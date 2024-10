Ceny materiałów budowlanych stanęły w miejscu. Nie na długo?

Ostatni z wakacyjnych miesięcy przyniósł kontynuację stabilizacji na rynku materiałów budowlanych. Ich średnie ceny okazały się o 0,4% niższe aniżeli w sierpniu 2023 roku. To zdecydowanie dobre wieści dla całkiem sporej grupy inwestorów indywidualnych, którzy w rozpoczęli budowę wymarzonych czterech kątów. Warunki cenowe do rozpoczęcia inwestycji nadal są sprzyjające, choć eksperci portalu RynekPierwotny.pl przestrzegają, że i to w niedalekiej przyszłości może ulec zmianie.

Przeczytaj także: Materiały budowlane u schyłku korekty cenowej

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak zmieniły się ceny materiałów budowlanych w ciągu roku?

W których grupach materiałów odnotowano największe spadki?

Z jakiego powodu możliwy jest wzrost cen wielu materiałów budowlanych?

Widać, że wielu inwestorów, którzy indywidualnie budują swoje domy, starają się wykorzystać ten moment. Statystyki GUS wskazują bowiem na znaczne ożywienie w budownictwie jednorodzinnym, i to mimo wciąż niskiej dostępności kredytów – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Osoby planujące budowę domu jednorodzinnego miały jeszcze świeżo w pamięci horror cenowy, jaki przeżywali inwestorzy, którzy podjęli się budowy domów na fali pocovidowej euforii. Jednak już w drugiej połowie ubiegłego roku sytuacja inwestorów zdecydowanie się poprawiła. Przede wszystkim ceny wielu materiałów budowlanych spadły po raz pierwszy od kilku lat. Co ważne, ten trend utrzymał się także w tym roku – komentuje ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zmian cen materiałów budowlanych w ujęciu miesięcznym Istnieje spore prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach tempo wzrostu kosztów budowy przyspieszy Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W ciągu ośmiu miesięcy tego roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę blisko 54,4 tys. mieszkań (głównie domów jednorodzinnych). Oznacza to przeszło 11% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Pamiętajmy jednak o tym, że to odbicie jest w dużej mierze efektem niskiej bazy. W ubiegłym roku mieliśmy wręcz zapaść w budownictwie jednorodzinnym . Rozpoczynaniu budów nie sprzyjała niepewna sytuacja gospodarcza spowodowana wojną w Ukrainie , drogie kredyty oraz strach przed wzrostem cen materiałów budowlanych.Grupa PSB Handel, która monitoruje rynek wyrobów wykorzystywanych przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym poinformowała, że w sierpniu ich średnia cena liczona dla 20 grup asortymentowych była o 0,4% niższa niż w analogicznym okresie rok temu. Obniżki miały miejsce w 13 kategoriach. Do 1% spadły ceny materiałów budowlanych w grupach: chemia budowlana, dekoracje, wyposażenie, AGD, instalacje, ogrzewanie oraz izolacje termiczne. W kolejnych grupach spadki były następujące: narzędzia, ogród, hobby oraz płytki, łazienki, kuchnie (po -2%), izolacje wodochronne (-3%), oświetlenie, elektryka, wykończenia, dachy, rynny oraz sucha zabudowa (po -4%).Z kolei wzrost cen materiałów budowlanych w ciągu 12 miesięcy miał miejsce w siedmiu grupach asortymentowych: płyty OSB, drewno (+10%), cement, wapno (+4%), stolarka i ściany, kominy (po +3%), farby, lakiery i otoczenie domu (po +1%) oraz motoryzacja (+0,1).Z danych Grupy PSB Handel wynika ponadto, że sierpień był okresem stabilizacji cenowej. Średnia cena liczona dla 20 grup asortymentowych była o 0,2% niższa niż w lipcu. Wprawdzie ceny wzrosły w sześciu grupach towarowych (ściany, kominy, motoryzacja, otoczenie domu, wykończenia, płytki, łazienki, kuchnie oraz narzędzia), ale podwyżki nie przekraczały 1%.Poziom z lipca utrzymały za to ceny chemii budowlanej, izolacji termicznych i dekoracji. Zaś w siedmiu grupach ceny spadły. Obniżki do 1% objęły stolarkę, dachy, rynny, farby, lakiery, cement, wapno, instalacje, ogrzewanie, wyposażenie, AGD oraz ogród, hobby. Największy spadek cen miał miejsce w kategorii: sucha zabudowa, izolacje wodochronne i płyty OSB, drewno (po -1) oraz oświetlenie, elektryka (-2%).Warto zwrócić uwagę nie tylko na stabilizację cen wielu materiałów budowlanych. W tym roku wzrosła podaż działek. Przeszukiwarka portali nieruchomości Adradar podaje, że w sierpniu tego roku w ofercie rynkowej było 246 tys. działek, czyli o ponad 13% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem.Z drugiej strony pojawiły się obawy, że część producentów i handlowców podniesie ceny wyrobów budowlanych na fali popowodziowej odbudowy i remontów zalanych domów i mieszkań. Teoretycznie takie ryzyko raczej nie jest duże, bo powódź objęła jedynie fragment kraju. I nawet, jeśli lokalnie zalane zostały jakieś fabryki czy hurtownie budowlane, to nie powinno to mieć wpływu na cały rynek.Ekspert portalu RynekPierwotny.pl przyznaje jednak, że istnieje spore prawdopodobieństwo, że w najbliższych miesiącach tempo wzrostu kosztów budowy przyspieszy bez względu na inwestycje związane z usuwaniem skutków powodzi. Najpewniej czeka nas dodatkowo wysyp inwestycji dofinansowanych przez Unię Europejską m.in. w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To zaś może oznaczać wzrost cen wielu materiałów budowlanych.