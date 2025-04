Ceny materiałów budowlanych w II 2025

Stabilizacja dynamiki cen na krajowym rynku materiałów budowlanych wciąż ma się bardzo dobrze. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl w lutym spadkowy trend został wprawdzie przełamany w symbolicznym wymiarze jednego promila, jednak to zdecydowanie za mało by mówić o jakimkolwiek przesileniu. Tym samym prognozowany średni wzrost stawek wciąż nie uległ materializacji, jednak trudno sobie wyobrazić inny scenariusz już w przewidywalnej przyszłości.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika cen materiałów budowlanych w lutym 2025 w relacji rdr Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl wśród materiałów najbardziej przecenionych rok do roku aktualnie przodują sucha zabudowa, wykończenia oraz dachy-rynny z przeceną w zakresie od 5,3 do 2,9 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Publikowana przez Grupę PSB dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku po raz pierwszy od dokładnie półtora roku wyszła na dodatnią stronę osi w symbolicznym wymiarze +0,01 proc. przy wciąż silnie utrwalonej stabilizacji obowiązującego trendu. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl w kanale detalicznym zanotowano podobnie kosmetyczny spadek rzędu -0,1 proc., z kolei w kanale hurtowym nastąpił wzrost o 0,2 proc. Styczniowy odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku tym razem zakomunikował idealną równowagę pozycji taniejących i drożejących grup towarowych, które tym razem wyniosły równo po 10.Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl wśród materiałów najbardziej przecenionych rok do roku aktualnie przodują sucha zabudowa, wykończenia oraz dachy-rynny z przeceną w zakresie od 5,3 do 2,9 proc. Z kolei w górnej części tabeli czołowe miejsca zajmują płyty OSB, ściany-kominy oraz cement-wapno z progresem stawek rzędu 5,8 - 3,2 proc.Ponownie dała znać o sobie wyraźna tendencja malejącej skali zarówno największych wzrostów jak i spadków grup asortymentowych, co w połączeniu z pełną równowagą pozycji taniejących oraz drożejących sygnalizuje optymalną sytuację popytowo-podażową przy niemal zerowej średniej dynamice stawek w relacji rok do roku.Wciąż za główny czynnik mający w bezpośredniej perspektywie stymulować popyt na usługi i materiały budowlane w kraju uważa się konieczność terminowego wykorzystania napływających do Polski środków z KPO. W roku bieżącym inwestycje w jego ramach mają sięgnąć 90 mld zł. Już niebawem powinny one zostać przeznaczone m.in. na modernizację i budowę setek km torów kolejowych, efektywność energetyczną mieszkań i domów, modernizację sieci energetycznych czy budowę elektrowni wiatrowych.Tymczasem do segmentów budownictwa drogowego, kolejowego, energetycznego czy mieszkaniowego jako kluczowych obszarów rodzimego rynku budowlanego już wkrótce z dużym impetem dołączy segment budownictwa wojskowego. Wg szacunków Deloitte w ciągu 10 lat na infrastrukturę wojskową w postaci budowy i modernizacji baz, magazynów, nawierzchni lotniskowych, dróg, schronów itp. państwo przeznaczy 111 mld zł.Z kolei z końcem marca ruszył program „Czyste powietrze” 2025. W jego ramach właściciele domów będą mogli uzyskać dofinansowanie do 170 tys. zł na prace remontowe związane z termomodernizacją. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl w tym przypadku na wzrost zainteresowania swoją ofertą będą mogli liczyć przede wszystkim producenci takich grup asortymentowych jak izolacje termiczne, instalacje-ogrzewanie czy stolarka.Tym samym niemal z każdym tygodniem poszerza się wolumen wiarygodnych argumentów jednoznacznie wskazujących na zbliżające się dużymi krokami ożywienie koniunktury na krajowym rynku materiałów budowlanych, skutkujące co najmniej średnio kilkuprocentowym wzrostem ich cen w perspektywie bieżącego roku.