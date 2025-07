Coraz mniej pozwoleń na budowę. Deweloperzy wyjaśniają dlaczego

Spada liczba pozwoleń na budowę i rozpoczętych inwestycji. Czy to cisza przed boomem, czy raczej zmierzch intensywnej produkcji mieszkań? Serwis Dompress.pl postanowił sprawdzić, co naprawdę dzieje się na rynku i jakie plany inwestycyjne na najbliższą przyszłość formułują znaczący gracze rynku deweloperskiego.

Przeczytaj także: Sprzedaż deweloperów giełdowych w I kw. 2025 wciąż w koniunkturalnym dołku

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy deweloperzy spowalniają z nowymi inwestycjami?

Co wpływa na opóźnienia w realizacji projektów mieszkaniowych?

Jakie strategie stosują firmy deweloperskie w obecnej sytuacji rynkowej?

Zbigniew Juroszek, prezes zarządu Atal

Tomasz Kaleta, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Develii

Renata Mc Cabe-Kudla, Country Manager w Grupo Lar Polska

Katarzyna Mirota, Head of Sales & Marketing, Matexi Polska

Marcin Malka, prezes zarządu Real Management S.A.

Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie Robyg

Andrzej Gutowski, dyrektor Sprzedaży Ronson Development

Wojciech Wilhelm Zhang-Czabanowski, prezes zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa

Mariusz Gajżewski, Head of Sales, Marketing and Communication BPI Real Estate Poland

Damian Tomasik, prezes zarządu Alter Investment

Jacek Bugajski, Dyrektor Rozwoju Projektów w Archicom

Przeczytaj także: Sprzedaż deweloperów giełdowych w 2024 roku wyhamowała

Wciąż wprowadzamy na rynek nowe projekty lub kolejne etapy realizowanych osiedli, w tym roku będzie to kilkanaście inwestycji. Nasza aktywność inwestycyjna wynika ze skali, z jaką działamy na ośmiu największych polskich rynkach oraz z przyjętej strategii. Zakłada ona zintensyfikowaną obecność rynkową, kosztem mniejszych i średnich graczy, którzy od dwóch lat nie wprowadzają lub nie rozpoczynają nowych inwestycji. Jest to dla nas szansa na zwiększenie udziału w rynku. Świadomie przygotowujemy się w ten sposób do ożywienia, które w naszej ocenie rozpocznie się już w drugiej połowie tego roku i potrwa w latach 2026-2027.Rozpoczęcie wielu nowych projektów deweloperskich w ostatnich kilkunastu miesiącach wynikało również z dostępności firm podwykonawczych oraz cen materiałów budowlanych . Zabezpiecza to nas kosztowo przed efektem, jaki może wystąpić w związku z uruchomieniem KPO i innych środków unijnych oraz startem dużych projektów infrastrukturalnych.Wszystkie projekty wprowadzamy do oferty sprzedażowej w zaplanowanym terminie, a część nawet przyspieszamy. Ewentualne opóźnienia wynikają z przedłużających się procedur administracyjnych.W tym roku planujmy rozszerzyć naszą ofertę w Gdańsku, wprowadzając do sprzedaży kolejny etap osiedla Południe Vita w Gdańsku oraz dwie zupełnie nowe inwestycje. Zaproponujemy klientom także kolejne etapy projektów na warszawskim Bemowie oraz osiedla Centralna Park w Krakowie. Naszym celem na ten rok jest wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy łącznie 3100-3300 mieszkań.Czas procedowania pozwolenia na budowę w Warszawie uległ znacznemu wydłużeniu w ostatnich latach, między innymi w związku z decyzjami środowiskowymi, umowami drogowymi i innymi czynnikami związanymi na przykład z infrastrukturą towarzyszącą inwestycji. Ma to znaczący wpływ na ilość wydanych pozwoleń na budowę. Wierzymy, że procedowanie pozwoleń na budowę ulegnie przyspieszeniu w najbliższych latach, co pozwoli zwiększyć ofertę dla klientów. Planujemy wprowadzenie jednej nowej inwestycji w tym roku oraz co najmniej trzech w następnym roku.Pomimo wyzwań związanych z kosztami realizacji oraz ograniczonym dostępem do kredytów mieszkaniowych, konsekwentnie realizujemy swój długoterminowy plan rozwoju. Terminy rozpoczęcia nowych inwestycji pozostają zgodne z wcześniej przyjętym harmonogramem, a nasze działania opierają się na solidnym planowaniu, a nie na doraźnych reakcjach na krótkoterminowe zmiany rynkowe.W maju br. uruchomiliśmy sprzedaż drugiego etapu prestiżowej inwestycji Sady Żoliborz, położonej w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji Warszawy u zbiegu ulic Anny German i Zygmunta Krasińskiego. To elegancki, pięciokondygnacyjny budynek, w którym znajdzie się 66 komfortowych mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 38 do 127 mkw Będzie to zarazem trzeci i ostatni budynek tworzący spójną, kameralną zabudowę osiedla, uzupełnioną o starannie zaprojektowane dziedzińce i zieleń.W czerwcu planujemy wprowadzenie na rynek kolejnej inwestycji, tym razem przy ulicy Bukowińskiej na warszawskim Mokotowie, jednej z najlepiej skomunikowanych dzielnic stolicy. Projekt ten stanowi odpowiedź na utrzymujący się popyt na mieszkania w centralnych lokalizacjach i łączy wysoką jakość architektury z wygodą miejskiego życia. Równolegle przygotowujemy kolejne projekty, które zgodnie z przyjętym planem będą sukcesywnie trafiać na rynek. Obserwujemy sytuację rynkową z dużą uwagą, jednak wierzymy, że kluczem do stabilnego rozwoju jest konsekwencja i długofalowe podejście, oparte na jakości realizowanych inwestycji i realnych potrzebach nabywców.Rynek domów jednorodzinnych nie jest tak podatny na zmiany koniunktury, ale oczywiście odczuwamy pośredni wpływ ochłodzenia nastrojów w całym sektorze mieszkaniowym. Ma to wpływ na zarządzanie projektem, jednak nie powoduje zmian w harmonogramach czy terminach rozpoczęcia nowych inwestycji. Z naszej perspektywy większym wyzwaniem pozostaje długość procesu przygotowania inwestycji oraz związana z tym rozbudowana biurokracja. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji drugiego etapu osiedla domów jednorodzinnych Neo Natolin. W przygotowaniu mamy także kolejne etapy obejmujące 130 domów o łącznej powierzchni mieszkalnej 30 tys. mkw.Według dostępnych danych rynkowych widoczny jest spadek liczby wydawanych pozwoleń na budowę oraz rozpoczętych nowych inwestycji. To efekt m.in. niepewności związanej z kosztami realizacji, rosnącymi cenami materiałów, a także ograniczonym dostępem do finansowania po stronie nabywców, szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, kiedy rynek kredytów hipotecznych był pod dużą presją.Podchodzimy jednak do planowania inwestycji długofalowo i strategicznie. Jesteśmy dużą, stabilną organizacją z doświadczeniem i zapleczem, które pozwala nam prowadzić nowe projekty także w mniej sprzyjających warunkach rynkowych. Zamiast wstrzymywać rozwój, dostosowujemy nasze działania do zmieniających się realiów. Analizujemy popyt lokalny, elastycznie zarządzamy harmonogramami i reagujemy na sygnały z rynku.W 2025 roku planujemy wprowadzenie na rynek kolejnych inwestycji mieszkaniowych, zarówno w Warszawie, jak i w innych dużych miastach. Nasze działania są zgodne z założeniem, że mimo przejściowych spowolnień, deficyt mieszkaniowy w Polsce, przede wszystkim w największych aglomeracjach, wciąż pozostaje znaczący. To oznacza, że zapotrzebowanie na nowe mieszkania nie zniknie, a wręcz będzie narastać.Podejmując decyzje o rozpoczęciu nowych projektów, zawsze kierujemy się nie tylko analizą opłacalności, ale także potrzebami przyszłych mieszkańców. Inwestycje, które dziś planujemy, będą odpowiadać nie tylko na popyt, ale też na nowe oczekiwania, takie jak zrównoważony rozwój, energooszczędność, dostęp do zieleni czy rozbudowana infrastruktura społeczna.Łącznie w 2025 Grupa TAG w Polsce ma w budowie około 7300 mieszkań i lokali komercyjnych. Portfolio mieszkań na wynajem Grupy wyniosło ponad 3350 lokali. Aktualnie w ofercie ROBYG ma około 1900 lokali. W samym pierwszym kwartale 2025 roku wprowadzono do oferty nowe etapy w liczbie 1100 mieszkań m.in. w inwestycjach: Modern City i Modern Life w Warszawie, Początek Piątkowo w Poznaniu oraz Leszczyńskich i Szumilas w Gdańsku. Ponadto mamy pozwolenie na budowę około 2100 lokali.Obserwujemy, że w obecnych realiach rynkowych deweloperzy opóźniają terminy rozpoczęcia realizacji nowych inwestycji. Proces uzyskiwania wymaganych zgód i decyzji administracyjnych nie ulega skróceniu – przeciwnie, często się wydłuża. Od dłuższego czasu zwracamy uwagę na ten problem. Brak realnych działań systemowych, takich jak uproszczenie procedur administracyjnych czy przyspieszenie wydawania decyzji, znacząco ogranicza możliwości szybkiego reagowania deweloperów na potrzeby rynku.Niemniej jednak, pojawiają się pierwsze oznaki ożywienia, m.in. w postaci ruchów na stopach procentowych, które w średnim terminie mogą wpłynąć pozytywnie na aktywność inwestycyjną. Spodziewamy się, że przełom 2025 i 2026 roku przyniesie większą dynamikę na rynku, oczywiście przy odpowiednim dostosowaniu skali działań do chłonności poszczególnych lokalnych rynków.Mimo trudnych warunków planujemy wprowadzenie nowych projektów. W Warszawie kontynuujemy realizację inwestycji Zielono Mi II oraz rozpoczynamy nowe przedsięwzięcia na Bemowie i Białołęce. We Wrocławiu przygotowujemy się do startu nowego projektu, natomiast w Poznaniu i Szczecinie rozwijamy kolejne etapy istniejących inwestycji.W obecnej sytuacji rynkowej, charakteryzującej się spadkiem liczby wydawanych pozwoleń na budowę oraz ograniczeniami w dostępie do kredytów mieszkaniowych, deweloperzy muszą elastycznie reagować na zmieniające się uwarunkowania ekonomiczne. Wymaga to dynamicznego dostosowania strategii inwestycyjnych oraz bardziej selektywnego podejścia do planowania nowych projektów.Grupa Waryński, podobnie jak inni świadomi uczestnicy rynku, na bieżąco monitoruje sytuację i podejmuje decyzje o rozpoczęciu nowych inwestycji w oparciu o szczegółowe analizy popytu, lokalnych uwarunkowań oraz opłacalności projektów. Zdajemy sobie sprawę z rosnącego znaczenia jakości oferty, optymalizacji kosztów realizacji oraz elastyczności harmonogramów inwestycyjnych.W 2025 roku rozpoczęliśmy realizację inwestycji Stacja Ligocka w Katowicach, projektu który wpisuje się w strategię rozwoju spółki w segmencie mieszkaniowym. Kolejna inwestycja planowana jest na rok 2026. O szczegółach dotyczących projektu poinformujemy po zakończeniu fazy analiz i przygotowań, które uwzględniają, zarówno warunki rynkowe, jak i potrzeby przyszłych nabywców.Pomimo wyzwań, Grupa Waryński pozostaje aktywna na rynku, koncentrując się na rzetelnej realizacji rozpoczętych projektów i konsekwentnym budowaniu portfela przyszłych inwestycji. Naszym celem jest oferowanie mieszkań odpowiadających aktualnym realiom ekonomicznym, oczekiwaniom klientów oraz wysokim standardom jakości i funkcjonalności.Nie zamierzamy zmieniać naszych planów, związanych z kontynuacją działalności na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Będziemy koncentrować się przede wszystkim na realizacji inwestycji z segmentu premium i o podwyższonym standardzie, które dzięki silnemu naciskowi na jakość wykończenia, doskonałej lokalizacji oraz wysokiej efektywności energetycznej pozostają preferowanym wyborem wśród nabywców i są bardziej odporne na wahania popytu.Aktywnie pracujemy nad pozyskaniem nowych działek pod przyszłe inwestycje w Warszawie, gdzie kontynuujemy realizację najnowszego projektu PianoForte w pobliżu Parku Morskie Oko i Łazienek Królewskich. Przygotowujemy się również do uruchomienia, jeszcze w tym roku, nowego, wieloetapowego projektu w Trójmieście, który w zależności od etapu realizacji będzie miał mieszane funkcje i oferował zarówno lokale o podwyższonym standardzie, jak i premium.Obserwujemy obecnie spadek liczby wydawanych pozwoleń na budowę i rozpoczynanych projektów mieszkaniowych. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów realizacji oraz ograniczeń w dostępie do kredytów mieszkaniowych. Jednak nasza strategia zakłada aktywne poszukiwanie nowych, atrakcyjnych lokalizacji i elastyczne dostosowanie harmonogramów inwestycyjnych do realnych potrzeb rynku.W ostatnim czasie sfinalizowaliśmy zakup gruntu w centrum Władysławowa. To grunt, który planujemy wprowadzić na rynek jeszcze przed wakacjami. Jest to atrakcyjna propozycja zarówno dla inwestorów, jak i klientów indywidualnych, poszukujących wyjątkowych lokalizacji nad morzem.Równolegle przygotowujemy kolejny projekt – budynek przeznaczony na wynajem instytucjonalny (PRS) w Gdańsku, w doskonałej lokalizacji przy nowej pętli tramwajowej na ulicy Warszawskiej. Ta inwestycja odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne lokale na wynajem w dynamicznie rozwijających się dzielnicach miasta.Pomimo wyzwań rynkowych, utrzymujemy aktywność inwestycyjną i elastycznie reagujemy na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Wierzymy, że dzięki temu nasza oferta pozostanie atrakcyjna dla szerokiej grupy klientów.Mimo wyzwań konsekwentnie realizujemy strategię wzrostu i uruchamiamy nowe projekty. W tym roku rozpoczęliśmy już sprzedaż kolejnych etapów osiedli Modern Mokotów w Warszawie i Zenit w Łodzi, a także nowych projektów, jak Apartamenty Gutenberga w ramach Towarowej 22 w Warszawie, inwestycja 29L w Krakowie czy Esencja II w Poznaniu.Niezmiennie analizujemy lokalny popyt i otoczenie makroekonomiczne, a decyzje inwestycyjne podejmujemy z uwzględnieniem potencjału danego rynku. Dysponujemy rozbudowanym bankiem ziemi i silnym zapleczem finansowym, co pozwala nam zachować gotowość do wprowadzania kolejnych inwestycji. Tempo ich uruchamiania dostosowujemy do realiów, nie tylko rynkowych, ale i administracyjnych. Obserwujemy istotne wydłużenie procedur, takich jak uzyskiwanie pozwoleń na budowę, co wpływa na harmonogramy realizacyjne w całej branży.