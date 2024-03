Przystań Reymonta: Archicom buduje nowe mieszkania we Wrocławiu

Archicom rozwija swoją ofertę lokalową na terenie Wrocławia. Deweloper właśnie poinformował o rozpoczęciu przedsprzedaży nowych mieszkań powstających w ramach inwestycji Przystań Reymonta. To atrakcyjna oferta m.in. dla tych kupujących, którym marzyło się zamieszkanie w pobliskim sąsiedztwie Odry.

Budujemy wyjątkową przystań, która stanie się kluczem do wyjątkowego życia. W Archicom wierzymy, że każdy na pewnym etapie swojego rozwoju zawodowego i prywatnego potrzebuje stabilizacji gwarantującej komfort zamieszkania, odpoczynku po ciężkim tygodniu pracy oraz możliwość spędzania czasu wolnego z rodziną w zielonym otoczeniu. W naszej miastotwórczej inwestycji pobliski nurt Odry doda energii, a zaprojektowane w każdym detalu przestrzenie będą zgodne ze zdrowym stylem życia. Mieszkając w Przystani Reymonta w kwadrans załatwi się wszystko co sprawi, że życie będzie harmonią, a dojazd autem, tramwajem, autobusem i rowerem do szkoły, pracy lub na wrocławski Rynek można potraktować w kategoriach kilkuminutowego wypadu, a nie długotrwałej i uciążliwej rutyny dnia codziennego. Uruchomiliśmy przedsprzedaż nowych mieszkań z większego budynku, a już wkrótce ogłosimy start przedsprzedaży lokali z mniejszego obiektu. Warto więc na bieżąco śledzić nasze kanały komunikacji – podkreśla Dawid Wrona, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży i Marketingu w Archicom.

Archicom oferuje w przedsprzedaży możliwość rezerwacji 197 nowych mieszkań w wyjątkowej lokalizacji z tzw. waterfrontem, który nada okolicy nowej energii. Nowe mieszkania powstaną w budynku o kaskadowej konstrukcji od czterech do dziesięciu pięter, z przykuwającym uwagę już od momentu wejścia do środka reprezentacyjnym lobby.Poszukujący własnej przystani do życia mogą wybierać spośród lokali posiadających od jednego do pięciu pokoi. Do każdego z nich będzie przypisana dodatkowa powierzchnia typu loggia, balkon, taras lub ogródek , którą można zaaranżować w dowolny sposób np. jako przestrzeń do odpoczynku lub domową enklawę zieleni.Przystań Reymonta zaprojektowano przy wałach nadodrzańskich, z widokiem na rozległą roślinność i dostępem do bulwaru spacerowego nad kanałem miejskim. To wielofunkcyjna przestrzeń blisko centrum dolnośląskiej stolicy kreująca nową miejską perspektywę do komfortowego życia i gwarantująca przemianę zaniedbanego wcześniej terenu w atrakcyjny kwartał blisko wody, parków, beach barów oraz licznych ścieżek rowerowych i infrastruktury do rekreacji.Mieszkańcy Przystani Reymonta będą mieli do dyspozycji szeroki wybór udogodnień oferowanych w ramach usług Archicom Life Service oraz Archicom Smart. Dzięki dostępom do części wspólnych uruchamianych za pomocą smartfonowej aplikacji nawet największe zakupy nie sprawią kłopotów podczas przywołania windy lub przy wejściu na teren klatki schodowej.Ponadto ogólnopolski deweloper zapewni dostęp do pakietu startowego bezprzewodowego systemu zarządzania inteligentnym domem, który głosowo lub zdalnie umożliwi m.in. sterowanie oświetleniem, regulację temperatury oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych. Smart rozwiązania można następnie rozszerzać i dopasowywać do swoich potrzeb.Przystań Reymonta powstanie w ramach czterech etapów. Projekt z waterfrontem zapewni łącznie około 850 nowych mieszkań. Inwestycję Archicomu zaplanowano na terenie wrocławskiego Kleczkowa, tuż obok Mostu Osobowickiego łączącego północ miasta z centrum, po sąsiedzku z Parkiem Stanisława Staszica oraz skwerem Sybiraków, a także 1,5 kilometra od Wyspy Słodowej. Najbliższe przystanki tramwajowe i autobusowe znajdują się niespełna 100 metrów od inwestycji, a od dworca Nadodrze dzieli ją niespełna kilometr.