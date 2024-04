II etap osiedla Żerniki Na Novo

ATAL powiększył ofertę o 379 mieszkań i 9 lokali usługowych w ramach II etapu osiedla Żerniki Na Novo we Wrocławiu. Inwestycja powstaje przy Alei Architektów jako część konceptu urbanistycznego WuWA2.

Metr kw. mieszkania w stanie deweloperskim kosztuje od 10 900 do 14 300 zł.

Wprowadzone do oferty mieszkania mają zróżnicowany metraż (od 35 do 95 mkw.) oraz układ (od 1 do 4 pokoi). Jednakże spośród 379 mieszkań w projekcie Żerniki Na Novo II, około połowę stanowią lokale 3-pokojowe.Metr kw. mieszkania w stanie deweloperskim kosztuje od 10 900 do 14 300 zł. Za dodatkową opłatą (już od 999 zł za mkw.) można wykończyć mieszkanie „pod klucz”, korzystając z jednej z trzech opcji pakietu wykończeniowego ATAL Design.Nowoczesne budynki wpiszą się w otaczającą przestrzeń, a ich bryła nawiązywać będzie do klasycznego stylu, zgodnego z koncepcją modelowego osiedla. Kontrastująca kolorystyka, drewniane akcenty i liczne przeszklenia nadadzą całości oryginalnego charakteru. Inteligentne oświetlenie zapewni lokatorom poczucie bezpieczeństwa, ale również wprowadzi kameralny klimat. Dopełnieniem będą elementy systemu oznakowania i identyfikacji wizualnej osiedla, spójne z przyjętymi dla całego konceptu WuWa2. Zgodnie z jego wytycznymi, projektanci ATAL dobrali także materiały, w tym wykończeniowe, małej architektury i przestrzeni publicznych, dopasowując je do tych, jakie zaplanowano m.in. na Pasażu Radinga – głównym deptaku spacerowym wzorcowego kwartału.Osiedle Żerniki Na Novo ozdobią starannie dobrane kompozycje roślin, a także powstaną na nim ciekawie zaaranżowane strefy relaksu dla mieszkańców. W budynkach znajdą się też pomieszczenia, w których będzie można wspólnie i aktywnie spędzać czas, m.in. strefa do jogi, strefa coworkingowa oraz dla najmłodszych.Od 2016 roku, kiedy powstały tutaj pierwsze budynki, najbliższa okolica osiedla Żerniki Na Novo dynamicznie się rozwija. Już teraz jest tu wszystko, co ułatwia codzienne funkcjonowanie: liczne sklepy, lokale usługowe i gastronomiczne oraz przedszkole. Jedynie kilkuminutowy spacer dzieli osiedle od przystanków tramwajowych i autobusowych, które zapewniają sprawny dojazd do centrum i innych dzielnic miasta. Niemal bezpośrednie sąsiedztwo głównych dróg wyjazdowych z miasta (AOW i autostrady A4) pozwoli na szybką podróż w każdym kierunku.Poza świetną komunikacją warto zwrócić uwagę na najbliższe otoczenie osiedla. To doskonała lokalizacja dla wielbicieli przyrody. Zaledwie kilka minut rowerem dzieli inwestycję od popularnego Kąpieliska Glinianki i ogródków działkowych, a kilkanaście – od Parku Pilczyckiego i Lasu Kuźnickiego.Osoby, które lubią być na bieżąco z najważniejszymi imprezami w okolicy, docenią bliskość stadionu Tarczyński Arena Wrocław. Poza specjalnymi wydarzeniami sportowymi, rozrywkowymi i targowymi, zimą można tu skorzystać z lodowiska. Okolica inwestycji Żerniki Na Novo to również centrum bogatej infrastruktury rekreacyjnej, między innymi z torem kartingowym czy pump truckiem.Niedaleko znajdują się placówki edukacyjne. Na osiedlu dostępne jest przedszkole, a szkoła podstawowa znajduje się w zasięgu kilkuminutowej podróży samochodem.Prężny rozwój tej części miasta sprawia, że w sąsiedztwie zaplanowano wiele nowych inwestycji. Przy pobliskiej ulicy Kosmonautów modernizowana jest droga ze ścieżkami rowerowymi. Usprawni to wyjazd zarówno w stronę Środy Śląskiej, jak i centrum miasta. W najbliższym czasie planowana jest również rozbudowa linii tramwajowej z zajezdnią oraz nowoczesne i wielofunkcyjne centrum sportowe.