Ponad milion mieszkań w Polsce ma klimatyzację. W najmie to wciąż rzadkość

Jeszcze dwie dekady temu klimatyzacja była w polskich mieszkaniach prawdziwą rzadkością. Dziś korzysta z niej już ponad milion gospodarstw domowych, a każda fala upałów napędza kolejne montaże. Jednocześnie właściciele mieszkań na wynajem wciąż ostrożnie inwestują w takie rozwiązania, bo dla wielu najemców oznacza ono po prostu wyższy czynsz.

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Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile mieszkań i domów w Polsce jest wyposażonych w klimatyzację?

Dlaczego klimatyzacja nadal jest rzadko spotykana w mieszkaniach na wynajem?

Ile kosztuje montaż i utrzymanie klimatyzacji w mieszkaniu?

Czy klimatyzacja zwiększa wartość i atrakcyjność mieszkania na wynajem?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba dni, w których max temperatura w cieniu wyniosła co najmniej 30 stopni Celsjusza Jeśli wierzyć prognozom, to pod względem upałów 2026 rok nie da nam tak mocno w kość Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Ponad milion mieszkań z klimatyzacją

Szybko rośnie nasza potrzeba komfortu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Szacunkowa liczba mieszkań i domów wyposażonych w klimatyzacje Klimatyzacja znajduje się obecnie w około 1,09 mln mieszkań i domów Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Dla większości najemców klimatyzacja to zbyt kosztowny gadżet

Klimatyzacja to kilka wydatków

Klimatyzacja mało popularna wśród najemców

Klimatyzator to wciąż jeszcze często przesada