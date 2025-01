Budownictwo mieszkaniowe I-XII 2024: o 23,7% więcej rozpoczętych budów

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w miesiącach styczeń-grudzień 2024 roku. Wynika z nich, że w 2024 roku oddano do użytkowania o 9,6% mniej nowych mieszkań niż w 2023 roku. Wzrosła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Przeczytaj także: Budownictwo mieszkaniowe I-XI 2024: o 26,6% więcej rozpoczętych budów

Mieszkania oddane do użytkowania

Mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ivan Kruk - Fotolia.com W 2024 roku o 23,7% więcej rozpoczętych budów W 2024 r. rozpoczęto budowę 233,8 tys. mieszkań, tj. o 23,7% więcej niż przed rokiem.

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

Według wstępnych danych, w 2024 roku oddano do użytkowania 199,9 tys. mieszkań, tj. 9,6% mniej niż w 2023 roku. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 124,3 tys. mieszkań – o 9,6% mniej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni 69,8 tys. mieszkań, tj. o 12,1% mniej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,1% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa oddano do użytkowania łącznie 5,8 tys. mieszkań (w ubiegłym roku 4,3 tys.).Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 17,8 mln m2, czyli o 10,3% mniej niż przed rokiem, a jej przeciętna wartość dla 1 mieszkania ukształtowała się na poziomie 89,2 m2.W 2024 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 290,7 tys. mieszkań, tj. o 20,3% więcej niż przed rokiem. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (205,1 tys., wzrost o 26,6% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (79,1 tys., wzrost o 9,3%).Łącznie w ramach tych form budownictwa uzyskano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 97,8% ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 6,5 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (w ubiegłym roku 7,3 tys.)W 2024 r. rozpoczęto budowę 233,8 tys. mieszkań, tj. o 23,7% więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przystąpili do budowy 152,5 tys. mieszkań (o 33,2% więcej r/r), a inwestorzy indywidualni 76,8 tys. (o 10,3% więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,0% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 4,6 tys. mieszkań (5,0 tys. w roku poprzednim).Szacuje się, że na koniec grudnia 2024 roku w budowie pozostawało 834,8 tys. mieszkań, tj. o 4,2% więcej niż w analogicznym miesiącu 2023 r.W 2024 r. najwięcej mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio: 38,4 tys., 45,2 tys., 59,4 tys. mieszkań). Wysokie wartości wystąpiły również w województwach: małopolskim (20,2 tys., 21,7 tys. i 29,5 tys.), dolnośląskim (16,6 tys., 23,2 tys. i 28,1 tys.) oraz wielkopolskim (19,3 tys., 22,3 tys. i 25,9 tys.).