Rękojmia przy zakupie mieszkania. Co nam gwarantuje?

W ciągu 5 lat od zakupu mieszkania możemy dochodzić swoich roszczeń od sprzedającego - w przypadku wykrycia wady fizycznej lub prawnej nieruchomości – przypominają eksperci portalu GetHome.pl. Gwarantuje nam to rękojmia. Jest to prawo opisane szczegółowo w Kodeksie Cywilnym. Zapisy dotyczące rękojmi nie muszą znajdować się w umowie nabycia nieruchomości, by uprawnienia z tego tytułu można było zastosować.

Kliknij, aby powiekszyć fot. BillionPhotos.com - Fotolia.com Co gwarantuje rękojmia przy zakupie mieszkania? Nawet podpisanie protokołu odbioru, z którego nie wynika, by wykryto wady, nie anuluje prawa rękojmi, jeśli takowe pojawiają się w późniejszym okresie.

Wady fizyczne

Wady prawne nieruchomości

O co toczy się gra?

Terminy

Przepisy dotyczące rękojmi za wady nieruchomości nie ograniczają się oczywiście tylko do mieszkań. Pozwalają dochodzić roszczeń także w przypadku budynku, działki, miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej, garażu itp. Rękojmię stosuje się przy umowie sprzedaży, ale także umowie zamiany oraz umowie na wykonanie prac budowlanych/remontu.Zgodnie z artykułem 556 KCNastępnie w kodeksie rozwinięte są definicje wady fizycznej i prawnej:Ostateczny odbiór kluczy do mieszkania przez kupującego na rynku pierwotnym poprzedzony jest uzyskaniem przez dewelopera pozwolenia na użytkowanie oraz dokonaniem odbioru technicznego mieszkania przez nabywcę. Jednak nawet podpisanie protokołu odbioru, z którego nie wynika, by wykryto wady, nie anuluje prawa rękojmi, jeśli takowe pojawiają się w późniejszym okresie.Jednym z warunków tego, by móc skorzystać z rękojmi, musi być jednak fakt niewiedzy nabywcy o danej wadzie/usterce w momencie zakupu. Jeśli miał jej świadomość, rękojmia nie będzie mieć zastosowania.Kolejnym warunkiem jest wykazanie, że wada nie powstała wskutek naturalnych procesów, a wynika z błędów, usterek poczynionych przez zbywcę nieruchomości. Rękojmią objęte są tylko te wady, które istniały już w momencie zakupu, a nie zaczęły występować później, chyba że da się udowodnić, że już w czasie kupna istniała przyczyna, która doprowadziła do wystąpienia wady/usterki.Katalog wad fizycznych nieruchomości może być bardzo szeroki. Do najbardziej typowych należą: odstępstwo od projektu budowlanego, pęknięcia tynku (nie wynikające z naturalnego osiadania budynku), zawilgocenie, zalewanie nieruchomości, mniejszy metraż niż zapisany w umowie, błędy wykonawcze, które naruszają przepisy prawa budowlanego.Zgodnie z przytoczoną wcześniej definicją wadą prawną najczęściej jest sytuacja, w której nieruchomość obciążona jest prawem osoby trzeciej lub też stanowi jej własność, ewentualnie jeśli w związku z decyzją uprawnionego organu korzystanie z niej jest ograniczone.Przykładową wadą prawną może być choćby umowa najmu, o której nie wiedzieliśmy w momencie przeniesienia własności, a która pozwala mieszkać lokatorowi w danej nieruchomości przez określony czas. Wadą prawną będzie też służebność mieszkania, która nie została wpisana do księgi wieczystej, decyzja nadzoru budowlanego zakazująca korzystania z nieruchomości itp.Właściciel, który dochodzi swoich praw z tytułu rękojmi, ma kilka możliwych ścieżek postępowania, co jednak ważne - musi zdecydować się na jedną z nich.Może więc domagać się od zbywcy nieruchomości: obniżenia ceny, może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu całej kwoty wraz z nakładami, które poczynił, może żądać wymiany nieruchomości, lub też usunięcia wad.Niemożliwe jest natomiast domaganie się np. usunięcia wad i obniżenia ceny, czy też odstąpienia od umowy.Zazwyczaj właściciele, którzy korzystają z rękojmi, oczekują obniżenia ceny nieruchomości. W grę wchodzi kwota odpowiadająca kosztom usunięcia usterek. Popularnym rozwiązaniem jest też oczywiście naprawa na koszt zbywcy. Nie spotyka się natomiast raczej zamiany nieruchomości na inną. Byłoby to kłopotliwe pod względem prawnym, jeśli mieszkanie zostało kupione na kredyt i jest obciążone wpisem hipoteki na rzecz banku. Podobnie ma się rzecz z odstąpieniem od umowy.Niezależnie od ścieżki postępowania, którą wybraliśmy, możemy oczekiwać również zwrotu z tytułu poniesionych kosztów, wynikających z popełnionych usterek, wad nieruchomości - np. za konieczność wynajęcia mieszkania na czas naprawy, za wyższe rachunki za ogrzewanie wynikające z nieprawidłowej izolacji itp.Zbywca nieruchomości posiadającej wadę może samodzielnie, jak najszybciej i bez kłopotu dla właściciela albo usunąć wadę albo wymienić rzecz na nową, pozbawioną wady. Wówczas zgodnie z przepisami nabywca nie będzie mógł formułować wobec niego żadnych innych roszczeń.Jak już wspomnieliśmy na początku, zbywca nieruchomości z wadą może być pociągnięty do odpowiedzialności w terminie do 5 lat od momentu przeniesienia własności. Jeśli w tym czasie usterka zostanie odkryta, rękojmia ma zastosowanie. Ważne by usterkę udokumentować fotograficznie, nagrać film, potwierdzić oględzinami fachowca z uprawnieniami budowlanymi itp.Nabywca powinien niezwłocznie poinformować sprzedawcę o wykryciu wady, ale nie obowiązują żadne ustawowe terminy w tym zakresie. Ma natomiast rok od ujawnienia usterki na sformułowanie swego roszczenia wobec zbywcy.