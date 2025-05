Budownictwo mieszkaniowe I-IV 2025: o 14,7% mniej pozwoleń

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w okresie styczeń-kwiecień 2025 roku. Wynika z nich, że w tym okresie oddano do użytkowania o 3,3% mniej nowych mieszkań niż rok temu. Spadła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia

O 14,7% mniej pozwoleń na budowę W okresie styczeń–kwiecień 2025 r. wydano pozwolenia na budowę 80,9 tys. mieszkań, tj. o 14,7% mniej niż przed rokiem.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według wstępnych danych w okresie styczeń–kwiecień 2025 r. oddano do użytkowania 62,2 tys. mieszkań, tj. o 3,3% mniej niż w analogicznym okresie 2024 r. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 37,7 tys. mieszkań – o 2,9% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 22,9 tys. mieszkań, tj. o 4,5% mniej. W ramach tych dwóch form budownictwa oddano 97,5% ogółu nowych mieszkań. W pozostałych formach przekazano do użytkowania łącznie 1,5 tys. mieszkań.Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 5,6 mln m2, czyli o 3,6% mniej niż przed rokiem. Przeciętna wielkość dla 1 mieszkania osiągnęła poziom 90,8 m2.W okresie styczeń–kwiecień 2025 r. wydano pozwolenia na budowę 80,9 tys. mieszkań, tj. o 14,7% mniej niż przed rokiem, w tym dla deweloperów 51,1 tys. (spadek o 25,0% w skali roku), a dla inwestorów indywidualnych – 26,1 tys. (wzrost o 4,7%). Łącznie dla tych dwóch form budownictwa wydano pozwolenia na budowę 95,4% ogółu lokali mieszkalnych. W pozostałych formach budownictwa wydano pozwolenia na budowę 3,7 tys. mieszkań.W okresie styczeń‒kwiecień 2025 r. rozpoczęto budowę 75,8 tys. mieszkań, tj. o 6,8% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 48,4 tys. mieszkań (o 11,4% mniej niż rok wcześniej), a inwestorzy indywidualni 25,9 tys. (o 1,4% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,0% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1,5 tys. mieszkań.Szacuje się, że na koniec kwietnia 2025 r. w budowie pozostawało 848,3 tys. mieszkań, tj. o 3,7% więcej niż na koniec analogicznego miesiąca 2024 r.W okresie styczeń‒kwiecień 2025 r. najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania, rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń na budowę odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 12,8 tys., 15,2 tys., 14,5 tys. mieszkań), a następnie w województwach: małopolskim (6,0 tys., 8,2 tys. i 9,1 tys.), wielkopolskim (6,6 tys., 6,1 tys. i 7,8 tys.), śląskim (4,9 tys., 6,5 tys. i 8,5 tys.) oraz pomorskim (5,0 tys., 7,1 tys. i 7,0 tys.).