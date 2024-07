2/3 deweloperów giełdowych w II kw. 2024 pod kreską

W drugim kwartale br. kontraktacja deweloperów mieszkaniowych notowanych na rynku podstawowym i Catalyst warszawskiej GPW uległa wyraźnej korekcie, zarówno w relacji rok do roku jak i kwartał do kwartału. Tym samym stan koniunktury sprzedażowej rynku pierwotnego mierzony wynikami giełdowych liderów, wydaje się sygnalizować przesilenie w kierunku spowolnienia.

Statystyczne symptomy przesilenia koniunktury

Kredyty mieszkaniowe na równi pochyłej

Zestawienie sprzedaży deweloperów mieszkaniowych notowanych na GPW Blisko dwie trzecie stawki prezentowanych firm znalazło się w minionym kwartale wyraźnie „pod kreską", a ich średni regres sprzedaży rdr wyniósł prawie 40 proc.

Wiara inwestorów giełdowych i ostrożność deweloperów

O ile pierwszy kwartał br. stymulowany siłą inercji wynikającą z programu Bezpieczny Kredyt 2% nie sygnalizował jeszcze symptomów możliwego hamowania dynamiki kontraktacji mieszkań deweloperskich, o tyle w drugim kwartale już dość zdecydowanie taka sygnalizacja dała o sobie znać. Być może jest jeszcze zbyt wcześnie, by po relatywnie krótkim okresie spowolnienia ogłaszać fakt rynkowego przesilenia, jednak statystyki sprzedaży nowych mieszkań , nie tylko te dotyczące deweloperskich spółek giełdowych, dość jednoznacznie to sugerują.Notowana na warszawskiej GPW stawka szesnastu deweloperów mieszkaniowych , w okresie kwiecień-czerwiec br. znalazła nabywców na 5265 lokali. Oznacza to regres zarówno w relacji rok do roku jak i kwartał do kwartału, odpowiednio o 11 i 12 proc. Tymczasem, jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl, wynik za pierwsze półrocze na poziomie 11230 jednostek jest minimalnie, o nieco ponad 2 proc. lepszy w relacji rok do roku. Czy tego typu statystyki oznaczają, że rynek ma się wciąż całkiem nieźle, a sygnały osłabienia koniunktury sprzedażowej mają pozorny charakter?Co istotne, blisko dwie trzecie stawki prezentowanych firm znalazło się w minionym kwartale wyraźnie „pod kreską”, a ich średni regres sprzedaży rdr wyniósł prawie 40 proc. Natomiast relatywnie skromny wymiar kwartalnego spadku ogółem wynika w dużym stopniu z dość mocno wyśrubowanego wyniku Develii. W tym przypadku jednak bardzo dobry rezultat, tak kwartalny jak i półroczny, jest efektem przejęcia w ubiegłym roku polskich spółek zależnych francuskiej Grupy Nexity, co nieco sztucznie podkręciło prezentowane dane, te półroczne windując nawet na dodatnią stronę.Tymczasem monitorując rynek w nieco szerszej perspektywie okazuje się, że sprzedaż ogółu deweloperów operujących na siedmiu głównych rynkach kraju wyniosła w tegorocznym II kwartale wg danych BIG DATA RynekPierwotny.pl 12,5 tys. lokali, czyli o blisko jedną piątą mniej kdk i 14 proc. mniej rdr. Z kolei w pierwszym półroczu br. analogiczne statystyki wyniosły 28 tys. mieszkań, czyli o prawie jedną dziesiątą słabiej w relacji rok do roku. Te dane w sposób już dość definitywny potwierdzają słabnięcie popytu na nowe mieszkania i niestety nie wróżą najlepiej w bezpośredniej perspektywie kolejnych miesięcy.Przedstawiciele zarządów deweloperów, w przypadku których kwartalny regres kontraktacji miał dwucyfrowy wymiar, tłumaczą fakt zniżkującego popytu mieszkaniowego wciąż wysokimi stopami procentowymi, za sprawą których z miesiąca na miesiąc statystyki nowych hipotek praktycznie operują na równi pochyłej. Ich wolumen systematycznie zniżkuje od początku roku z 25 tys. udzielonych w styczniu do zaledwie 15 tys. w maju. Do tego jak zauważają eksperci portalu RynekPierwotny.pl dochodzi brak zdecydowanych rozstrzygnięć w kwestii kolejnego programu subsydiowania kredytów #naStart.Co gorsza jednak jednym z najdroższych, o ile nie najdroższym w skali Unii Europejskiej kredytom mieszkaniowym w kraju towarzyszą rekordowe ceny mieszkań. W tej sytuacji od decyzji rządu w kwestii programu #naStart może zależeć być albo nie być koniunktury sprzedażowej pierwotnego segmentu mieszkaniówki w perspektywie co najmniej średnioterminowej.Tymczasem skutkiem słabnącej sprzedaży mieszkań jest dość wyraźne hamowanie aktywności inwestycyjnej deweloperów, którzy w GUS-owskich statystykach nowych budów od kwietnia zastopowali ponad roczny trend wzrostowy nowych budów. Wg danych BIG DATA RynekPierwotny.pl w efekcie przyśpieszenia statystyk nowych wprowadzeń po pierwszym półroczu oferta mieszkań deweloperskich na siedmiu głównych rynkach kraju wzrosła do 55,5 tys. z 43 tys. na koniec ub. roku. W efekcie dostępność zasobu rynku pierwotnego powróciła do pożądanych poziomów rynku względnie zrównoważonego.Z kolei na rodzimej GPW w segmencie spółek deweloperskich już trzynastoletnia hossa wciąż wydaje się niezagrożona. Indeks WIG-Nieruchomości tylko od początku br., czyli w analizowanym okresie pierwszego półrocza zyskał dokładnie 25 proc. wartości i wciąż oscyluje w okolicach kilkunastoletnich szczytów notowań. Od lat niezachwiana wiara inwestorów giełdowych w siłę deweloperki mieszkaniowej robi wrażenie, wobec czego bardzo trudno jest przewidzieć, kiedy zostanie wystawiona na poważniejszą próbę.