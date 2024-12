Najwięcej nowych mieszkań od 4 lat

Jeszcze nie tak dawno poszukujący nowego mieszkania musieli się nieźle natrudzić, aby znaleźć lokum odpowiadające ich preferencjom. Lokali na rynku najzwyczajniej brakowało, co miało związek m.in. z uruchomieniem programu Bezpieczny kredyt 2%. Dziś sytuacja przedstawia się zgoła inaczej - sprzedaż na głównych rynkach naszego kraju pikowała o 26%, a listopad był kolejnym miesiącem przewagi podaży nad popytem. Efektem tego osoby noszące się z zamiarem zakupu własnego mieszkania mogły w ofercie deweloperów przebierać jak w przysłowiowych ulęgałkach.

Źródłem poprawy tego wskaźnika była nie tylko relatywnie dobra listopadowa sprzedaż, ale przede wszystkim zagregowany trzymiesięczny wolumen transakcji, który przekroczył 10 tys. sprzedanych mieszkań. Porównywalny skumulowany wynik sprzedaży odnotowaliśmy w Otodom Analytics w kwietniu 2024 roku - ostatnim miesiącu, w którym na rynek mieszkaniowy oddziaływał Bezpieczny Kredyt 2%, tj. banki udzielały ostatnich kredytów, wyjaśnia Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań w Otodom Analytics.

Sprzedaż w Łodzi podobna jak w Trójmieście

Kraków goni ofertę w Łodzi

Korekta cen

Analiza sprzedaży mieszkań na największych rynkach z kilku ostatnich miesięcy wskazuje zarówno na utrzymywanie się na rynku powakacyjnego optymizmu, jak i na rosnącą niepewność, która studzi gotowość klientów firm deweloperskich do finalizowania transakcji. Wskazują na to z jednej strony sięgające kilkuset mieszkań korekty liczby lokali sprzedanych we wrześniu i październiku, wstępny wynik wskazywał na 3,7 tys. sprzedanych, ostatecznie jest 3,4 tys., z drugiej zaś - niższy od spodziewanego wynik sprzedaży w listopadzie.



Okazuje się, że nasilenie akcji promocyjnych i rabatowych, które obserwowaliśmy już w ostatnich dniach października, na razie nie przyniosło wyraźnego wzrostu liczby sprzedanych mieszkań, tłumaczy Kuniewicz.

Przez kilka ostatnich miesięcy w siedmiu największych miastach obserwowaliśmy wyraźną stabilizację cen mieszkań oferowanych przez deweloperów. W danych listopadowych widzimy zmianę dotychczasowego trendu. Bez wątpienia na większości rynków mamy do czynienia z korektą cen. Jednak z odpowiedzią na pytanie, czy to jedynie charakterystyczne dla końcówki roku akcje promocyjne, czy może nowa tendencja, będziemy musieli poczekać do lutego 2025 roku, podsumowuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań Otodom Analytics.

Skokowy przyrost oferty w listopadzie jest w głównej mierze efektem większej o niemal 2 tys. bieżącej podaży nad obecną sprzedażą. Co więcej, do oferty wróciły mieszkania, które w poprzednich miesiącach w statystykach Otodom Analytics miały status mieszkań sprzedanych. Należy jednak zauważyć, że ich skala w listopadzie nie odbiega od średniej z poprzednich miesięcy.Skumulowanym efektem tych zmian na największych rynkach mieszkaniowych w Polsce , czyli w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu, jest największy od czterech lat poziom liczby mieszkań oferowanych przez deweloperów Pomimo wzrostu liczby oferowanych nowych mieszkań , tempo wyprzedaży oferty ponownie się poprawiło i na koniec listopada osiągnęło poziom 5,5 kwartału. Dla porównania przyjmuje się, że wynik 4-5 kwartałów charakteryzuje tzw. rynek w równowadze.Po dwóch miesiącach ze sprzedażą na poziomie 1,1-1,2 tys. nowych mieszkań nieco gorsze cztery ostatnie tygodnie zaliczyli deweloperzy budujący w Warszawie. W listopadzie w stolicy sprzedano poniżej tysiąca mieszkań, o 15% mniej niż przed miesiącem i o 20% mniej niż przed rokiem.Mimo to Warszawa pozostaje największym rynkiem mieszkaniowym w Polsce. W listopadzie na drugim miejscu był Wrocław - 561 lokali według wstępnego odczytu Otodom Analytics, czyli o 27% więcej niż w październiku i o 7% mniej niż przed rokiem. Natomiast 476 mieszkań deweloperskich sprzedano w Krakowie, a 424 w Poznaniu. Ciekawostką jest taki sam wynik sprzedażowy w Łodzi i Trójmieście – po 398 lokali. Ostatni raz Łódź sprzedała tyle samo lub więcej niż Trójmiasto w grudniu 2021 r. Najskromniej w zestawieniu wygląda znów sprzedaż w Katowicach, tj. 159 nowych mieszkań – o 31% mniej niż przed rokiem.W minionym miesiącu najwięcej, bo ponad 2,1 tys., nowych mieszkań trafiło do oferty w Warszawie. W pozostałych miastach liczba nowych ofert nie przekroczyła 1000. Najbliżej był Poznań z 854 nowymi mieszkaniami, a za nim Kraków (632). Pomiędzy 450 a 500 wprowadzeń było w Łodzi, Wrocławiu i Katowicach, a najmniej tym razem w Trójmieście – zaledwie 305.Analizując wielkość oferty, warto zanotować, że wkrótce liczba nowych mieszkań dostępnych w Krakowie może przekroczyć ofertę w Łodzi. Na koniec listopada było to odpowiednio 8,2 i 8,5 tys. mieszkań. Pół roku temu różnica między tymi miastami wynosiła ponad 2,5 tys. mieszkań. Przoduje oczywiście Warszawa (13,8 tys. mieszkań), a za podium pozostaje Poznań i Wrocław (około 7,5 tys.). W ostatnim roku najmniej wzrosła oferta w Trójmieście (o 13%, do 5,9 tys.), jednak patrząc całościowo, najskromniej wyglądają Katowice (4,4 tys. mieszkań na koniec listopada). W ostatnich 12 miesiącach najmocniej oferta urosła w Poznaniu i Wrocławiu (po 80-90%) oraz w Krakowie (o 99%).Na większości analizowanych rynków średnie ceny nowych mieszkań oferowanych w listopadzie nie tylko nie rosły, ale były nawet delikatnie korygowane. Oczywiście mówimy o zmianach miesięcznych. Na wszystkich dużych rynkach listopadowe ceny mieszkań deweloperskich porównane do cen sprzed roku były wyższe, jednak wzrosty - poza Łodzią i Wrocławiem - są już mniejsze, kilkuprocentowe. Najmniej w ciągu roku, czyli w okresie od listopada 2023 do listopada br.) średnie ceny oferowanych mieszkań wzrosły w Poznaniu i Trójmieście (odpowiednio 3,5% i 3,5%), najwięcej w Łodzi i Wrocławiu (odpowiednio 16,3% i 11,6%).Takich znaczących różnic nie odnotowano, analizując zmiany miesięczne (od listopada do października br.) - poza Trójmiastem, gdzie ceny wzrosły o 0,8%, a na pozostałych rynkach nastąpiła redukcja cen, ale jej skala nie przekroczyła -0,6%.