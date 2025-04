ATAL Jasieny - inwestycja mieszkaniowa z ekologicznym charakterem

ATAL Jasieny to nowa inwestycja mieszkaniowa, która powstaje przy ul. Stężyckiej w Gdańsku. W I etapie tego projektu powstanie 48 mieszkań w 12 budynkach. Zastosowano tu rozwiązania proekologiczne, takie jak pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne czy ogrody deszczowe. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim mieszczą się w przedziale od 9 800 do 10 900 zł za mkw.

Nowa pod szyldem ATAL inwestycja w Gdańsku wpisuje się w trend kameralnych i przyjaznych mieszkańcom osiedli. W każdym z zaprojektowanych budynków znajdą się zaledwie cztery mieszkania z osobnymi wejściami, co sprzyjać będzie zachowaniu prywatności oraz spokojnej atmosferze. Liczne udogodnienia i komfortowe rozwiązania, na przykład ogrzewanie podłogowe, a także innowacyjne technologie zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju, to kluczowe zalety osiedla ATAL Jasieny – mówi Agnieszka Majkusiak, dyrektor sprzedaży ATAL.

Na ofertę składa się 48 mieszkań o pow. od 43 do 96 mkw. Są wśród nich zarówno kompaktowe jednostki 2- oraz 3-pokojowe, jak również dwupoziomowe lokale o funkcjonalnym układzie z 4 pokojami. Mieszkania na piętrach posiadają balkony, a położone na parterze - przestronne ogródki i tarasy. Każde z mieszkań zostało zaprojektowane z myślą o komforcie i maksymalnym wykorzystaniu naturalnego nasłonecznienia. Poczucie prywatności i wygodę na co dzień zapewnią niezależne wejścia do każdego z lokali.Budynki będą położone w symetrii względem głównego ciągu komunikacyjnego, przyjmując skalę i charakter zabudowy jednorodzinnej. W ich otoczeniu przewidziano tereny zielone oraz ogrody deszczowe, które nie tylko pełnią funkcję retencyjną, ale też wprowadzają urozmaicone, atrakcyjne kompozycje roślinne.Zastosowane rozwiązania proekologiczne, takie jak pompy ciepła i instalacje fotowoltaiczne, przyczynią się do obniżenia zużycia energii. Zaprojektowane w mieszkaniach ogrzewanie podłogowe, nie tylko zapewni większą swobodę w aranżacji, lecz również pozytywnie wpłynie na estetykę i funkcjonalność wnętrz.ATAL Jasieny jest otoczona terenami zielonymi, w pobliżu jeziora Jasień i Otomin, zlokalizowana jest 8 km od centrum Gdańska. Od Obwodnicy Trójmiasta dzieli je kilka minut jazdy, a przystanek autobusowy znajduje się tuż przy inwestycji. W odległości kilkuminutowego spaceru od osiedla znajdują się także: sklep spożywczy, przedszkole i żłobek oraz Morski Park Handlowy.Klienci zainteresowani wykończeniem lokali „pod klucz” mają do wyboru cztery opcje przewidziane w programie ATAL Design. Ceny pakietów: Invest – 999 zł; Basic – 1199 zł; Optimum 1449 zł; Premium – 1699 zł za mkw.