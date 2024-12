Ceny ofertowe nowych mieszkań w XI 2024

W listopadzie średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście wzrosła aż o 4%, przekraczając pułap 16 tys. zł. Podrożały one również w Poznaniu i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z kolei w Warszawie i Łodzi średnia poszła w dół, zaś w Krakowie i Wrocławiu utrzymała poziom z października - wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl.

Przeczytaj także: Ceny ofertowe nowych mieszkań w VI 2024

Oczywiście to nie oznacza, że deweloperzy o tyle podnieśli ceny oferowanych mieszkań. Od dawna zwracam uwagę, że w skali miesiąca ich średnia cena metra kwadratowego może gwałtownie wzrosnąć, jeśli na rynek trafi pula drogich – jak na dany rynek – lokali – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów m/m Średnia cena metra kwadratowego we Wrocławiu (ok. 14,6 tys. zł/m kw.) nie zmieniła się już drugi miesiąc z rzędu. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów r/r W wyścigu o miano tegorocznego lidera podwyżek wciąż prowadzi Wrocław, gdzie od początku roku średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 12%. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

W tych metropoliach potencjalnych nabywców może zachęcać duży wybór mieszkań. W stolicy w ofercie jest ich już prawie 15,7 tys. Coraz bliżej jest więc do rekordowego wyniku z maja 2019 r. Wówczas warszawscy deweloperzy oferowali tylko o 500 lokali więcej - komentuje Marek Wielgo.

Listopad po raz kolejny pokazał, że rynków mieszkaniowych największych miast nie można traktować jednakową miarą.W ostatnich tygodniach można było zaobserwować prawdziwy wysyp różnego rodzaju promocji. Tym samym można więc było odnieść wrażenie, że mieszkania wreszcie zaczęły tanieć. Tymczasem w listopadzie ich średnia cena metra kwadratowego poszybowała w górę aż o 4% w Trójmieście (do blisko 16,2 tys. zł/m kw.), o 2% w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (ok. 11,2 tys. zł/m kw.) i o 1% w Poznaniu (12,3 tys. zł/m kw.).W listopadzie przykładem tego jest zwłaszcza Trójmiasto (Gdańsk), gdzie – jak wskazują wstępne dane BIG DATA RynekPierwotny.pl – deweloperzy wprowadzili do sprzedaży mieszkania po średnio 22,2 tys. zł za metr. Z kolei w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, a ściślej w Katowicach na rynku pojawiły się nowe inwestycje, w których uśredniona cena mieszkań w przeliczeniu na metr kwadratowy przekracza 13 tys. zł. Najwyraźniej w obu tych metropoliach deweloperzy liczą na zamożnych klientów.Na przeciwnym biegunie są Warszawa (ok. 17,7 tys. zł/m kw.) i Łódź (niespełna 11,5 tys. zł/m kw.), gdzie w listopadzie średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów spadła o 1%.Wstępne dane wskazują, że Wrocław był w listopadzie prawdopodobnie jedyną metropolią, w której sprzedaż nowych mieszkań przewyższyła podaż. Mimo to średnia cena metra kwadratowego we Wrocławiu (ok. 14,6 tys. zł/m kw.) nie zmieniła się już drugi miesiąc z rzędu. Z kolei w Krakowie (ok. 16,4 tys. zł/ m kw.) stabilizacja cenowa trwa już od pół roku. Także w listopadzie średnia w przeliczeniu na metr kwadratowy utrzymała poziom z poprzedniego miesiąca.W wyścigu o miano tegorocznego lidera podwyżek wciąż prowadzi Wrocław, gdzie od początku roku średnia cena metra kwadratowego wzrosła o 12%. Łódź z podwyżką 10% zajmuje drugie miejsce, a na najniższym stopniu podium są ex aequo Poznań i Trójmiasto. Podwyżka w tych metropoliach wyniosła 8%. Z kolei w Warszawie i Krakowie średnia poszła w górę o 5%, a Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli – o 6%.Ze wstępnych danych sprzedażowych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w siedmiu metropoliach deweloperzy zawarli w listopadzie łącznie mniej umów deweloperskich niż miesiąc wcześniej. Jednak sytuacja w poszczególnych miastach była zróżnicowana. Prawdopodobnie większą sprzedażą mogą się pochwalić deweloperzy w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.