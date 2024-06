Gwarna 5. Archicom buduje nowe mieszkania we Wrocławiu

Gwarna 5, Wrocław, niedalekie sąsiedztwo Dworca Głównego i rynku. To właśnie w tej lokalizacji powstają nowe mieszkania z portfolio firmy Archicom. Tym razem deweloper postawił na niewielkie przestrzenie, które mogą się okazać nadzwyczaj interesujące dla klientów inwestycyjnych.

Przeczytaj także: Nowy etap Przystani Reymonta we Wrocławiu w przedsprzedaży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gwarna 5 - wizualizacja 1 Pod adresem Gwarna 5 na nabywców czekać będą mieszkania o metrażach od 25 do 67 mkw. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Najnowszy projekt Archicomu we Wrocławiu to kameralne mieszkania w topowej lokalizacji na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Zaledwie 2 minuty spacerem od gmachu Dworca Głównego, który oprócz doskonałej oferty komunikacyjnej zapewni także prawdziwie pocztówkowe tło do zdjęć z balkonów i tarasów budynku. Inwestycja przy Gwarnej to tylko 102 mieszkania, więc nie warto odwlekać decyzji o rezerwacji lokalu w przedsprzedaży. Gwarna to brama do dynamicznego, nowoczesnego miasta, a komfort odmienia się tu przez przypadki – od lokalizacji, która zapewnia wygodny dostęp do wszystkich udogodnień, przez rozwiązania Smart Home w standardzie, aż po możliwość wykończenia mieszkań „pod klucz” – wylicza Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Przygotujemy projekt oferujący wolność i uniezależnienie od samochodu w codziennych podróżach. Funkcjonalne mieszkania to nie lada gratka dla klienta inwestycyjnego poszukującego okazji do zakupu lokali pod rynek najmu krótko- oraz długoterminowego. Tysiące turystów oraz studentów trafiających co roku do dolnośląskiej stolicy dają nieograniczoną skalę potencjalnych odbiorców zainteresowanych wynajmem w samym centrum miasta. Ale Gwarna 5 to również idealne rozwiązanie dla korporacji prowadzących swoje oddziały we Wrocławiu i poszukujących mieszkań "delegacyjnych" dla kadry managerskiej oraz dla indywidualnego odbiorcy, który chce mieszkać w kameralnym budynku w samym sercu wielkomiejskiej aglomeracji. Biorąc to wszystko pod uwagę adres Gwarna 5 po prostu brzmi dobrze - konkluduje Dawid Wrona.

Przeczytaj także: Augustowska Vita na wrocławskich Maślicach w sprzedaży

Pod adresem Gwarna 5 na nabywców czekać będą nowe mieszkania o metrażach od 25 do 67 mkw. Ogólnopolski deweloper tym razem stawia na mniejsze i średnie lokale, a więc w jego ofercie przedsprzedażowej dominują kawalerki oraz funkcjonalne przestrzenie dwupokojowe. Na najwyższej kondygnacji znajdzie się również jedyny w budynku apartament 3-pokojowy z przeszklonym tarasem.Wrocławska inwestycja zapewni zróżnicowane mieszkania, najwyższe z nich sięgające niemal 3 metrów wysokości. Ponadto na terenie projektu powstaną: rowerownia, komórki lokatorskie na piętrach, podziemna hala garażowa, a także lokale usługowe działające na parterze. Mieszkając przy Gwarnej w kilka minut będzie można dostać się na wrocławski Rynek i skorzystać z uroków kawiarni, restauracji, galerii sztuki oraz oferty handlowej, rozrywkowej i turystycznej. To także idealny punkt startowy do dalszych podroży ponieważ 3 minuty pieszo od inwestycji Archicomu znajduje się przystanek, miejskiego autobusu, kursującego do międzynarodowego portu lotniczego.