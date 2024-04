Przystań Reymonta - Archicom rozpoczyna sprzedaż I etapu

Archicom rozpoczyna sprzedaż pierwszego etapu inwestycji Przystań Reymonta we Wrocławiu. Projekt zlokalizowany jest tuż obok Odry i jej bulwarów. W tym etapie deweloper odda do użytku 197 mieszkań.

Mieszkania mają od jednego do pięciu pokoi. Na parterze budynków powstanie 8 lokali komercyjnych, a dla najmłodszych mieszkańców inwestycji – przy recepcji – otwarta będzie przestrzeń kreatywna dla dzieci. W podziemiach powstanie garaż samochodowy z miejscami do przechowywania jednośladów. Na zewnątrz zaaranżowane zostaną m.in.: zielone dziedzińce, plac zabaw, ścieżka rowerowa z rampą i stacją napraw jednośladów oraz pergole do odpoczynku.Przystań Reymonta powstawać będzie w ramach czterech etapów. Inwestycja postanie na terenie wrocławskiego Kleczkowa, tuż obok Mostu Osobowickiego łączącego północ miasta z centrum, po sąsiedzku z Parkiem Stanisława Staszica oraz skwerem Sybiraków, 1,5 kilometra od Wyspy Słodowej i zaledwie 7 minut autem od Rynku. Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe znajdują się niespełna 100 metrów od inwestycji, a od dworca Nadodrze dzieli ją niespełna kilometr.Lokatorzy będą mieli do dyspozycji szeroki wybór usług, w tym: Archicom Life Services oraz Archicom Smart. Punkt odbioru paczek, stacja ładowania pojazdów elektrycznych dostępna dla każdego mieszkańca, strefy rekreacyjne i rowerownie zostaną uzupełnione technologią ułatwiającą poruszanie się po terenie inwestycji. Dzięki dostępom do części wspólnych uruchamianych za pomocą smartfonowej aplikacji nawet największe zakupy nie sprawią kłopotów podczas przywołania windy lub przy wejściu na teren klatki schodowej. Ponadto deweloper zapewni dostęp do pakietu startowego bezprzewodowego systemu zarządzania inteligentnym domem, który głosowo lub zdalnie umożliwi m.in. sterowanie oświetleniem, regulację temperatury oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych. Smart rozwiązania można następnie rozszerzać i dopasowywać do swoich potrzeb.