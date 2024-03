Legnicka Vita: nowa inwestycja mieszkaniowa Develii we Wrocławiu

Develia wprowadza do sprzedaży nowe mieszkania w inwestycji Legnicka Vita, która powstanie na wrocławskich Popowicach. W dwubryłowym budynku liczącym 15 i 17 pięter powstanie 290 mieszkań. Inwestycja ma zostać ukończona w II kwartale 2026 roku.

Przeczytaj także: Krzemieniecka Vita: nowa inwestycja Develii we Wrocławiu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Legnicka Vita - wizualizacja W ramach Legnicka Vita powstanie 290 mieszkań.

Na elewacjach zaprojektowaliśmy wysokiej jakości dekoracyjne okładziny. W parterze rozcięliśmy bryłę, tworząc przejście bramowe pod budynkiem zapraszające użytkowników do wejścia, a zarazem łączące dwie jego strony. Inwestycja odda do użytku mieszkańcom fragment miasta, który dotychczas był dla nich trudno dostępny – podkreśla Jakub Świerczyński z pracowni architektonicznej SRDK Architekci Studio Śródka, projektant inwestycji.

W inwestycji Legnicka Vita lokal znajda się mieszkania 3- i 4-pokojowe dla rodzin, ale także kompaktowe o powierzchni około 41 m kw. Nie brakuje także propozycji dla inwestorów planujących zakup z przeznaczeniem na wynajem. Każde mieszkanie będzie posiadało przestronny balkon. Na parterze budynku zaplanowano lokale usługowe.Powstanie tutaj podziemna hala garażowa z platformami parkingowymi i tradycyjnymi miejscami postojowymi. Przygotowanych zostanie kilkanaście naziemnych miejsc postojowych, w tym sześć przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Z myślą o entuzjastach rowerów deweloper zamontuje na terenie inwestycji stojaki dla jednośladów. Znajdzie się tu również atrakcyjny plac zabaw dla dzieci, a przestrzenie zewnętrzne zostaną urozmaicone elementami małej architektury oraz rozległymi nasadzeniami traw ozdobnych, krzewów i drzew, m.in. magnolii. Develia rozbuduje również system ścieżek pieszych i rowerowych w okolicy.Budynek położony jest bezpośrednio przy popularnym centrum handlowym Magnolia Park. Szeroka oferta ulubionych marek zaspokoi potrzeby wszystkich zainteresowanych. To także miejsce z urozmaiconą ofertą kulinarną oraz rekreacyjną i sportową. W odległości około 1,3 km znajduje się Wrocławska hala widowiskowo-sportowa "Orbita" zachęcająca do korzystania z m.in. krytej i otwartej pływalni, siłowni czy sauny.Kolejną zaletą lokalizacji jest bliskość terenów zielonych. Zaledwie 200 metrów od inwestycji znajduje się zadrzewiony skwer. W ciągu kilkuminutowego spaceru można dojść do parku Polana Popowicka, liczącego aż 16 ha powierzchni. Rozległe tereny rekreacyjne nad brzegiem Odry sprzyjają relaksowi i aktywności fizycznej.Legnicka Vita jest doskonale skomunikowana z innymi częściami miasta. Przebiegającą nieopodal szeroką ulicą Legnicką można dostać się do oddalonego o 3 km centrum Wrocławia w zaledwie kilka minut. Kursują tu również liczne linie wrocławskiej komunikacji miejskiej – zarówno autobusowe, jak i tramwajowe. Istotnym atutem jest także znajdująca się w pobliżu stacja kolejowa Mikołajów. Miłośnicy dwóch kółek będą mogli korzystać z rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych.Początek prac budowlanych zaplanowany jest na drugą połowę marca. Ceny zaczynają się już od 12 300 zł za metr kwadratowy.