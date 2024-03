Osiedle Naramowice Odnova: 486 nowych mieszkań

W II etapie osiedla Naramowice Odnova powstanie 486 mieszkań, z czego 30 to mieszkania z antresolą, położone na najwyższych piętrach czterech nowych budynków. Poznańska inwestycja Atal powstaje w sąsiedztwie Warty oraz rezerwatu przyrody Żurawiniec. Mieszkania będą dostępne w cenie od 9 200 do 11 500 zł za mkw.

Przeczytaj także: Więcej nowych mieszkań od ATAL na Osiedlu Przyjemnym

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Naramowice Odnova - wizualizacja 2 Mieszkańcy każdego z budynków będą mieć dostęp do patio, w którym możliwy będzie odpoczynek wśród zielonych krzewów, bylin i niskich drzew. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Naramowice Odnova - wizualizacja 3 W ofercie Naramowice Odnova dostępne będą zarówno przytulne mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 34 mkw., jak i okazałe, nawet 104-metrowe apartamenty, z 4 pokojami. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Osiedle Naramowice Odnova - wizualizacja 4 Całość zostanie utrzymana w stonowanych odcieniach bieli z efektownymi przełamaniami w kolorze ciemnej szarości. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przeczytaj także: Ogrody Geyera Apartamenty w Łodzi

W ofercie Naramowice Odnova dostępne będą zarówno przytulne mieszkania 2-pokojowe o powierzchni od 34 mkw., jak i okazałe, nawet 104-metrowe apartamenty, z 4 pokojami. Przyszli mieszkańcy będą mogli także skorzystać z miejsc postojowych w halach garażowych oraz na parkingu zewnętrznym.Wszystkie mieszkania mają nowoczesne układy pomieszczeń, komfortowe i ustawne wnętrza, przestronne balkony oraz doskonałe nasłonecznienie. Mieszkania na parterze posiadać będą prywatne ogródki.Projekt inwestycji Naramowice Odnova nawiązuje do nowoczesnej zabudowy wielo- i jednorodzinnej okolicznych terenów, ale też idealnie wpisuje się w klimat zielonych obszarów tej części Poznania. Dwuspadowe dachy i nieregularne formy brył budynków nadawać będą lekkości. Całość zostanie utrzymana w stonowanych odcieniach bieli z efektownymi przełamaniami w kolorze ciemnej szarości.Mieszkańcy każdego z budynków będą mieć dostęp do patio, w którym możliwy będzie odpoczynek wśród zielonych krzewów, bylin i niskich drzew. Na terenie drugiego etapu inwestycji powstanie także lasek miejski, w którym pojawią się zróżnicowane gatunki drzew. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z ławek, leżaków, stolików czy huśtawek, a także siłowni zewnętrznych. Dla dzieci przygotowano place zabaw z górką saneczkową.Naramowice to dynamicznie rozwijająca się część Poznania o charakterze mieszkalnym i rekreacyjnym. Ze względu na spokojne sąsiedztwo i dobrze rozwiniętą infrastrukturę, miejsce to chętnie wybierają rodziny z dziećmi. Codzienne funkcjonowanie ułatwiają liczne sklepy, restauracje, punkty usługowe, szkoły, przedszkola, przychodnie i poczta. W zasięgu krótkiej jazdy samochodem zlokalizowany jest kampus Morasko, z kilkoma dużymi wydziałami poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.W okolicy są też centra sportu i rozrywki, boiska, korty, pływalnie, a nawet dzikie plaże.Bliskość terenów zielonych jest jednym z największych atutów Naramowic. Przyszli mieszkańcy inwestycji będą mogli relaksować się w urokliwej scenerii rezerwatu przyrody Żurawiniec. Dawniej były w tym miejscu głównie torfowiska, dziś dominują szuwary oraz lasy łęgowe z olszynami. Na tym terenie znajdują się również niewielkie strumienie i zbiorniki wodne. Choć uroczysko zlokalizowane jest w mieście, zachwyca dzikością przyrody. Miłośnicy spacerów docenią także sąsiedztwo Warty. W pobliżu osiedla tworzy ona malownicze zakola, całkowicie wolne od zabudowy, bogato porośnięte roślinnością, częściowo zalesione.Dzielnica stanowi wygodną bazę wyjazdową poza miasto. Liczne przystanki komunikacji miejskiej zapewniają bardzo dobrą komunikację z centrum. W 2022 roku uruchomiona została także nowa trasa tramwajowa, która umożliwia dotarcie do większości poznańskich atrakcji bez konieczności korzystania z samochodu. Zmotoryzowani dojadą w pobliże Starego Rynku w 15-20 minut. W odległości zaledwie kilkuset metrów od planowanego osiedla, znajduje się droga krajowa nr 92, zapewniająca szybki dojazd nie tylko w stronę centrum miasta, ale też do okolicznych miejscowości.