tym świadomość, że klimatyzacja to luksus, którego koszt składa się z co najmniej trzech elementów. Do tego sam montaż klimatyzacji na stałe może wymagać zgody – szczególnie w przypadku budynków zabytkowych albo gdy urządzenie ma zostać zamontowane na elewacji lub balustradzie budynku wielorodzinnego. Jeśli ten etap mamy już za sobą, to przychodzi czas na zakup i montaż urządzenia.
Lepiej planować to w okresie, w którym upałów już nie ma, aby niepotrzebnie nie przepłacać. Nawet jednak poza sezonem trzeba się liczyć z wydatkiem na poziomie lekko licząc kilku tysięcy złotych. To jednak nie wszystko, bo co roku przyjdzie wydać nam też pieniądze na serwisowanie urządzenia (kilkaset złotych), a do tego nie możemy zapomnieć o większym zużyciu energii (w skrajnych warunkach nawet kilkadziesiąt złotych dziennie).
Klimatyzacja mało popularna wśród najemców
Czy więc klimatyzacja to zbędny atrybut współczesnego mieszkania na wynajem? Niekoniecznie. W przypadku części lokali inwestycja taka może się zwrócić w postaci wyższego czynszu lub ograniczenia pustostanów. Szczególnie dotyczyć to może lokali na poddaszach lub mieszkań o podwyższonym standardzie kierowanych do osób o wyższych wymaganiach.
Rozwiązanie takie można też rozważyć w przypadku mieszkania szczególnie mocno nasłonecznionego lub takiego, które tworzone jest z myślą o seniorach, bo przecież większość z nas z wiekiem coraz gorzej znosi upały.
Klimatyzator to wciąż jeszcze często przesada
Efekt jest taki, że pomimo średnio kilkunastu dni, podczas których co roku żar leje nam się z nieba, klimatyzacja w wynajętych mieszkaniach zdarza się rzadko. Takie lokale stanowią tylko trochę ponad 3% zasobu zarządzanego przez Mzuri. To znacznie mniej niż sugerują dane Otodom.
Z tych wynika, że w ofercie mieszkań dostępnych na wynajem te z klimatyzacją stanowią aż 15-20% lokali, w przypadku których właściciele szukają nowych lokatorów. Nie należy tego jednak interpretować wprost, że najemcy omijają oferty dlatego, że w mieszkaniach są klimatyzatory.
Raczej jest to pochodna ceny – mieszkania z klimatyzacją są przeważnie w lepszych lokalizacjach i wyższym standardzie, a więc mamy co najmniej kilka powodów, dla których oferty te są droższe. W efekcie mniej osób na nie stać – z czego wynikać może nadreprezentacja takich lokali w ofercie mieszkań dostępnych na wynajem.
Dział Analiz
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
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