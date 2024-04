Lofty Nowa Stawowa we Wrocławiu już w sprzedaży

Apsys uruchomił przedsprzedaż inwestycji Nowa Stawowa we Wrocławiu. Na terenie dawnych pofabrycznych zabudowań przy ul. Stawowej powstaną 44 lofty z ogródkami lub tarasami na dachach.

Nowa Stawowa - wizualizacja 1 Na terenie dawnych pofabrycznych zabudowań przy ul. Stawowej powstaną 44 lofty z ogródkami lub tarasami na dachach.

Nowa Stawowa to projekt zakładający kompleksową rewitalizację dwóch pofabrycznych budynków w samym centrum miasta. Powstanie tu wielowymiarowa, innowacyjna przestrzeń do życia. To ambitne przedsięwzięcie jest odpowiedzią Apsys na zmieniające się potrzeby mieszkańców dużych miast. Jednocześnie to kolejne potwierdzenie, że w swoich działaniach staramy się robić wszystko, co możliwe, aby życie ludzi stawało się piękniejsze. Poprzez harmonijne połączenie historii z nowoczesnością, projekt Nowa Stawowa wprowadzi nową jakość życia w sercu Wrocławia i przywróci do tkanki miejskiej zdegradowany teren - mówi Katarzyna Dziurnikowska, Dyrektorka ds. Inwestycji Apsys Polska.

Nowa Stawowa - wizualizacja 3 Nowa Stawowa znajduje się w odległości zaledwie kilku minut od Parku Staromiejskiego i 12 minut od Rynku Starego Miasta.

Nowa Stawowa wraz z Ogrodami Staromiejskimi, które są pierwszym etapem naszej najnowszej inwestycji we Wrocławiu, stworzą wspólnie kompleks pięciu budynków mieszkaniowych ze 110 lokalami. Będzie to unikalna oferta na wrocławskim rynku nieruchomości dostosowana do różnych grup odbiorców. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych kupujący będą mogli wybierać spośród ekskluzywnych loftów lub komfortowych apartamentów o zróżnicowanych metrażach. Wszyscy mieszkańcy niezależnie od tego, w której części projektu kupią swoje wymarzone lokum z pewnością docenią wyjątkową lokalizację, przemyślany projekt oraz niezwykłą atmosferę tego miejsca - mówi Katarzyna Dziurnikowska.

Dwa pofabryczne budynki zyskają nowe życie i za sprawą Apsys zostaną przekształcone w stylowe lofty - od jednopokojowych po 134-metrowe apartamenty. Lofty wyróżniać będzie m.in. wysokość nawet do 3,5 m oraz duże przeszklone okna. Loftowy charakter wnętrz zostanie podkreślony także przez zachowanie oryginalnych belek stropowych w lokalach.Z tarasów na dachu, przynależnych do loftów na najwyższych kondygnacjach, przyszli mieszkańcy będą mogli cieszyć się widokiem panoramy Wrocławia. Z kolei właściciele wybranych lokali na parterach będą mieli do dyspozycji prywatne ogródki.Projekt architektoniczny inwestycji przygotowała renomowana pracownia Łapacz Winkowski Architekci, znana ze swojego szczególnego podejścia do rewitalizacji przestrzeni miejskich. Mimo skomplikowanej pofabrycznej zabudowy projekt nie tylko w pełni wykorzystuje potencjał miejsca i wydobywa z niego to, co najlepsze, ale jednocześnie wprowadza je w XXI wiek, zapewniając wszelkie współczesne udogodnienia. Do dyspozycji zmotoryzowanych mieszkańców będzie parking podziemny, a na wyższe kondygnacje będzie można dostać się windami. Całe przedsięwzięcie - od etapu projektowania aż po prace modernizacyjne i budowlane - będzie realizowane w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Budynki zostaną poddane wielokryterialnemu procesowi certyfikacji w ramach systemu Zielony Dom.Lobby i części wspólne projektuje Boris Kudlicka, uznany artysta i scenograf odpowiedzialny m.in. za projekty tworzone dla Teatru Narodowego w Warszawie, a także autor wnętrz hotelu Raffles Hotel Europejski w Warszawie czy Restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich.Projekt terenów zieleni, zgodny z zasadą nieczynienia znaczącej szkody środowisku (DNSH - do no significant harm), przygotowuje Pracownia Architektury Krajobrazu IKROPKA Dominiki Krop – Andrzejczuk. Na terenie inwestycji stworzony zostanie m.in. ogród miejski. Posadzone zostaną rodzime gatunki drzew: brzozy, derenie, paprocie oraz zasiana zostanie łąka kwietna. Nie zabraknie także intymnych, komfortowych miejsc do odpoczynku wśród natury.Sprzedaż mieszkań i loftów w obu inwestycjach prowadzi firma DevelopMe.Nowa Stawowa znajduje się w odległości zaledwie kilku minut od Parku Staromiejskiego i 12 minut od Rynku Starego Miasta. Bliskość szkół, przedszkoli i punktów handlowo – usługowych (w tym restauracji i kawiarni), a także centrum handlowego Wroclavia stanowi idealną odpowiedź na potrzeby aktywnych mieszkańców Wrocławia. Od dworca PKP dzieli inwestycję jedynie pięciominutowy spacer. Natomiast dobre połączenia komunikacyjne w postaci pobliskich przystanków autobusowych i tramwajowych umożliwiają łatwy dostęp do innych części miasta.