Black Friday na rynku mieszkaniowym. Rekordowy wysyp promocji

Deweloperzy wykorzystują marketingowo Black Friday, by niezdecydowanych skłonić do zakupu mieszkania. To dla nich ważne, bo na rynku nieruchomości trwa zastój, a w dodatku zbliża się koniec roku. Na Black Friday 2024 przygotowali atrakcyjne rabaty, harmonogramy płatności 10/90, a także darmowe garaże, komórki lub wyjazdy do ciepłych krajów. Promocji jest o połowę więcej niż rok temu!

Pozwala przyciągnąć uwagę tych, którzy planują zakup nowego mieszkania, ale z różnych powodów wstrzymują się z decyzją. Jedni czekają na obniżki cen, inni na korzystniejsze warunki kredytowe. Są też tacy, którzy mają problem z wyborem konkretnego mieszkania. Promocja może być czynnikiem, który przeważy szalę – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPiewrotny.pl.

Black Friday 2024. Ofert 1,5 raza więcej niż rok temu

W Warszawie firmy deweloperskie ogłaszają sprzedaż mieszkań w 223 inwestycjach, a tylko w 38 oferują promocje. Jednak we Wrocławiu w 123 inwestycjach są 43 oferty promocyjne, w Krakowie odpowiednio 129 i 31, w Łodzi 109 i 37, w Poznaniu 88 i 51, a w Gdańsku 103 i 56 – wylicza Marek Wielgo.

Promocje deweloperskie trwają już od jakiegoś czasu, a Black Friday jest tylko jedną z okazji do ich zakomunikowania – potwierdza ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Przynosi to pożądany przez deweloperów skutek, bo w październiku zawarli oni więcej umów z klientami niż miesiąc wcześniej – podkreśla analityk.

Jakie promocje na rynku mieszkaniowym przygotowali deweloperzy? Na Black Friday 2024 deweloperzy przygotowali atrakcyjne rabaty, harmonogramy płatności 10/90, a także darmowe garaże, komórki lub wyjazdy do ciepłych krajów.

Od darmowych garaży po egzotyczne wakacje w pakiecie

Klient kredytowy w ten sposób oszczędza na odsetkach, natomiast gotówkowy aż do chwili odbioru mieszkania będzie obracać kapitałem albo zyska czas, by dozbierać wymaganą sumę – objaśnia Marek Wielgo. – Znaczenie ma także aspekt psychologiczny. Możliwość wpłaty 90% ceny mieszkania przy odbiorze kluczy zapewnia kupującemu poczucie bezpieczeństwa – dodaje ekspert.

Promocje także dla inwestujących w mieszkania

Jeden z deweloperów zaproponował inwestorom, którzy kupią od niego mieszkania w Warszawie, Krakowie lub Wrocławiu, „obsługę najmu za 1 zł przez pierwsze sześć miesięcy”. Chodzi o wsparcie w zarządzaniu mieszkaniem, w tym znajdowanie najemców, świadczone przez wyspecjalizowaną firmę. Po pół roku taka usługa ma kosztować 10% miesięcznego czynszu. Dodatkowo najemcy otrzymują aplikację umożliwiającą dokonywanie płatności i zgłaszanie ewentualnych usterek – opisuje Marek Wielgo.

Aby skorzystać z wybranej promocji, na ogół wystarczy zawrzeć umowę rezerwacyjną. Opłata nie może przekroczyć 1% ceny mieszkania. Jeśli klient nie dostanie kredytu, otrzyma te pieniądze z powrotem – mówi Marek Wielgo. I dodaje: – A przede wszystkim można i trzeba negocjować cenę mieszkania, zresztą nie tylko w Black Friday.

