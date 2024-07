Materiały budowlane u schyłku korekty cenowej

W czerwcu krajowy rynek materiałów budowlanych kontynuował proces wygaszania trwającej już dziesięć miesięcy średniej ujemnej dynamiki cen. Jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl tym razem regres stawek w relacji rok do roku wyniósł zaledwie 1,3 proc., czyli najmniej od października ub. roku. Z kolei w relacji miesiąc do miesiąca Grupa PSB zakomunikowała brak średniej zmiany notowań, potwierdzając tym samym coraz bliższy moment przesilenia tendencji spadkowej cen monitorowanych grup asortymentowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia dynamika cen materiałów budowlanych - VI 2022 - VI 2024 W czerwcu regres stawek w relacji rok do roku wyniósł zaledwie 1,3 proc., czyli najmniej od października ub. roku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dynamika cen materiałów budowlanych - czerwiec 2024 Wśród materiałów najbardziej taniejących rok do roku przodują dachy-rynny o 6,7 proc. oraz wykończenia z regresem 5,6 proc. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z miesiąca na miesiąc maleje i tak niezbyt wyśrubowana ujemna dynamika cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku, publikowana przez Grupę PSB. Ten sam wskaźnik liczony w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, po dwóch z rzędu okresach dodatniej wartości, tym razem wyniósł 0 proc. Jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl taka sytuacja jest kolejnym dość wiarygodnym zwiastunem powrotu wzrostów cen już w najbliższych miesiącach, o ile nie tygodniach, a kwestią pozostaje jedynie ich skala. W najnowszym raporcie Grupy PSB spadek cen w kanale hurtowym wyniósł rdr 0,4 proc. oraz detalicznym 1,9 proc., czyli w obu przypadkach wyraźnie mniej niż miesiąc wcześniej.Odczyt dynamiki cen materiałów budowlanych w relacji rok do roku w czerwcu br. wskazuje na wciąż dominującą pozycję taniejących grup towarowych w stosunku 14 do 6. Tymczasem dokładnie odwrotnie ma się sytuacja dynamiki cen w relacji miesiąc do miesiąca, gdzie zdecydowanie przeważa i z miesiąca na miesiąc rośnie wolumen drożejących grup asortymentowych.Wśród materiałów najbardziej taniejących rok do roku przodują dachy-rynny o 6,7 proc. oraz wykończenia z regresem 5,6 proc. Z kolei w górnej części tabeli czołowe miejsca zajmują cement-wapno drożejące o 3,8 proc., a następnie płyty OSB i drewno z 3-procentowym rocznym progresem. Warto zauważyć, że ta ostatnia pozycja przez ostatnie miesiące przodowała w spadkach stawek, teraz natomiast powraca na miejsce jednego z liderów wzrostów.Tym samym, jak wskazują eksperci portalu RynekPierwotny.pl przesilenie korekty cenowej materiałów budowlanych wydaje się nieuchronnie zbliżać wielkimi krokami. Nie tylko z miesiąca na miesiąc kurczy się skala i tak niezbyt głębokiej w stosunku do poprzednich wzrostów przeceny, ale systematycznie rośnie liczebność argumentów przemawiających za powrotem wzrostów cen nie tylko materiałów ale i usług budowlanych. Do głosów ostrzegających przed takim scenariuszem właśnie dołączyły Ministerstwo Finansów oraz NBP.W opublikowanych opiniach wymienionych instytucji znalazło się ostrzeżenie przed wpływem programu dopłat do kredytów #naStart na rynek mieszkaniowy i materiałów budowlanych. „Zwracamy uwagę, że proponowane działania oddziałujące bezpośrednio na popyt mogą doprowadzić do niewspółmiernego do fundamentów gospodarki wzrostu cen na rynku mieszkaniowym i kosztów materiałów budowlanych w krótkim okresie, przed odpowiednim dostosowaniem podaży mieszkań”- czytamy w opinii MF.W tej sytuacji wydaje się dość prawdopodobne, że samo uruchomienie procedowania ustawy o kredycie #naStart może stać się silnym impulsem wzrostowym rynku materiałów budowlanych. A sam program dopłat do hipotek jest jak wiadomo tylko jednym z wielu argumentów stojących za scenariuszem powrotu wzrostu ich cen w przewidywalnej przyszłości.