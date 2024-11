Ceny mieszkań spadają, ale na duże obniżki nie ma co liczyć

Pojawił się najnowszy raport serwisów Rankomat.pl i Rentier.io, a w nim garść informacji dotyczących sytuacji cenowej panującej na rodzimym rynku mieszkaniowym. Listopadowe opracowanie daje możliwość spojrzenia także na dane o cenach mieszkań, których źródłem są statystyki Narodowego Banku Polskiego. Okazuje się, że nie w pełni są one zbieżne z najnowszymi analizami cen ofertowych mieszkań. Na czym polegają i skąd się biorą te różnice?

Przeczytaj także: Wzrost cen mieszkań to tylko iluzja

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W których miastach odnotowano w ostatnim czasie wzrost cen mieszkań?

Jak wyglądają zmiany cen mieszkań?

Jaki jest popyt na mieszkania?

Jak zmieni się procedura ubiegania się o kredyt hipoteczny?



Rynek wtórny zawsze reaguje z opóźnieniem

W październiku liczba miast ze spadkiem niemal dorównuje liczbie tych, gdzie ceny wciąż rosły

Przybywa ogłoszeń o sprzedaży mieszkań

Może nas czekać okres spadków cen mieszkań, ale raczej niewielkich

Kredyty z oprocentowaniem poniżej 7% znów dostępne

Zacznijmy od danych NBP na temat cen transakcyjnych. Wynika z nich, że aż w 7 z 17 badanych miast średnie ceny zakupu nowych mieszkań w III kw. 2024 r. były niższe niż w II kw. 2024 r. Największe spadki odnotowano w Poznaniu (-5% q/q), Łodzi (-4% q/q) i Szczecinie (-4% q/q). Wciąż jednak przeważały wzrosty (10 z 17 miast). Najmocniej zdrożały nowe mieszkania we Wrocławiu, bo aż o 9% w ciągu zaledwie kwartału. Zauważalnie podskoczyły też w Krakowie (4% q/q), Białymstoku (3% q/q) i Katowicach (3% q/q).Na rynku wtórnym spadków było znacznie mniej. Pojawiły się tylko w Gdańsku (-1,7% q/q) i Kielcach (-0,6% q/q). W pozostałych 15 miastach ceny mieszkań nadal rosły. Warto jednak dodać, że rynek wtórny zawsze znacznie wolniej reaguje na pogorszenie się popytu niż rynek pierwotny . Deweloperzy to profesjonaliści, którzy na bieżąco śledzą trendy i mają szeroki dostęp do informacji o popycie. Z kolei zwykli ludzie, którzy sprzedają na rynku wtórnym, często długo nie mogą się pogodzić z tym, że sytuacja na rynku się zmieniła. Trudno jest im zaakceptować fakt, że jeśli chcą znaleźć kupca, to muszą obniżyć cenę o kilkadziesiąt tysięcy złotych.Wspominane wyżej dane dotyczą dość odległej przeszłości. Teoretycznie są to ceny z III kw. 2024 r., ale należy pamiętać, że są to wartości z ostatecznych umów sprzedaży, których warunki nierzadko były negocjowane znacznie wcześnie. Porównywanie ich do cen ofertowych z III kw. może zatem prowadzić do błędnych wniosków.Nasze dane na temat cen ofertowych w październiku pokazują, że z okresu wzrostów właśnie przechodzimy do stabilizacji. Co prawda liczba miast ze wzrostami cen nadal jest nieco wyższa – 9 miast, a spadki w 8 miastach. Przeciętna zmiana miesięczna była jednak ujemna i wyniosła -0,3% m/m. W porównaniu z wrześniem najmocniej spadły ceny w Radomiu (-6%), Rzeszowie (-5%) i Łodzi (-4%). Z kolei mocny wzrost odnotowaliśmy w Katowicach (9%).Przyrost liczby miast ze spadkiem cen nie jest przypadkowy, ponieważ już kolejny miesiąc z rzędu obserwujemy na portalach znaczący przyrost liczby ofert. W porównaniu do września, w 17 analizowanych przez nas miastach, dodano o 22% więcej – 45,6 tys. vs 37,5 tys. we wrześniu – unikalnych ofert (po usunięciu duplikatów). Saldo aktywnych ofert wzrosło o 10% do 116,5 tys.Biorąc powyższe pod uwagę, prawdopodobne jest, że czeka nas okres stabilizacji cen, a w pierwszej połowie przyszłego roku być może zaczną dominować spadki. Już teraz jest sporo możliwości negocjowania cen. Należy jednak dodać, że szanse na duże obniżki na całym rynku są ograniczone. Te wymagają dłuższego czasu (nawet kilku lat) z niskim popytem lub wydarzenia, które doprowadzi do masowej wyprzedaży mieszkań.Masowej wyprzedaży uniknęliśmy w ostatnich latach dzięki ustawowym wakacjom kredytowym. Obecnie nie ma ku niej powodów. Jednocześnie nie wydaje się, aby czekały nas lata z niskim popytem. W drugiej połowie przyszłego roku prawdopodobnie zaczną spadać stopy procentowe. Dodatkowo wciąż dość szybko będą rosły wynagrodzenia. Połączenie tych dwóch czynników sprawi, że dostępność mieszkań znacząco się poprawi, nawet przy stabilizacji cen czy niewielkich spadkach.Jeśli chodzi o kredyty hipoteczne, to mamy dobre informacje dla tych, którzy planują zakup nieruchomości z pomocą takiego kredytu. Stawki oprocentowania stałego, po wzrostach z października, znów zaczęły spadać. Ponownie pojawiają się oferty z oprocentowaniem poniżej 7%. Przy wkładzie własnym powyżej 20% w Alior Banku można uzyskać oprocentowanie wynoszące tylko 6,71%, w Velo Banku możemy liczyć na 6,76%, a w PKO BP na 6,93%.