Nowy etap Przystani Reymonta we Wrocławiu w przedsprzedaży

Rusza przedsprzedaż kolejnego etapu inwestycji mieszkaniowej Przystań Reymonta we Wrocławiu. Archicom wprowadza do oferty 194 mieszkania w budynku o kaskadowej konstrukcji, położonym w drugiej linii brzegowej, niecałe 80 metrów od Odry. Ten etap ma być gotowy w II połowie 2026 roku.

Tworzymy nad Odrą najlepsze miejsce do życia ponieważ zaletą Kleczkowa jest jego świetna lokalizacja. „Cumując” w Przystani Reymonta ma się gwarancję wygodnych połączeń komunikacją miejską, trasami rowerowymi i pobliską obwodnicą do dowolnych miejsc dolnośląskiej stolicy. Wychodząc z domu wystarczy kwadrans by dotrzeć pieszo do Rynku lub korzystać z bogatej oferty sklepów, usług, restauracji, placówek edukacyjnych dla najmłodszych i nieco starszych, a także punktów medycznych. Nasz projekt sąsiaduje z nadodrzańskimi wałami, a to otwiera szerokie możliwości spędzania wolnego czasu, odpoczynku czy rekreacji. Dodam tylko, że budynek wprowadzony do przedsprzedaży powstanie w drugiej linii brzegowej i od Odry dzielić go będzie tylko 76 metrów. Tym samym nurt rzeki stymulować będzie rytm życia mieszkańców Przystani Reymonta. - Dawid Wrona, Chief Operating Officer w Archicom.

Tuż przy nowym budynku nie zabraknie rozległych terenów zielonych z roślinnością niską oraz wysoką dającą zacienienie w słoneczne dni.

Budynek, który powstanie w tym etapie ma mieć od sześciu do ośmiu pięter, cztery klatki schodowe i dwa podziemne poziomy przeznaczone na halę garażową na ponad dwieście pojazdów, w tym również dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych. W ramach inwestycji powstanie także osiem naziemnych miejsc do parkowania. Nowy budynek wyróżniać się będzie naprzemiennym zastosowaniem kondygnacji powtarzalnych kreujących w ten sposób szachownicę z loggi oraz okiennych wykuszy. W budynku znajdą się mieszkania od jednopokojowych z aneksem lub kuchnią aż po czteropokojowe o metrażu około 81 mkw. ulokowane w najwyższym punkcie inwestycji. Do dyspozycji mieszkańców będą cztery rowerownie z wózkownią, miejsca naziemne do ładowania pojazdów elektrycznych oraz komórki lokatorskie. Budynek z zapowiadanego etapu będzie gotowy w drugiej połowie 2026 roku.Przy budynku powstaną tereny zielone z roślinnością niską oraz wysoką dającą zacienienie w słoneczne dni. Archicom zapewni w tej przestrzeni miejsca do rekreacji, hamaki sprzyjające relaksowi lub np. czytaniu książek „pod chmurką”. Najmłodsi skorzystają z placu zabaw w kształcie łódki posiadającego drewniane urządzenia do beztroskiego spędzania czasu oraz edukacji i rozwoju ruchowego.Na terenie Przystani Reymonta powstanie pierwszy we Wrocławiu osiedlowy hub elektromobilności. Premiera tego typu infrastruktury do wyłącznej dyspozycji mieszkańców projektu miała miejsce w zeszłym roku na terenie Zenita, łódzkiej inwestycji Archicomu budowanej w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju miasta. Ogromne zainteresowanie flotą ekologicznych pojazdów skłoniło dewelopera do stworzenia stacji także na terenie wrocławskiej Przystani Reymonta. Da to możliwość lokatorom wypożyczania elektrycznych samochodów oraz rowerów po cenach niższych niż miejskie odpowiedniki. Warunkiem jest jednak początek i koniec podróży na terenie huba elektromobilności.