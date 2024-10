Ceny materiałów budowlanych spadły we wrześniu 2024

Wrzesień przyniósł spadek cen we wszystkich grupach asortymentowych wyrobów budowlanych - wynika z najnowszego raportu Grupy PSB Handel. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zwracają uwagę, że wielu inwestorów, którzy indywidualnie budują swoje domy, stara się wykorzystać ten moment.

Zmiana cen wyrobów budowlanych m/m Wrzesień był okresem spadku cen we wszystkich 20 grupach asortymentowych. Średnia cena była o 1,3% niższa niż w sierpniu.

W tej sytuacji nie dziwi ożywienie w budownictwie jednorodzinnym. I to mimo wciąż niskiej dostępności kredytów – komentuje Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Mieszkania rozpoczęte przez inwestorów indywidualnych w okresie styczeń-sierpień Z danych GUS wynika, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę blisko 61,4 tys. mieszkań (głównie domów jednorodzinnych).

Grupa PSB Handel, która monitoruje rynek wyrobów wykorzystywanych przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym poinformowała, że we wrześniu ich średnia cena liczona dla 20 grup asortymentowych była o 0,8% niższa niż w analogicznym okresie rok temu. Obniżki miały miejsce w 14 kategoriach. Do 1% spadły ceny w grupach: dekoracje, motoryzacja, chemia budowlana oraz instalacje, ogrzewanie i wyposażenie, AGD. W kolejnych grupach spadki były następujące: ogród, hobby oraz płytki, łazienki, kuchnie (poniżej 2%), izolacje wodochronne i narzędzia (poniżej 3%), sucha zabudowa, dachy, rynny, izolacje termiczne (poniżej 4%).Najbardziej potaniało w ciągu ostatnich 12 miesięcy oświetlenie, elektryka (o 4,6%) oraz wykończenia (o 5,4%).Z kolei wzrost cen w tym okresie miał miejsce w sześciu grupach asortymentowych. Najbardziej podrożały płyty OSB, drewno (+11%), cement, wapno (+4,7%) oraz ściany, kominy (+3,6%). Podwyżki poniżej 1% dotyczą, farb, lakierów, otoczenie domu i stolarki.Z danych Grupy PSB Handel wynika ponadto, że wrzesień był okresem spadku cen we wszystkich 20 grupach asortymentowych. Średnia cena była o 1,3% niższa niż w sierpniu. W ośmiu kategoriach (farby, lakiery; płytki, łazienki, kuchnie; cement, wapno; ściany, kominy; ogród, hobby; instalacje, ogrzewanie; motoryzacja oraz wyposażenie i AGD) przecena nie przekraczała 1%. Obniżki sięgające 2% objęły wyroby w grupach: sucha zabudowa, stolarka, dekoracje, izolacje termiczne, narzędzia, otoczenie domu i chemia budowlana. O ponad 2% spadły ceny materiałów wykończeniowych, izolacji wodochronnych oraz dachów i rynien. O ponad 3% poszły w dół ceny oświetlenia i elektryki, a płyt OSB i drewna – o ponad 4%.Z danych GUS wynika, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku inwestorzy indywidualni rozpoczęli budowę blisko 61,4 tys. mieszkań (głównie domów jednorodzinnych). Oznacza to blisko 11% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem rok temu. Jednak to ożywienie nie jest na tyle duże, aby zatrzymać spadek cen wielu wyrobów budowlanych. W dodatku spada aktywność inwestycyjna firm deweloperskich.