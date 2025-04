Inwestycja mieszkaniowa ATAL Parkowa w sprzedaży

ATAL wprowadził do sprzedaży inwestycję mieszkaniową ATAL Parkowa w Poznaniu. W ofercie znalazło się 257 mieszkań oraz 5 lokali usługowych. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim wynoszą od 10 400 do 14 200 zł za mkw. Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2027 roku.

Przeczytaj także: No To Naramowice - kameralne osiedle w Poznaniu

ATAL Parkowa powstaje przy ul. Mogileńskiej, w zielonej części dzielnicy Nowe Miasto. W ramach inwestycji powstaną trzy budynki liczące od 4 do 10 kondygnacji, w których znajdą się zarówno kawalerki o pow. od 28 mkw., mieszkania 2- i 3-pokojowe oraz przestronne apartamenty 4-pokojowe (do 131 mkw. pow.). Mieszkania na najwyższych kondygnacjach będą mieć tarasy, a na niższych - balkony i ogródki.Na terenie osiedla przewidziano stojaki rowerowe oraz kameralne miejsca do odpoczynku z ławkami. Dla najmłodszych zaprojektowano plac zabaw. Przemyślana organizacja przestrzeni wspólnej sprzyjać będzie sąsiedzkim spotkaniom oraz chwilom relaksu. Całość dopełnią estetyczne elementy małej architektury, podkreślające nowoczesny charakter inwestycji.ATAL Parkowa powstaje przy ul. Mogileńskiej i Warszawskiej – w miejscu, gdzie natura spotyka się z miastem. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, które zapewnią szybki dojazd do centrum Poznania, a także wygodne połączenia z innymi dzielnicami. Lokalizacja inwestycji umożliwia dogodny dostęp do głównych tras wyjazdowych, takich jak ul. Warszawska, DK11 oraz autostrada A2.Okolica osiedla ATAL Parkowa sprzyja aktywnemu trybowi życia. W zasięgu spaceru znajdują się Jezioro Maltańskie, poznańskie ZOO oraz zielone ścieżki idealne do biegania czy jazdy na rowerze. Codzienność ułatwią także sklepy, punkty usługowe i placówki edukacyjne, dostępne w zasięgu kilku minut od domu.