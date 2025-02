300 największych firm budowlanych w Polsce osiągnęło 150 mld zł przychodów w 2024 r.

Łączne obroty 300 największych firm budowlanych w Polsce to już 150 mld zł. Mimo trudności wynikających z dekoniunktury rok 2024 przyniósł stabilizację wyników, a dodatnia inflacja w budownictwie pozwoliła największym graczom utrzymać podobny poziom przychodów jak w 2023 r. Kluczową rolę w dynamice rynku dużych wykonawców odgrywa budownictwo inżynieryjne, dla którego perspektywy na lata 2025-2026 wyglądają coraz bardziej optymistycznie.

Przeczytaj także: 40 największych firm budowlanych w Polsce - 77 mld zł przychodów w 2023 roku

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Całkowite przychody ze sprzedaży 300 największych firm budowlanych w Polsce Łączne obroty 300 największych firm budowlanych w Polsce to już 150 mld zł. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Budownictwo inżynieryjne fundamentem sprzedaży największych wykonawców

Ożywienie w portfelach zamówień firm budowlanych

Przeczytaj także: Budimex liderem spółek budowlanych w 2023 roku

Jak wynika z raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Firmy budowlane w Polsce 2025-2030”, łączne przychody 300 wiodących grup budowlanych w 2023 r. wyniosły 152 mld zł, co stanowiło ponad 60% przychodów całego sektora średnich i dużych firm budowlanych. Pomimo panującej dekoniunktury w 2024 r. największe podmioty zdołały utrzymać niemal taką samą wartość przychodów, do czego znacząco przyczynił się wciąż dodatni poziom inflacji w budownictwie.Polski sektor budowlany pozostaje rynkiem rozdrobnionym z wolno postępującą konsolidacją. Udział rynkowego lidera (grupy Budimex) w przychodach firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników utrzymał się w 2023 r. na poziomie 3,9%. Z kolei pięć największych grup budowlanych – Budimex, Strabag, Porr, Mirbud i Erbud – odpowiada za 11,3% przychodów firm budowlanych zatrudniających powyżej 9 pracowników.Z przeprowadzonej przez Spectis analizy bieżących kontraktów 30 największych wykonawców wynika, że w projekty o najwyższej wartości zaangażowane są obecnie grupy: Budimex, Polimex-Mostostal, Mirbud, Tecnicas Reunidas, Strabag, Porr, Intercor i Gulermak, głównie za sprawą dużych zleceń drogowych, kolejowych i energetyczno-przemysłowych. Wśród firm specjalizujących się w budownictwie niemieszkaniowym największą wartość kontraktów realizują: Budimex, Adamietz, Warbud, a także Porr, Strabag, Mirbud, Pekabex i Atlas Ward. Z kolei w obszarze budownictwa mieszkaniowego wiodącymi wykonawcami są obecnie grupy: Unibep, Erbud, Budimex i Skanska.Biorąc pod uwagę kryterium przychodowe, wejście na szeroką listę 300 największych firm budowlanych w Polsce zapewniało odnotowanie przychodów za 2023 r. na poziomie 133 mln zł. Natomiast do wejścia na listę 100 największych podmiotów konieczne były już przychody w wysokości ponad 360 mln zł. Z kolei aby dostać się do grupy 50 największych firm budowlanych, należało osiągnąć w 2023 r. sprzedaż powyżej 675 mln zł.Po spadkowym 2024 r., perspektywy dla największych firm budowlanych na lata 2025-2026 rysują się coraz bardziej optymistycznie. Zdarzenia takie jak: odblokowanie funduszy unijnych (w tym KPO), rządowe decyzje o kontynuacji kluczowych megainwestycji (m.in.: CPK, KDP Y, offshore, atom) oraz stopniowo rozstrzygane duże przetargi drogowe, kolejowe i energetyczne sprawiły, że na koniec 2024 r. łączna wartość portfela zamówień największych wykonawców rosła już w dwucyfrowym tempie. Dodatkowo, oczekiwane od połowy 2025 r. obniżki stóp procentowych powinny uruchomić drugi silnik inwestycyjny, czyli sektor prywatny – zarówno budownictwo wielomieszkaniowe jak i niemieszkaniowe.