Liczba eksmisji w Polsce maleje, ale kolejka oczekujących jest coraz dłuższa

Zmiany w przepisach oraz pandemia wpłynęły na obecny kształt i tempo prowadzenia eksmisji. Resort sprawiedliwości podał niedawno dane na temat liczby eksmisji z mieszkań w 2024 r. Warto sprawdzić, czy komornicy mieli więcej pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak zmieniała się liczba eksmisji z mieszkań w Polsce w latach 2018–2024.

Ilu eksmisji dokonano w 2023 i 2024 roku w porównaniu do okresu sprzed pandemii.

Jakie są skutki zmian prawnych w procedurze eksmisji po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku.

Jak duża jest obecnie kolejka oczekujących na opróżnienie lokalu przez komornika oraz jakie są trendy w tym zakresie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba eksmisji z mieszkań w latach 2018 - 2024 Wyniki z lat 2023 - 2024 (ok. 4700 eksmisji z mieszkań) są wyraźnie mniejsze niż wartości notowane w 2017 r. i 2018 r., czyli przed wprowadzeniem istotnych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Eksperci RynekPierwotny.pl niedawno analizowali dane Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące liczby umów deweloperskich. Ten sam resort publikuje też informacje na temat liczby eksmisji z mieszkań. Dlatego teraz eksperci portalu GetHome.pl postanowili przyjrzeć się wspomnianym statystykom, które na ogół umykają uwadze dziennikarzy.Poniższa tabela przedstawia informacje z lat 2018 - 2024 dotyczące liczby załatwionych przez komorników opróżnień lokali mieszkalnych. W następnej kolumnie znajdziemy dane o tym, jaka była liczba pozostałych do załatwienia opróżnień lokalu mieszkalnego. Jak widać, ta eksmisyjna kolejka cały czas utrzymuje się na poziomie ponad 10.000 opróżnień i jest dłuższa niż chociażby w 2018 r.Liczba pozostałych do załatwienia przez komorników opróżnień lokali mieszkalnych w 2022 r. wynosiła niemal 10.700 i od tamtej pory odrobinę spadła (do ok. 10.300 pod koniec minionego roku). Warto odnotować, że po uchyleniu pandemicznych ograniczeń eksmisyjnych, liczba wykonywanych eksmisji z mieszkań w latach 2023 - 2024 ustabilizowała się na poziomie ok. 4.700 rocznie.Wyniki z lat 2023 - 2024 (ok. 4.700 eksmisji z mieszkań) są wyraźnie mniejsze niż wartości notowane w 2017 r. i 2018 r., czyli przed wprowadzeniem istotnych zmian kodeksu postępowania cywilnego. Mowa o nowelizacji artykułu 1046 paragraf 4 kodeksu postępowania cywilnego. Po modyfikacji przepisów z kwietnia 2019 r. lokator nie może być już usunięty z lokalu/domu do schroniska lub noclegowni, jeśli gmina w ciągu 6 miesięcy nie znalazła takiej osobie tymczasowego pomieszczenia.