ROBYG z nowym etapem Portu Popowice we Wrocławiu

ROBYG wprowadza do oferty kolejny etap osiedla Port Popowice we Wrocławiu, a w nim 216 nowych mieszkań w 11-piętrowym budynku. Ten etap ma zostać ukończony na przełomie II i III kwartału 2025 roku.

Port Popowice to docelowo łącznie 2,5 tys. mieszkań na 14-hektarowym terenie u zbiegu ulic Wejherowskiej i Białowieskiej. Do tej pory do użytku oddanych zostało osiem budynków z 1246 mieszkaniami.W ramach nowego etapu inwestycji powstanie 11-piętrowy budynek z halą garażową. Znajdzie się w nim 216 mieszkań o metrażach od 26,87 mkw. do ponad 116 mkw., liczących od 1 do 5 pokoi z balkonami, loggiami lub ogródkami. W podziemnej hali garażowej mieszkańcy będą mieli do dyspozycji miejsca parkingowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia na rowery. Przewidziano także budowę placu zabaw, elementów małej architektury i stanowisk do ładowania samochodów elektrycznych. Dodatkowo mieszkania zostaną wyposażone w system Smart House by Keemple, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa i pozwala na obniżenie kosztów eksploatacji.Budynek usytuowany jest w najbardziej kameralnej, zielonej części osiedla z widokiem na rzekę i park. Okna nowych mieszkań z jednej strony będą skierowane bezpośrednio na Odrę, a z drugiej – na Polanę Popowicką. To właśnie tam, w listopadzie ubiegłego roku, deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań w jednym z dwóch budynków zaplanowanych w tej części osiedla – będzie on liczył 10 pięter i znajdą się w nim 143 mieszkania wraz z podziemną halą garażową.Port Popowice to flagowy projekt w tej części Wrocławia, a jego realizacja z uwagi na skalę rozłożona została na wiele lat. Inwestycję rozpoczynała spółka Vantage Development, a aktualnie prowadzi ją firma ROBYG (zarządza generalnym wykonawstwem i sprzedażą inwestycji Vantage). Obie firmy tworząc synergię na polskim rynku nieruchomości od 2022 roku współpracują ze sobą w ramach Grupy TAG Immobilien.Od początku zamiarem inwestorów było stworzenie osiedla, które będzie posiadało nie tylko dobrze rozwiniętą infrastrukturę sklepowo-usługową, ale także stanie się miejscem spotkań mieszkańców Wrocławia, chociażby dzięki usytuowanej w centralnym punkcie marinie, terenom zielonym i promenadzie.Historia popowickiej inwestycji sięga XIX wieku. Inspiracją dla architektów był bowiem dawny port przeładunkowy. Obiekt został zamknięty pod koniec lat 80. Dziś ten teren zyskuje nowe życie właśnie dzięki kompleksowi mieszkaniowemu.Obszar osiedla położony jest bezpośrednio przy Parku Zachodnim i Polanie Popowickiej. W sąsiedztwie znajduje się Hala Orbita, a także kryty basen, kąpielisko, saunarium i siłownia. Dojazd na rowerze do Magnolia Park, największej galerii handlowej na Dolnym Śląsku zajmuje niecałe 8 minut. Ponadto położenie w pobliżu mostu Milenijnego i ulicy Lotniczej zapewnia szybki dojazd do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i trasy S5. W ubiegłym roku, bezpośrednio przy osiedlu, uruchomiono przystanki dwóch nowych linii tramwajowych. To właśnie dzięki nim mieszkańcy Portu Popowice mogą dojechać na Gaj i do ZOO oraz w okolice kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego Hali Stulecia.